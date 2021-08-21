https://ria.ru/20210821/granata-1746694359.html

При взрыве гранаты в московской квартире газовые коммуникации не пострадали

При взрыве гранаты в московской квартире газовые коммуникации не пострадали - РИА Новости, 21.08.2021

При взрыве гранаты в московской квартире газовые коммуникации не пострадали

Аварийная бригада АО "Мосгаз" оперативно прибыла на место взрыва в квартире на улице Малая Набережная в столице, газовые коммуникации не повреждены, сообщается... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T19:23

2021-08-21T19:23

2021-08-21T19:57

происшествия

мосгаз

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Аварийная бригада АО "Мосгаз" оперативно прибыла на место взрыва в квартире на улице Малая Набережная в столице, газовые коммуникации не повреждены, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.По данным следствия, вечером 21 августа в квартире жилого дома на Малой Набережной улице в Москве сработало "техническое устройство", в результате чего погибли подросток 2007 года рождения и мужчина 1977 года рождения. Кроме того, был госпитализирован малолетний мальчик, в квартире также находилась женщина, она не пострадала. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что в квартире взорвалась граната."Аварийная бригада АО "МОСГАЗ" оперативно прибыла на место и провела осмотр квартиры. Инцидент произошёл в жилой комнате. Газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита не повреждена", - говорится в сообщении.Отмечается, что информация ряда СМИ о взрыве бытового газа в квартире не соответствует действительности.По факту взрыва возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и незаконном обороте оружия.

https://ria.ru/20210820/postradavshaya-1746486471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мосгаз