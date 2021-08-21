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Госдеп США подвергся хакерской атаке, заявили СМИ

Госдеп США подвергся хакерской атаке, заявили СМИ - РИА Новости, 22.08.2021

Госдеп США подвергся хакерской атаке, заявили СМИ

Госдепартамент США подвергся кибератаке, это произошло, предположительно, пару недель назад, сообщила в субботу корреспондент телеканала Fox News Джэки Хейнрих. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-21T23:40

2021-08-21T23:40

2021-08-22T00:04

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сша

государственный департамент сша

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Госдепартамент США подвергся кибератаке, это произошло, предположительно, пару недель назад, сообщила в субботу корреспондент телеканала Fox News Джэки Хейнрих."Государственный департамент подвергся кибератаке", - написала Хейнрих в Twitter, уточнив, что, предположительно, это произошло "пару недель назад".По словам Хейнрих, киберкомандование американского министерства обороны направило уведомление о возможном серьезном взломе. При этом уточняется, что масштабы кибератаки, равно как и масштаб расследования против предполагаемых злоумышленников, "остаются неясными". Неизвестно также, какие меры были предприняты для смягчения последствий атаки и каковы "текущие риски для операций".Осведомленный источник сообщил, что текущая миссия госдепартамента по эвакуации американцев и афганских беженцев из Афганистана "не была затронута", уточнила журналистка."По соображениям безопасности мы не можем обсуждать характер или масштабы каких-либо предполагаемых инцидентов в области кибербезопасности в настоящее время", - заявил представитель госдепа США, слова которого приводит Хейнрих.

https://ria.ru/20210719/khakery-1741931743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, государственный департамент сша