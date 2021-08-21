https://ria.ru/20210821/flot-1746679747.html

Министр ВМС США назвал четыре главных вызова американскому флоту

Министр ВМС США назвал четыре главных вызова американскому флоту - РИА Новости, 21.08.2021

Министр ВМС США назвал четыре главных вызова американскому флоту

Новый министр Военно-морских сил США Карлос дель Торо в обращении к морякам, гражданским служащим и их семьям перечислил главные вызовы американскому флоту. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T15:40

2021-08-21T15:40

2021-08-21T19:23

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Новый министр Военно-морских сил США Карлос дель Торо в обращении к морякам, гражданским служащим и их семьям перечислил главные вызовы американскому флоту.По словам министра, среди иностранных государств самую большую угрозу несет Китай."Пекин нацелен на подрыв нашего военного могущества. Мы не позволим этому случиться", — говорится в обращении.По мнению дель Торо, перед ВМС также остро стоит вопрос культурного разнообразия."Необходимо, чтобы к морякам любой расы, религии, национальности и цвета кожи относились одинаково уважительно", — подчеркнул он.Помимо этого, флоту необходимо заняться климатической повесткой. Министр потребовал сократить ущерб, наносимый природе, при этом сохранив достижения.Также дель Торо призвал военных вакцинироваться от COVID-19. По его мнению, отсутствие прививки означает низкую боевую готовность.

https://ria.ru/20210806/ucheniya-1744559350.html

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в мире, сша, китай