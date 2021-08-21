https://ria.ru/20210821/granata-1746694359.html
При взрыве гранаты в московской квартире газовые коммуникации не пострадали
При взрыве гранаты в московской квартире газовые коммуникации не пострадали - РИА Новости, 21.08.2021
При взрыве гранаты в московской квартире газовые коммуникации не пострадали
Аварийная бригада АО "Мосгаз" оперативно прибыла на место взрыва в квартире на улице Малая Набережная в столице, газовые коммуникации не повреждены, сообщается... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T19:23
2021-08-21T19:23
2021-08-21T19:57
происшествия
мосгаз
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Аварийная бригада АО "Мосгаз" оперативно прибыла на место взрыва в квартире на улице Малая Набережная в столице, газовые коммуникации не повреждены, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.По данным следствия, вечером 21 августа в квартире жилого дома на Малой Набережной улице в Москве сработало "техническое устройство", в результате чего погибли подросток 2007 года рождения и мужчина 1977 года рождения. Кроме того, был госпитализирован малолетний мальчик, в квартире также находилась женщина, она не пострадала. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что в квартире взорвалась граната."Аварийная бригада АО "МОСГАЗ" оперативно прибыла на место и провела осмотр квартиры. Инцидент произошёл в жилой комнате. Газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита не повреждена", - говорится в сообщении.Отмечается, что информация ряда СМИ о взрыве бытового газа в квартире не соответствует действительности.По факту взрыва возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и незаконном обороте оружия.
https://ria.ru/20210820/postradavshaya-1746486471.html
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происшествия, мосгаз
19:23 21.08.2021 (обновлено: 19:57 21.08.2021)
При взрыве гранаты в московской квартире газовые коммуникации не пострадали
В Москве в квартире на Малой набережной после взрыва гранаты газовые коммуникации не пострадали
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.
Аварийная бригада АО "Мосгаз" оперативно прибыла на место взрыва в квартире на улице Малая Набережная в столице, газовые коммуникации не повреждены, сообщается в Telegram-канале
столичного комплекса городского хозяйства.
По данным следствия, вечером 21 августа в квартире жилого дома на Малой Набережной улице в Москве сработало "техническое устройство", в результате чего погибли подросток 2007 года рождения и мужчина 1977 года рождения. Кроме того, был госпитализирован малолетний мальчик, в квартире также находилась женщина, она не пострадала. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что в квартире взорвалась граната.
"Аварийная бригада АО "МОСГАЗ
" оперативно прибыла на место и провела осмотр квартиры. Инцидент произошёл в жилой комнате. Газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита не повреждена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация ряда СМИ о взрыве бытового газа в квартире не соответствует действительности.
По факту взрыва возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и незаконном обороте оружия.