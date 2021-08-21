https://ria.ru/20210821/granitsa-1746709971.html
Палестинцы устроили беспорядки на границе с сектором Газа
Палестинцы устроили беспорядки на границе с сектором Газа - РИА Новости, 21.08.2021
Палестинцы устроили беспорядки на границе с сектором Газа
Участники беспорядков в секторе Газа пытались прорвать забор безопасности на границе с Израилем и бросили взрывчатку в израильских военнослужащих, в ответ армия РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T22:56
2021-08-21T22:56
2021-08-21T23:01
в мире
израиль
сектор газа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/102521/84/1025218468_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_694cd0c00b713d56b5030bb2bdb4e1e9.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 авг - РИА Новости. Участники беспорядков в секторе Газа пытались прорвать забор безопасности на границе с Израилем и бросили взрывчатку в израильских военнослужащих, в ответ армия открыла огонь, сообщила пресс-служба военных.В субботу палестинцы проводили акцию на границе сектора по случаю 52-й годовщины пожара в мечети Аль-Акса и против оккупации палестинских территорий Израилем.Кроме того, сообщается, что палестинцы пытались забрать оружие у одного из израильских солдат, однако тому удалось отбить его у нападавших.Ранее пресс-служба пограничной полиции Израиля сообщила, что израильский пограничник получил тяжелые огнестрельные ранения на границе сектора Газа в ходе протестов, вспыхнувших в палестинском анклаве, и был в критическом состоянии доставлен в больницу. Палестинский минздрав сообщил, что огнем израильских военных были ранены более 40 жителей сектора Газа.Военные отмечают, что к беспорядкам, ожидавшимся в пятницу на границе, израильская армия готовилась на протяжении недели, усиливая подразделения пограничной полиции и спецназа у забора безопасности. Беспорядки продолжались более трех часов и к настоящему моменту завершились, отметили в армии.
https://ria.ru/20210816/sireny-1745916995.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/102521/84/1025218468_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_45472cc4a0a02d0d58f353e17bf8c378.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сектор газа
22:56 21.08.2021 (обновлено: 23:01 21.08.2021)
Палестинцы устроили беспорядки на границе с сектором Газа
На границе сектора Газа палестинцы попытались прорвать забор безопасности и бросили взрывчатку
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 авг - РИА Новости.
Участники беспорядков в секторе Газа пытались прорвать забор безопасности на границе с Израилем
и бросили взрывчатку в израильских военнослужащих, в ответ армия открыла огонь, сообщила пресс-служба военных.
В субботу палестинцы проводили акцию на границе сектора по случаю 52-й годовщины пожара в мечети Аль-Акса и против оккупации палестинских территорий Израилем.
"Во время беспорядков сотни мятежников приблизились к одному из участков забора безопасности в северной части сектора Газа, попытались перелезть через него и бросили взрывные устройства в военнослужащих ЦАХАЛ. Военнослужащие ответили средствами разгона беспорядков, в том числе при необходимости применяя огнестрельное оружие", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.
Кроме того, сообщается, что палестинцы пытались забрать оружие у одного из израильских солдат, однако тому удалось отбить его у нападавших.
Ранее пресс-служба пограничной полиции Израиля сообщила, что израильский пограничник получил тяжелые огнестрельные ранения на границе сектора Газа в ходе протестов, вспыхнувших в палестинском анклаве, и был в критическом состоянии доставлен в больницу. Палестинский минздрав сообщил, что огнем израильских военных были ранены более 40 жителей сектора Газа.
Военные отмечают, что к беспорядкам, ожидавшимся в пятницу на границе, израильская армия готовилась на протяжении недели, усиливая подразделения пограничной полиции и спецназа у забора безопасности. Беспорядки продолжались более трех часов и к настоящему моменту завершились, отметили в армии.