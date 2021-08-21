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В Крыму развернули километровый флаг России

В Крыму развернули километровый флаг России - РИА Новости, 21.08.2021

В Крыму развернули километровый флаг России

Российский триколор длиной в тысячу метров развернули на набережной международного детского центра "Артек" в Крыму, сообщает пресс-служба детского лагеря. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T22:41

2021-08-21T22:41

2021-08-21T22:42

общество

артек

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Российский триколор длиной в тысячу метров развернули на набережной международного детского центра "Артек" в Крыму, сообщает пресс-служба детского лагеря.Акция приурочена ко Дню Государственного флага России, который отмечается 22 августа."Накануне праздника в международном детском центре прошла акция "В единстве – сила, а в силе единства – победа". С таким лозунгом артековцы и вожатые развернули на набережной детского центра триколор длиной в тысячу метров", - говорится в сообщении.В акции приняли участие 600 человек.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, артек, россия