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В давке у аэропорта Кабула погибли три человека
В давке у аэропорта Кабула погибли три человека - РИА Новости, 21.08.2021
В давке у аэропорта Кабула погибли три человека
По меньшей мере три человека погибли в давке у аэропорта Кабула, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T15:57
2021-08-21T15:57
2021-08-21T16:07
захват власти в афганистане талибами
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кабул (город)
талибан
афганистан
россия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли в давке у аэропорта Кабула, сообщает телеканал Sky News.По словам корреспондента телеканала Стюарта Рамзи, он видел "по крайней мере, три тела", которые вытащили из толпы у столичного аэропорта.Отмечается, что британские солдаты пытались помочь людям в толпе, чтобы тех не сбили с ног."Талибан"* продемонстрировал готовность к сотрудничеству, потому что речь идет в значительной степени о сдерживании толпы", - приводит телеканал слова Рамзи.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210820/taliban-1746558095.html
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия
15:57 21.08.2021 (обновлено: 16:07 21.08.2021)
В давке у аэропорта Кабула погибли три человека
Sky News: в давке у аэропорта Кабула погибли три человека