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На протесты во Франции вышли 175 тысяч человек

На протесты во Франции вышли 175 тысяч человек - РИА Новости, 21.08.2021

На протесты во Франции вышли 175 тысяч человек

Более 175,5 тысяч человек приняли участие в протестных акциях против санитарных пропусков в субботу по всей Франции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T23:28

2021-08-21T23:28

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коронавирус covid-19

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ПАРИЖ, 21 авг - РИА Новости. Более 175,5 тысяч человек приняли участие в протестных акциях против санитарных пропусков в субботу по всей Франции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министерство внутренних дел.Протестные акции проходили шестую субботу подряд во многих городах страны, в том числе в Париже.В прошлую субботу число участников манифестаций против санитарных пропусков было выше и составляло почти 215 тысяч.С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесения заболевания.

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Шествие противников санитарных пропусков в Париже Противники введения санитарных пропусков во Франции шестую субботу подряд протестуют в Париже. С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах. 2021-08-21T23:28 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, париж, франция, коронавирус covid-19, видео