https://ria.ru/20210821/flot-1746679747.html
Министр ВМС США назвал четыре главных вызова американскому флоту
Министр ВМС США назвал четыре главных вызова американскому флоту - РИА Новости, 21.08.2021
Министр ВМС США назвал четыре главных вызова американскому флоту
Новый министр Военно-морских сил США Карлос дель Торо в обращении к морякам, гражданским служащим и их семьям перечислил главные вызовы американскому флоту. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T15:40
2021-08-21T15:40
2021-08-21T19:23
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Новый министр Военно-морских сил США Карлос дель Торо в обращении к морякам, гражданским служащим и их семьям перечислил главные вызовы американскому флоту.По словам министра, среди иностранных государств самую большую угрозу несет Китай."Пекин нацелен на подрыв нашего военного могущества. Мы не позволим этому случиться", — говорится в обращении.По мнению дель Торо, перед ВМС также остро стоит вопрос культурного разнообразия."Необходимо, чтобы к морякам любой расы, религии, национальности и цвета кожи относились одинаково уважительно", — подчеркнул он.Помимо этого, флоту необходимо заняться климатической повесткой. Министр потребовал сократить ущерб, наносимый природе, при этом сохранив достижения.Также дель Торо призвал военных вакцинироваться от COVID-19. По его мнению, отсутствие прививки означает низкую боевую готовность.
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в мире, сша, китай
15:40 21.08.2021 (обновлено: 19:23 21.08.2021)
Министр ВМС США назвал четыре главных вызова американскому флоту
Министр Военно-морских сил США Карлос Дель Торо назвал четыре главных вызова американскому флоту
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.
Новый министр Военно-морских сил США
Карлос дель Торо в обращении
к морякам, гражданским служащим и их семьям перечислил главные вызовы американскому флоту.
По словам министра, среди иностранных государств самую большую угрозу несет Китай
.
"Пекин нацелен на подрыв нашего военного могущества. Мы не позволим этому случиться", — говорится в обращении.
По мнению дель Торо, перед ВМС также остро стоит вопрос культурного разнообразия.
"Необходимо, чтобы к морякам любой расы, религии, национальности и цвета кожи относились одинаково уважительно", — подчеркнул он.
Помимо этого, флоту необходимо заняться климатической повесткой. Министр потребовал сократить ущерб, наносимый природе, при этом сохранив достижения.
Также дель Торо призвал военных вакцинироваться от COVID-19. По его мнению, отсутствие прививки означает низкую боевую готовность.