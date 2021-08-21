Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210821/granitsa-1746709971.html
Палестинцы устроили беспорядки на границе с сектором Газа
Палестинцы устроили беспорядки на границе с сектором Газа - РИА Новости, 21.08.2021
Палестинцы устроили беспорядки на границе с сектором Газа
Участники беспорядков в секторе Газа пытались прорвать забор безопасности на границе с Израилем и бросили взрывчатку в израильских военнослужащих, в ответ армия РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T22:56
2021-08-21T23:01
в мире
израиль
сектор газа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/102521/84/1025218468_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_694cd0c00b713d56b5030bb2bdb4e1e9.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 авг - РИА Новости. Участники беспорядков в секторе Газа пытались прорвать забор безопасности на границе с Израилем и бросили взрывчатку в израильских военнослужащих, в ответ армия открыла огонь, сообщила пресс-служба военных.В субботу палестинцы проводили акцию на границе сектора по случаю 52-й годовщины пожара в мечети Аль-Акса и против оккупации палестинских территорий Израилем.Кроме того, сообщается, что палестинцы пытались забрать оружие у одного из израильских солдат, однако тому удалось отбить его у нападавших.Ранее пресс-служба пограничной полиции Израиля сообщила, что израильский пограничник получил тяжелые огнестрельные ранения на границе сектора Газа в ходе протестов, вспыхнувших в палестинском анклаве, и был в критическом состоянии доставлен в больницу. Палестинский минздрав сообщил, что огнем израильских военных были ранены более 40 жителей сектора Газа.Военные отмечают, что к беспорядкам, ожидавшимся в пятницу на границе, израильская армия готовилась на протяжении недели, усиливая подразделения пограничной полиции и спецназа у забора безопасности. Беспорядки продолжались более трех часов и к настоящему моменту завершились, отметили в армии.
https://ria.ru/20210816/sireny-1745916995.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/102521/84/1025218468_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_45472cc4a0a02d0d58f353e17bf8c378.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, израиль, сектор газа
22:56 21.08.2021 (обновлено: 23:01 21.08.2021)
 
Палестинцы устроили беспорядки на границе с сектором Газа

На границе сектора Газа палестинцы попытались прорвать забор безопасности и бросили взрывчатку

© AP Photo / Nasser IshtayehИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© AP Photo / Nasser Ishtayeh
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 авг - РИА Новости. Участники беспорядков в секторе Газа пытались прорвать забор безопасности на границе с Израилем и бросили взрывчатку в израильских военнослужащих, в ответ армия открыла огонь, сообщила пресс-служба военных.
В субботу палестинцы проводили акцию на границе сектора по случаю 52-й годовщины пожара в мечети Аль-Акса и против оккупации палестинских территорий Израилем.
"Во время беспорядков сотни мятежников приблизились к одному из участков забора безопасности в северной части сектора Газа, попытались перелезть через него и бросили взрывные устройства в военнослужащих ЦАХАЛ. Военнослужащие ответили средствами разгона беспорядков, в том числе при необходимости применяя огнестрельное оружие", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.
Кроме того, сообщается, что палестинцы пытались забрать оружие у одного из израильских солдат, однако тому удалось отбить его у нападавших.
Ранее пресс-служба пограничной полиции Израиля сообщила, что израильский пограничник получил тяжелые огнестрельные ранения на границе сектора Газа в ходе протестов, вспыхнувших в палестинском анклаве, и был в критическом состоянии доставлен в больницу. Палестинский минздрав сообщил, что огнем израильских военных были ранены более 40 жителей сектора Газа.
Военные отмечают, что к беспорядкам, ожидавшимся в пятницу на границе, израильская армия готовилась на протяжении недели, усиливая подразделения пограничной полиции и спецназа у забора безопасности. Беспорядки продолжались более трех часов и к настоящему моменту завершились, отметили в армии.
Полиция Израиля - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 13:45
В Израиле на границе с сектором Газа сработали сирены воздушной тревоги
 
В миреИзраильСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:13"Союз" успешно вывел на орбиту британские спутники OneWeb
06:01При наводнении в Теннесси погибли десять человек
05:48К востоку от Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 5.2
05:40Дядя убитой в Тюмени девочки погиб у стихийного мемориала
05:20Трамп заявил, что американские военные могут вернуться в Афганистан
05:06В Ирландии найден 1600-летний деревянный идол
04:50Власти Японии выясняют гражданство "попросившего убежище россиянина"
04:43Трамп обвинил Байдена в "величайшем военном унижении в истории США"
04:17"Происходит невообразимое": в Раде рассказали, что позволяет себе Зеленский
04:11У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,9
04:10Назван простой способ защитить номер банковской карты от мошенников
03:13Названы приложения, “съедающие” память смартфона
02:12Россиянам назвали признаки самых надежных валют
02:10Врач рассказал, почему надо успеть вакцинироваться в августе
01:49В России отменили обязательный техосмотр для получения ОСАГО
01:47"Это какой-то позор": в Раде возмутились американской "помощью" Украине
01:37Киселев назвал Зеленского случайной фигурой во власти
01:33Киселев назвал проекты Киева по возвращению Крыма "бродячим цирком"
01:28Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
01:22Киселев призвал крупный бизнес начать работать в Крыму
Лента новостейМолния