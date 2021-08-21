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У здания ФСБ после пикетов задержали десять человек, заявил адвокат
У здания ФСБ после пикетов задержали десять человек, заявил адвокат - РИА Новости, 21.08.2021
У здания ФСБ после пикетов задержали десять человек, заявил адвокат
Полиция задержала десять человек около здания ФСБ на Лубянке на серии пикетов в поддержку телеканала "Дождь"*, включенного в реестр иноагентов, им вменяют... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T21:45
2021-08-21T21:45
2021-08-21T22:55
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Полиция задержала десять человек около здания ФСБ на Лубянке на серии пикетов в поддержку телеканала "Дождь"*, включенного в реестр иноагентов, им вменяют нарушение порядка проведения митинга, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Захватов.По его данным, после составления протоколов задержанных отпустят из полиции до рассмотрения дела в суде.Часть 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) предусматривает штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или обязательные работы.Министерство юстиции РФ включило в пятницу в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО телеканал "Дождь"* и Istories fonds* (издатель "Важных историй"). Главред канала Тихон Дзядко сообщил РИА Новости, что "Дождь"* планирует обжаловать это решение. Источник агентства сообщал, что "Дождь"* с 2016 года получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей.*СМИ, выполняющее функции иноагента.
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
21:45 21.08.2021 (обновлено: 22:55 21.08.2021)
У здания ФСБ после пикетов задержали десять человек, заявил адвокат
У здания ФСБ в Москве после пикетов в поддержку "Дождя"* задержали десять человек, им грозят штрафы
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Полиция задержала десять человек около здания ФСБ на Лубянке на серии пикетов в поддержку телеканала "Дождь"*, включенного в реестр иноагентов, им вменяют нарушение порядка проведения митинга, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Захватов.
"Сейчас в ОВД находится десять человек, им вменяют часть 5 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях", - сказал адвокат.
По его данным, после составления протоколов задержанных отпустят из полиции до рассмотрения дела в суде.
Часть 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) предусматривает штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или обязательные работы.
Министерство юстиции РФ включило в пятницу в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО телеканал "Дождь"* и Istories fonds* (издатель "Важных историй"). Главред канала Тихон Дзядко
сообщил РИА Новости, что "Дождь"* планирует обжаловать это решение. Источник агентства сообщал, что "Дождь"* с 2016 года получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей.
*СМИ, выполняющее функции иноагента.