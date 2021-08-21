https://ria.ru/20210821/investory-1746665460.html

В Мурманской области рассказали об инвестициях в развитие Териберки

В Мурманской области рассказали об инвестициях в развитие Териберки - РИА Новости, 21.08.2021

В Мурманской области рассказали об инвестициях в развитие Териберки

Самобытное село Териберка на берегу Баренцева моря является северной "туристической Меккой", сегодня здесь разрабатывается порядка 18 проектов с общим объемом... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T12:12

2021-08-21T12:12

2021-08-21T12:12

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ТЕРИБЕРКА (Мурманская область), 21 авг – РИА Новости. Самобытное село Териберка на берегу Баренцева моря является северной "туристической Меккой", сегодня здесь разрабатывается порядка 18 проектов с общим объемом инвестиций около трех миллиардов рублей, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на деловой сессии "Туризм на арктических территориях" в рамках открывшегося в субботу арктического фестиваля "Териберка".Он отметил, что Териберка превратилась за последние годы в настоящую "туристическую Мекку" Кольского полуострова. По версии журнала National Geographic, Териберка входит в топ-20 лучших мест для путешествий. Однако рост турпотока создает и проблемы в селе, развитие инфраструктуры не успевает за ростом туристического потока."Сейчас реализуется комплексный проект развития территории. Планируется создать природный парк "Териберка" – охраняемую природную территорию регионального значения с целью регулирования посещения территории и монетизации растущего интереса туристов со всего мира в районе Териберки. В рамках комплексного развития разрабатывается единый дизайн-код территории с целью сохранения идентичности села", - отметил Чибис.Он добавил, что сдерживающим фактором развития Териберки является участок грунтовой дороги до сельского поселения. По мнению главы региона, реконструкция подъездной автомобильной дороги будет способствовать росту туристического потока - по экспертным оценкам к 2025 году ежегодное количество посетителей увеличится до 100 тысяч человек. "С учетом включения строительства дороги в национальный проект завершить ремонт дороги мы сможем уже в 2022 году", - сообщил Чибис.Шестой Арктический фестиваль "Териберка", в рамках которого проходят дискуссии о жизни на севере в малых городах, концерты и мастер-классы, открылся в субботу в селе Териберка Мурманской области, где снимался фильм "Левиафан". Он стал площадкой для диалога по экологическому, культурному и гастрономическому трекам. Мероприятие проходит в рамках культурной программы председательства России в Арктическом совете. Оператором выступает фонд Росконгресс.Териберка – маленькое село в Мурманской области, которому 150 лет. Однако первое упоминание датируется XVI веком. Оно стало известно всей России после того, как здесь прошли съемки фильма "Левиафан" Андрея Звягинцева. Круглый год сюда приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться природой, отведать северных деликатесов, сделать яркие фотографии. Согласно официальным данным, ежегодный турпоток в Териберку составляет порядка 40 тысяч человек. Приграничный режим был снят с Териберки только в 2009 году, и она стало практически единственным открытым для посторонних людей поселком с выходом к открытому океану, до которого можно доехать на легковом автомобиле.В 2015 году в селе начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", который впоследствии переименовали в Арктический фестиваль "Териберка". Сюда съезжаются люди не только из Мурманской области, но и разных городов России – послушать музыку, попробовать деликатесы Баренцева моря, прогуляться по песчаному пляжу.

https://ria.ru/20210809/krab-1745054012.html

https://ria.ru/20210811/teriberk-1745345476.html

https://ria.ru/20210821/turisty-1746662565.html

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мурманская область, арктический совет, кольский полуостров, андрей чибис, россия