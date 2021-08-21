https://ria.ru/20210821/isterika-1746647712.html

Пушков ответил на "истерику" украинского дипломата из-за борьбы с Россией

Пушков ответил на "истерику" украинского дипломата из-за борьбы с Россией - РИА Новости, 21.08.2021

Пушков ответил на "истерику" украинского дипломата из-за борьбы с Россией

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram высказывание экс-главы МИД Украины Павла Климкина, назвав его слова "истерикой". РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T04:06

2021-08-21T04:06

2021-08-21T04:06

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алексей пушков

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павел климкин

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram высказывание экс-главы МИД Украины Павла Климкина, назвав его слова "истерикой".Ранее Климкин заявил, что единственный способ "остановить Россию" — это тесное сотрудничество с США и превращение Украины в часть Запада. При этом политик выразил опасение, что неудача Вашингтона в Афганистане ставит такое партнерство под вопрос.Парламентарий отметил, что Климкина не смутило ни сравнение Украины с государством, которое Пушков назвал "полусредневековым", ни принципиальное различие между ситуациями в этих двух странах.По мнению Пушкова, такие высказывания показывают, что в Киеве очень хорошо понимают реальное положение дел в украинским государстве.

https://ria.ru/20210820/krym-1746486712.html

украина

киев

сша

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в мире, украина, киев, сша, алексей пушков, мид украины, павел климкин, россия