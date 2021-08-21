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Министр ВМС США назвал четыре главных вызова американскому флоту
Министр ВМС США назвал четыре главных вызова американскому флоту - РИА Новости, 21.08.2021
Министр ВМС США назвал четыре главных вызова американскому флоту
Новый министр Военно-морских сил США Карлос дель Торо в обращении к морякам, гражданским служащим и их семьям перечислил главные вызовы американскому флоту. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T15:40
2021-08-21T19:23
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Новый министр Военно-морских сил США Карлос дель Торо в обращении к морякам, гражданским служащим и их семьям перечислил главные вызовы американскому флоту.По словам министра, среди иностранных государств самую большую угрозу несет Китай."Пекин нацелен на подрыв нашего военного могущества. Мы не позволим этому случиться", — говорится в обращении.По мнению дель Торо, перед ВМС также остро стоит вопрос культурного разнообразия."Необходимо, чтобы к морякам любой расы, религии, национальности и цвета кожи относились одинаково уважительно", — подчеркнул он.Помимо этого, флоту необходимо заняться климатической повесткой. Министр потребовал сократить ущерб, наносимый природе, при этом сохранив достижения.Также дель Торо призвал военных вакцинироваться от COVID-19. По его мнению, отсутствие прививки означает низкую боевую готовность.
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в мире, сша, китай
15:40 21.08.2021 (обновлено: 19:23 21.08.2021)
 
Министр ВМС США назвал четыре главных вызова американскому флоту

Министр Военно-морских сил США Карлос Дель Торо назвал четыре главных вызова американскому флоту

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason IsАвианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason Is
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Новый министр Военно-морских сил США Карлос дель Торо в обращении к морякам, гражданским служащим и их семьям перечислил главные вызовы американскому флоту.
По словам министра, среди иностранных государств самую большую угрозу несет Китай.
"Пекин нацелен на подрыв нашего военного могущества. Мы не позволим этому случиться", — говорится в обращении.
По мнению дель Торо, перед ВМС также остро стоит вопрос культурного разнообразия.
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"Необходимо, чтобы к морякам любой расы, религии, национальности и цвета кожи относились одинаково уважительно", — подчеркнул он.
Помимо этого, флоту необходимо заняться климатической повесткой. Министр потребовал сократить ущерб, наносимый природе, при этом сохранив достижения.
Также дель Торо призвал военных вакцинироваться от COVID-19. По его мнению, отсутствие прививки означает низкую боевую готовность.
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