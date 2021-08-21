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Горячий август 1991-го. Можно ли было спасти СССР

Горячий август 1991-го. Можно ли было спасти СССР - РИА Новости, 21.08.2021

Горячий август 1991-го. Можно ли было спасти СССР

На улицах танки, на экранах — "Лебединое озеро". Тридцать лет назад высокопоставленные силовики и политики пытались помешать новому Союзному договору. Михаила... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T08:00

2021-08-21T08:00

2021-08-21T08:06

борис ельцин

михаил горбачев

государственный комитет по чрезвычайному положению ссср

комитет государственной безопасности приднестровской молдавской республики

павел палажченко

россия

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Галия Ибрагимова. На улицах танки, на экранах — "Лебединое озеро". Тридцать лет назад высокопоставленные силовики и политики пытались помешать новому Союзному договору. Михаила Горбачева заблокировали в Форосе. Но Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) просуществовал только три дня. Сейчас бывший президент СССР уверен: путчисты не спасали страну, они нанесли катастрофический удар. Что происходило с 19 по 21 августа 1991-го, вспоминают участники событий.Непрошеные гостиМестечко Форос на Южном берегу Крыма неожиданно стало всемирно известным. Государственная дача номер 11, объект "Заря" — это идея Раисы Горбачевой. Отдыхать в любимой Леонидом Брежневым "Новой Ореанде" ей не нравилось. Место под строительство выбрали неудачное, участок просматривался со всех сторон. Правительственная связь — только в кабинете. Ее-то и отрубили после нежданно нагрянувших гостей. Через несколько дней Михаил Горбачев должен был вернуться в столицу и подписать новый Союзный договор — венец его перестроечных реформ. Документ обсуждали с весны, саму его идею поддержали в марте на референдуме девять из пятнадцати республик. Но переговоры шли тяжело, а вокруг полыхало: экономическое положение ухудшалось, национальные республики откалывались, Средняя Азия и Закавказье — на грани войны. Тем не менее Горбачевы всей семьей отправились на форосскую дачу. Восемнадцатого августа — это было воскресенье — к главе государства внезапно пожаловали гости: высокопоставленные советские чиновники во главе с вице-президентом Геннадием Янаевым. С порога потребовали создать в стране Госкомитет по чрезвычайному положению и передать власть.В книге Уильяма Таубмана "Горбачев. Его жизнь и время" Михаил Сергеевич восстанавливает диалог."Отдохните. Мы сделаем грязную работу, а потом вы вернетесь", — уговаривал зампредседателя Совета обороны СССР Олег Бакланов."Мудак ты и молчал бы. Приехал читать мне лекции о положении в стране?" — огрызнулся Горбачев."Тогда подайте в отставку!" — парировал замглавы Генштаба Вооруженных сил Валентин Варенников.В итоге Горбачева то ли силой, то ли убеждением изолировали на даче. "Я был… с моря блокирован кораблями, а с суши — войсками", — уточнял он впоследствии.Сохранить нельзя покинутьПрезидент РСФСР — центральной и крупнейшей союзной республики — Борис Ельцин к тому моменту уже вошел в клинч с Горбачевым. "Российская делегация согласилась не со всеми статьями нового договора. Горбачев приравнял в нем республики РСФСР к союзным. Татарская, Башкирская, Осетинская, Дагестанская, Чечено-Ингушская АССР становились равными Казахстану, Украине, Узбекистану, Белоруссии. Мы с Ельциным выступили против", — рассказывает РИА Новости политик и экономист, а в начале девяностых председатель парламента Руслан Хасбулатов.Политик Сергей Станкевич, противостоявший в 1991-м ГКЧП, дополняет: "Новый договор планировала подписать и Украина. По поручению Ельцина я специально встречался с Леонидом Кравчуком. Тот предупредил: можем внести правки".Грузия и Армения не участвовали в мартовском референдуме. "Мы надеялись, что обновленный союз с единым парламентом, валютой, банковской системой, общей конституцией послужит магнитом для откалывавшихся республик. Рассчитывали, что рано или поздно они сами попросятся назад", — объясняет Станкевич. Советник Ельцина в 1991-м Павел Медведев уверен: новый договор не спас бы СССР. "Задолго до перестройки, в 1972-м, мы с коллегами-математиками просчитали: Союз дотянет до конца восьмидесятых. Я понимал, что возникнет дефицит товаров, и очень переживал. У меня было трое детей. Как преодолевать сложные времена, никто не знал", — признается он.Танки и "Лебединое озеро"Девятнадцатого августа Янаев "временно возложил" на себя президентские полномочия "в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым своих обязанностей". В стране объявили чрезвычайное положение. В Москву, окрестности Ленинграда, Таллина, Риги и Тбилиси ввели войска. Ждали приказа о применении силы.Советские люди об отставке Горбачева узнали из утренних новостей. После этого началась самая долгая в истории трансляция "Лебединого озера". Балет растянулся на три дня."Видимо, кто-то решил, что это погружает в раздумья. Ведь вся страна была в каком-то замешательстве", — говорила позже Наталия Бессмертнова, исполнившая главную партию. Во время путча танцоры находились на гастролях в Аргентине. Они и не думали, что еще и вот так войдут в историю."Включаю телевизор. Зачитывают заявление ГКЧП. И — балет. Понимаю, что надо срочно в Белый дом, в парламент РСФСР. Первая мысль: туда! Принес им хлеб — думал, голодают. А там в буфете икра и деликатесы", — вспоминает Медведев.Переводчик Горбачева Павел Палажченко по-другому провел вечер. "Отменили "Спокойной ночи, малыши!", что очень расстроило мою дочь Лизу. Пошли кадры танков и бронетранспортеров на улицах Москвы и баррикад вокруг Белого дома. То "Ельцина арестовали", то он "призвал к всеобщей забастовке", — рассказывает он РИА Новости. Удивило, что телевидение частично дает реальную картину. "Значит, путчисты не полностью контролируют ситуацию".Мятежники рассчитывали на поддержку Ельцина: он еще не успел наделать больших ошибок и казался единственным легитимным противовесом и Горбачеву, и ГКЧП. Президент РСФСР из Белого дома призвал военных следовать его распоряжениям. А на улице уже собралась двухсоттысячная толпа. Возводили баррикады.Вечером 19 августа гэкачеписты устроили пресс-конференцию. Молодая журналистка в цветастом платье — Татьяна Малкина, набравшись смелости, поинтересовалась: "Понимаете ли вы, что совершили госпереворот?" По ее словам, родители, увидев это, начали собирать дочери вещи в тюрьму.Выступление с танкаУказы и постановления Белый дом распространял через зарубежные СМИ. Знаменитое выступление Ельцина на танке (19 августа) первым показал телеканал CNN. Мировые лидеры встали на сторону президента РСФСР.Решение выйти к многотысячной толпе он принял спонтанно. Геннадий Бурбулис, занимавший тогда пост зампреда правительства, пояснял: Ельцину было любопытно, кто эти люди. Помощники предупреждали, что в кустах или на крышах могут быть снайперы, но тот отмахнулся."В сером костюме и при галстуке он вышел на площадку. Либо он не осознавал опасности, либо думал — все это несерьезно", — говорит Бурбулис в книге "Горбачев. Его жизнь и время". Он залез на корпус танка, стоявшего возле Белого дома, и кричал: "Народы России становятся хозяевами своей судьбы". Толпа ревела в ответ.Ночью 20 августа ситуация не изменилась. Защитники Белого дома не покидали позиции. А на штурм путчисты так и не решились. К вечеру на сторону Ельцина перешел командующий ВДВ Павел Грачев. В ночь на 21 августа появились жертвы. В тоннеле при маневрировании бронетехники погибли трое москвичей — Дмитрий Комарь, Владимир Усов и Илья Кричевский. Комарь работал слесарем на мебельной фабрике в Истре. Усов из семьи военных, но выучился на экономиста. Кричевский — архитектор."БМП на большой скорости задавила первого. Бронемашина под номером 536 пыталась прорваться вперед, но под ее гусеницы свалился и погиб находившийся на броне ополченец. Рядом стоял мужчина. Он оттолкнул женщину, споткнулся и был расплющен гусеницей", — описывал подробности трагедии журналист Михаил Каменский.Союз развалилсяУтром министр обороны СССР Дмитрий Язов приказал военным покинуть столицу. Попытка госпереворота провалилась. На следующий день в Москву вернулся Горбачев. Вечером состоялся "митинг победителей"."Если бы выиграли путчисты, все равно недолго удержались бы у власти, — уверен Станкевич. — На фоне дефицита товаров, роста недовольства в городах страна могла погрузиться в гражданскую войну. Августовский путч — это бессильная агония распадавшейся страны"."Спасти СССР в том виде было невозможно, — согласен Медведев. — Смягчить удар, сделать его менее шоковым получилось бы, но власти запоздали с реформами. Слишком много времени потеряли".Союзный договор так и не подписали, республики отпадали одна за другой. Люди жаждали перемен. В декабре 1991-го Горбачев ушел в отставку, а самая большая страна в мире распалась. Через три года мятежников осудили, но тут же амнистировали. В разгаре были рыночные реформы, товарный, финансовый кризис. Воздух трещал от напряжения, на новую Россию обрушились новые беды.

https://ria.ru/20210108/sssr-1590433381.html

https://ria.ru/20200701/1573708410.html

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борис ельцин, михаил горбачев, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср, комитет государственной безопасности приднестровской молдавской республики, павел палажченко, россия