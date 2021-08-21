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В Москве прокуратура проводит проверку из-за взрыва гранаты в квартире
В Москве прокуратура проводит проверку из-за взрыва гранаты в квартире - РИА Новости, 21.08.2021
В Москве прокуратура проводит проверку из-за взрыва гранаты в квартире
Столичная прокуратура проводит проверку после взрыва в квартире на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T19:37
2021-08-21T19:53
происшествия
москва
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Столичная прокуратура проводит проверку после взрыва в квартире на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.По данным следствия, вечером 21 августа в квартире жилого дома на Малой Набережной улице в Москве сработало "техническое устройство", в результате чего погибли подросток 2007 года рождения и мужчина 1977 года рождения. Кроме того, был госпитализирован малолетний мальчик, в квартире также находилась женщина, она не пострадала. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что в квартире взорвалась граната."Прокуратура устанавливает обстоятельства и причины произошедшего, проводит проверку исполнения требований федерального законодательства, на месте происшествия находится исполняющий обязанности Тушинского межрайонного прокурора Михаил Попик", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва
19:37 21.08.2021 (обновлено: 19:53 21.08.2021)
 
В Москве прокуратура проводит проверку из-за взрыва гранаты в квартире

В Москве прокуратура проводит проверку из-за взрыва гранаты в квартире на Малой набережной

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у дома по Малой Набережной улице в Москве, где произошел взрыв
Сотрудники полиции у дома по Малой Набережной улице в Москве, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Столичная прокуратура проводит проверку после взрыва в квартире на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, вечером 21 августа в квартире жилого дома на Малой Набережной улице в Москве сработало "техническое устройство", в результате чего погибли подросток 2007 года рождения и мужчина 1977 года рождения. Кроме того, был госпитализирован малолетний мальчик, в квартире также находилась женщина, она не пострадала. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что в квартире взорвалась граната.
Цветы у места взрыва автобуса в Воронеже - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
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"Прокуратура устанавливает обстоятельства и причины произошедшего, проводит проверку исполнения требований федерального законодательства, на месте происшествия находится исполняющий обязанности Тушинского межрайонного прокурора Михаил Попик", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияМосква
 
 
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