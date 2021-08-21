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Палестинцы устроили беспорядки на границе с сектором Газа

Палестинцы устроили беспорядки на границе с сектором Газа - РИА Новости, 21.08.2021

Палестинцы устроили беспорядки на границе с сектором Газа

Участники беспорядков в секторе Газа пытались прорвать забор безопасности на границе с Израилем и бросили взрывчатку в израильских военнослужащих, в ответ армия РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T22:56

2021-08-21T22:56

2021-08-21T23:01

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 авг - РИА Новости. Участники беспорядков в секторе Газа пытались прорвать забор безопасности на границе с Израилем и бросили взрывчатку в израильских военнослужащих, в ответ армия открыла огонь, сообщила пресс-служба военных.В субботу палестинцы проводили акцию на границе сектора по случаю 52-й годовщины пожара в мечети Аль-Акса и против оккупации палестинских территорий Израилем.Кроме того, сообщается, что палестинцы пытались забрать оружие у одного из израильских солдат, однако тому удалось отбить его у нападавших.Ранее пресс-служба пограничной полиции Израиля сообщила, что израильский пограничник получил тяжелые огнестрельные ранения на границе сектора Газа в ходе протестов, вспыхнувших в палестинском анклаве, и был в критическом состоянии доставлен в больницу. Палестинский минздрав сообщил, что огнем израильских военных были ранены более 40 жителей сектора Газа.Военные отмечают, что к беспорядкам, ожидавшимся в пятницу на границе, израильская армия готовилась на протяжении недели, усиливая подразделения пограничной полиции и спецназа у забора безопасности. Беспорядки продолжались более трех часов и к настоящему моменту завершились, отметили в армии.

https://ria.ru/20210816/sireny-1745916995.html

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в мире, израиль, сектор газа