07:16 21.08.2021 (обновлено: 11:31 21.08.2021)
Эксперт подсчитал, сколько Россия заработает на высоких ценах на газ
Эксперт ЦСР Колобанов: в 2021 году Россия получит около 900 миллиардов рублей от экспорта газа
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Доходы России от экспорта газа в этом году могут составить порядка 900 миллиардов рублей, подсчитал для РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок Сергей Колобанов.
По его словам, это возможно, если объем экспорта до конца года сохранится на уровне первого полугодия, а средняя цена в Европе — на уровне июльской.
При этом за январь-июль доходы от экспортной пошлины на газ уже превысили весь объем прошлого года. Средняя цена газа в хабе TTF в Нидерландах в июле составляла около 350 евро за тысячу кубометров. Экспортная цена на российский газ, по данным ФТС, фактически коррелирует с индексом TTF, хотя несколько ниже его и не так сильно колеблется. По прогнозу "Газпрома", в этом году она вырастет на 30 процентов и достигнет 269,6 доллара за тысячу кубов.
Доходы от экспорта газа складываются из нескольких составляющих. Прежде всего это экспортные пошлины: для трубопроводного газа ставка составляет 30 процентов от вывозной цены, а для СПГ она нулевая. В бюджет также поступают средства от налога на прибыль компаний-экспортеров — "Газпрома" и "Новатэка". Кроме того, государство получает дивиденды от владения акциями "Газпрома".
Так, в 2020 году доходы от экспортной пошлины составили 439 миллиардов рублей, в 2019-м — 696 миллиардов. "Газпром" заплатил в 2019-м 358 миллиардов рублей налога на прибыль, в 2020-м — 29 миллиардов, а "Новатэк" — 35 и 41 миллиард соответственно.
Кроме того, государство получает переменный доход от НДПИ на газ. Ставка здесь зависит от мировых цен на нефть и курса рубля. В 2019 году этот налог составил 627 миллиардов рублей, в 2020-м — 482 миллиарда, а только за семь месяцев этого — уже 323 миллиарда, так как нефтяные цены в полтора раза выше уровня прошлого года.
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