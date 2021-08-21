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Пушков ответил на "истерику" украинского дипломата из-за борьбы с Россией
Пушков ответил на "истерику" украинского дипломата из-за борьбы с Россией - РИА Новости, 21.08.2021
Пушков ответил на "истерику" украинского дипломата из-за борьбы с Россией
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram высказывание экс-главы МИД Украины Павла Климкина, назвав его слова "истерикой". РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T04:06
2021-08-21T04:06
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павел климкин
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram высказывание экс-главы МИД Украины Павла Климкина, назвав его слова "истерикой".Ранее Климкин заявил, что единственный способ "остановить Россию" — это тесное сотрудничество с США и превращение Украины в часть Запада. При этом политик выразил опасение, что неудача Вашингтона в Афганистане ставит такое партнерство под вопрос.Парламентарий отметил, что Климкина не смутило ни сравнение Украины с государством, которое Пушков назвал "полусредневековым", ни принципиальное различие между ситуациями в этих двух странах.По мнению Пушкова, такие высказывания показывают, что в Киеве очень хорошо понимают реальное положение дел в украинским государстве.
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в мире, украина, киев, сша, алексей пушков, мид украины, павел климкин, россия
04:06 21.08.2021
 
Пушков ответил на "истерику" украинского дипломата из-за борьбы с Россией

Сенатор Пушков: "истерика" экс-главы МИД Украины Климкина отражает страхи Киева

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram высказывание экс-главы МИД Украины Павла Климкина, назвав его слова "истерикой".
Ранее Климкин заявил, что единственный способ "остановить Россию" — это тесное сотрудничество с США и превращение Украины в часть Запада. При этом политик выразил опасение, что неудача Вашингтона в Афганистане ставит такое партнерство под вопрос.

"Главная черта нынешней украинской элиты — постоянное предистерическое состояние, по любому поводу переходящее в истерику. Вот экс-глава МИД Украины впал в истерику по поводу угрозы ухода США из Украины после того, как они ушли из Афганистана", — написал Пушков.

Парламентарий отметил, что Климкина не смутило ни сравнение Украины с государством, которое Пушков назвал "полусредневековым", ни принципиальное различие между ситуациями в этих двух странах.

"Не смущает даже откровенное признание, что без США "новая Украина" — ноль без палочки. Ведь именно это следует из его заявления. Но это все для него не важно. А важно одно: как бы США не бросили Украину! Тогда все пропало... У страхов украинской элиты глаза особенно велики", — добавил сенатор.

По мнению Пушкова, такие высказывания показывают, что в Киеве очень хорошо понимают реальное положение дел в украинским государстве.
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