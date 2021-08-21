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Пострадавшего при взрыве гранаты в Москве мальчика доставили в реанимацию
Пострадавшего при взрыве гранаты в Москве мальчика доставили в реанимацию - РИА Новости, 21.08.2021
Пострадавшего при взрыве гранаты в Москве мальчика доставили в реанимацию
Двенадцатилетний мальчик, госпитализированный после взрыва гранаты на северо-западе Москвы, находится в реанимации, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T20:16
2021-08-21T20:16
2021-08-21T23:52
происшествия
москва
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик, госпитализированный после взрыва гранаты на северо-западе Москвы, находится в реанимации, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Ранее прокуратура Москвы сообщала о том, что ребенок скончался."Он в реанимации. Внутренние органы ребенка не повреждены. Ему оказывается необходимая медицинская помощь", - уточнили в сообщении.По данным следствия, вечером 21 августа в квартире жилого дома на Малой Набережной улице в Москве сработало "техническое устройство", в результате чего погибли подросток 2007 года рождения и мужчина 1977 года рождения. Кроме того, был госпитализирован малолетний мальчик, в квартире также находилась женщина, она не пострадала. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что в квартире взорвалась граната.
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происшествия, москва
20:16 21.08.2021 (обновлено: 23:52 21.08.2021)
Пострадавшего при взрыве гранаты в Москве мальчика доставили в реанимацию
Госпитализированный после взрыва в квартире на северо-западе Москвы мальчик находится в реанимации
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.
Двенадцатилетний мальчик, госпитализированный после взрыва гранаты на северо-западе Москвы, находится в реанимации, сообщается в Telegram
-канале столичной прокуратуры.
Ранее прокуратура Москвы сообщала о том, что ребенок скончался.
"Он в реанимации. Внутренние органы ребенка не повреждены. Ему оказывается необходимая медицинская помощь", - уточнили в сообщении.
По данным следствия, вечером 21 августа в квартире жилого дома на Малой Набережной улице в Москве сработало "техническое устройство", в результате чего погибли подросток 2007 года рождения и мужчина 1977 года рождения. Кроме того, был госпитализирован малолетний мальчик, в квартире также находилась женщина, она не пострадала. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что в квартире взорвалась граната.