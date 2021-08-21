https://ria.ru/20210821/granata-1746695324.html
В Москве прокуратура проводит проверку из-за взрыва гранаты в квартире
В Москве прокуратура проводит проверку из-за взрыва гранаты в квартире - РИА Новости, 21.08.2021
В Москве прокуратура проводит проверку из-за взрыва гранаты в квартире
Столичная прокуратура проводит проверку после взрыва в квартире на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T19:37
2021-08-21T19:37
2021-08-21T19:53
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/15/1746696274_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e3dfad14d4404cbaf44b34b8351150e8.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Столичная прокуратура проводит проверку после взрыва в квартире на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.По данным следствия, вечером 21 августа в квартире жилого дома на Малой Набережной улице в Москве сработало "техническое устройство", в результате чего погибли подросток 2007 года рождения и мужчина 1977 года рождения. Кроме того, был госпитализирован малолетний мальчик, в квартире также находилась женщина, она не пострадала. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что в квартире взорвалась граната."Прокуратура устанавливает обстоятельства и причины произошедшего, проводит проверку исполнения требований федерального законодательства, на месте происшествия находится исполняющий обязанности Тушинского межрайонного прокурора Михаил Попик", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210819/chasy-1746366698.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/15/1746696274_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9ddf558b2480f2a8f1b75497add410f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
19:37 21.08.2021 (обновлено: 19:53 21.08.2021)
В Москве прокуратура проводит проверку из-за взрыва гранаты в квартире
В Москве прокуратура проводит проверку из-за взрыва гранаты в квартире на Малой набережной
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Столичная прокуратура проводит проверку после взрыва в квартире на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, вечером 21 августа в квартире жилого дома на Малой Набережной улице в Москве сработало "техническое устройство", в результате чего погибли подросток 2007 года рождения и мужчина 1977 года рождения. Кроме того, был госпитализирован малолетний мальчик, в квартире также находилась женщина, она не пострадала. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что в квартире взорвалась граната.
"Прокуратура устанавливает обстоятельства и причины произошедшего, проводит проверку исполнения требований федерального законодательства, на месте происшествия находится исполняющий обязанности Тушинского межрайонного прокурора Михаил Попик", - говорится в сообщении.