https://ria.ru/20210821/granata-1746695324.html

В Москве прокуратура проводит проверку из-за взрыва гранаты в квартире

В Москве прокуратура проводит проверку из-за взрыва гранаты в квартире - РИА Новости, 21.08.2021

В Москве прокуратура проводит проверку из-за взрыва гранаты в квартире

Столичная прокуратура проводит проверку после взрыва в квартире на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T19:37

2021-08-21T19:37

2021-08-21T19:53

происшествия

москва

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Столичная прокуратура проводит проверку после взрыва в квартире на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.По данным следствия, вечером 21 августа в квартире жилого дома на Малой Набережной улице в Москве сработало "техническое устройство", в результате чего погибли подросток 2007 года рождения и мужчина 1977 года рождения. Кроме того, был госпитализирован малолетний мальчик, в квартире также находилась женщина, она не пострадала. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что в квартире взорвалась граната."Прокуратура устанавливает обстоятельства и причины произошедшего, проводит проверку исполнения требований федерального законодательства, на месте происшествия находится исполняющий обязанности Тушинского межрайонного прокурора Михаил Попик", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210819/chasy-1746366698.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва