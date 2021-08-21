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Госдеп США подвергся хакерской атаке, заявили СМИ
Госдеп США подвергся хакерской атаке, заявили СМИ - РИА Новости, 22.08.2021
Госдеп США подвергся хакерской атаке, заявили СМИ
Госдепартамент США подвергся кибератаке, это произошло, предположительно, пару недель назад, сообщила в субботу корреспондент телеканала Fox News Джэки Хейнрих. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-21T23:40
2021-08-21T23:40
2021-08-22T00:04
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государственный департамент сша
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Госдепартамент США подвергся кибератаке, это произошло, предположительно, пару недель назад, сообщила в субботу корреспондент телеканала Fox News Джэки Хейнрих."Государственный департамент подвергся кибератаке", - написала Хейнрих в Twitter, уточнив, что, предположительно, это произошло "пару недель назад".По словам Хейнрих, киберкомандование американского министерства обороны направило уведомление о возможном серьезном взломе. При этом уточняется, что масштабы кибератаки, равно как и масштаб расследования против предполагаемых злоумышленников, "остаются неясными". Неизвестно также, какие меры были предприняты для смягчения последствий атаки и каковы "текущие риски для операций".Осведомленный источник сообщил, что текущая миссия госдепартамента по эвакуации американцев и афганских беженцев из Афганистана "не была затронута", уточнила журналистка."По соображениям безопасности мы не можем обсуждать характер или масштабы каких-либо предполагаемых инцидентов в области кибербезопасности в настоящее время", - заявил представитель госдепа США, слова которого приводит Хейнрих.
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в мире, сша, государственный департамент сша
23:40 21.08.2021 (обновлено: 00:04 22.08.2021)
Госдеп США подвергся хакерской атаке, заявили СМИ
Корреспондент Fox News: госдеп США подвергся хакерской атаке, предположительно, "пару недель" назад