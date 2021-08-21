Пушков ответил на "истерику" украинского дипломата из-за борьбы с Россией
Сенатор Пушков: "истерика" экс-главы МИД Украины Климкина отражает страхи Киева
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram высказывание экс-главы МИД Украины Павла Климкина, назвав его слова "истерикой".
Ранее Климкин заявил, что единственный способ "остановить Россию" — это тесное сотрудничество с США и превращение Украины в часть Запада. При этом политик выразил опасение, что неудача Вашингтона в Афганистане ставит такое партнерство под вопрос.
"Главная черта нынешней украинской элиты — постоянное предистерическое состояние, по любому поводу переходящее в истерику. Вот экс-глава МИД Украины впал в истерику по поводу угрозы ухода США из Украины после того, как они ушли из Афганистана", — написал Пушков.
Парламентарий отметил, что Климкина не смутило ни сравнение Украины с государством, которое Пушков назвал "полусредневековым", ни принципиальное различие между ситуациями в этих двух странах.
"Не смущает даже откровенное признание, что без США "новая Украина" — ноль без палочки. Ведь именно это следует из его заявления. Но это все для него не важно. А важно одно: как бы США не бросили Украину! Тогда все пропало... У страхов украинской элиты глаза особенно велики", — добавил сенатор.
По мнению Пушкова, такие высказывания показывают, что в Киеве очень хорошо понимают реальное положение дел в украинским государстве.