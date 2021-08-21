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На протесты во Франции вышли 175 тысяч человек
На протесты во Франции вышли 175 тысяч человек - РИА Новости, 21.08.2021
На протесты во Франции вышли 175 тысяч человек
Более 175,5 тысяч человек приняли участие в протестных акциях против санитарных пропусков в субботу по всей Франции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T23:28
2021-08-21T23:28
2021-08-21T23:40
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франция
коронавирус covid-19
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ПАРИЖ, 21 авг - РИА Новости. Более 175,5 тысяч человек приняли участие в протестных акциях против санитарных пропусков в субботу по всей Франции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министерство внутренних дел.Протестные акции проходили шестую субботу подряд во многих городах страны, в том числе в Париже.В прошлую субботу число участников манифестаций против санитарных пропусков было выше и составляло почти 215 тысяч.С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесения заболевания.
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Шествие противников санитарных пропусков в Париже
Противники введения санитарных пропусков во Франции шестую субботу подряд протестуют в Париже. С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах.
2021-08-21T23:28
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РИА Новости
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в мире, париж, франция, коронавирус covid-19, видео
23:28 21.08.2021 (обновлено: 23:40 21.08.2021)
На протесты во Франции вышли 175 тысяч человек
BFMTV: во Франции в протестах против санпропусков приняли участие 175 тысяч человек