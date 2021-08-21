https://ria.ru/20210821/fsb-1746705450.html

У здания ФСБ после пикетов задержали десять человек, заявил адвокат

У здания ФСБ после пикетов задержали десять человек, заявил адвокат - РИА Новости, 21.08.2021

У здания ФСБ после пикетов задержали десять человек, заявил адвокат

Полиция задержала десять человек около здания ФСБ на Лубянке на серии пикетов в поддержку телеканала "Дождь"*, включенного в реестр иноагентов, им вменяют... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T21:45

2021-08-21T21:45

2021-08-21T22:55

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Полиция задержала десять человек около здания ФСБ на Лубянке на серии пикетов в поддержку телеканала "Дождь"*, включенного в реестр иноагентов, им вменяют нарушение порядка проведения митинга, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Захватов.По его данным, после составления протоколов задержанных отпустят из полиции до рассмотрения дела в суде.Часть 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) предусматривает штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или обязательные работы.Министерство юстиции РФ включило в пятницу в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО телеканал "Дождь"* и Istories fonds* (издатель "Важных историй"). Главред канала Тихон Дзядко сообщил РИА Новости, что "Дождь"* планирует обжаловать это решение. Источник агентства сообщал, что "Дождь"* с 2016 года получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей.*СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20210821/minyust-1746683883.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)