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Культура
https://ria.ru/20210821/eternals-1746566184.html
Сальма Хайек объяснила, почему сначала отказалась от роли в "Вечных"
Сальма Хайек объяснила, почему сначала отказалась от роли в "Вечных" - РИА Новости, 21.08.2021
Сальма Хайек объяснила, почему сначала отказалась от роли в "Вечных"
Сальма Хайек объяснила, почему сначала отказалась от роли в новом блокбастере Marvel "Вечные". Об этом она рассказала журналисту из издания Entertainment... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T00:59
2021-08-21T00:59
культура
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новости культуры
кино и сериалы
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кит харингтон
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Сальма Хайек объяснила, почему сначала отказалась от роли в новом блокбастере Marvel "Вечные". Об этом она рассказала журналисту из издания Entertainment Weekly.В фильме говорится о представителях бессмертной инопланетной расы — Вечных. Они прибыли на Землю семь тысяч лет назад и защищали людей от гуманоидов Девиантов.Персонажа Хайек зовут Аджак. Она лидер Вечных.Актриса призналась: когда она услышала, что представители Marvel планируют с ней встретиться, то сразу решила, что ей хотят предложить маленькую второстепенную роль."Я сказала: "Забудьте об этом. Только Богу известно, чью бабушку они хотят, чтобы я сыграла". Обычно мне говорят, что я буду статистом или старой проституткой. Однако как только я узнала, что режиссер фильма — Хлоя Чжао, то сразу согласилась встретиться и все обсудить", — уверяет Хайек. В картине также снимались Анджелина Джоли, Кумэйл Нанджиани, Джемма Чан, Кит Харрингтон, Ричард Мэдден и другие.Фильм выйдет в российский прокат 4 ноября 2021 года.
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marvel comics, сальма хайек, новости культуры, кино и сериалы, анджелина джоли (войт), кит харингтон, ричард мэдден
00:59 21.08.2021
 

Сальма Хайек объяснила, почему сначала отказалась от роли в "Вечных"

© @Marvel Entertainment/YouTubeКадр трейлера фильма "Вечные"
Кадр трейлера фильма Вечные
© @Marvel Entertainment/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Сальма Хайек объяснила, почему сначала отказалась от роли в новом блокбастере Marvel "Вечные". Об этом она рассказала журналисту из издания Entertainment Weekly.
В фильме говорится о представителях бессмертной инопланетной расы — Вечных. Они прибыли на Землю семь тысяч лет назад и защищали людей от гуманоидов Девиантов.
Персонажа Хайек зовут Аджак. Она лидер Вечных.
Актриса призналась: когда она услышала, что представители Marvel планируют с ней встретиться, то сразу решила, что ей хотят предложить маленькую второстепенную роль.
"Я сказала: "Забудьте об этом. Только Богу известно, чью бабушку они хотят, чтобы я сыграла". Обычно мне говорят, что я буду статистом или старой проституткой. Однако как только я узнала, что режиссер фильма — Хлоя Чжао, то сразу согласилась встретиться и все обсудить", — уверяет Хайек.
В картине также снимались Анджелина Джоли, Кумэйл Нанджиани, Джемма Чан, Кит Харрингтон, Ричард Мэдден и другие.
Фильм выйдет в российский прокат 4 ноября 2021 года.
Кадр из фильма Вечные
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КультураMarvel ComicsСальма ХайекНовости культурыКино и сериалыАнджелина Джоли (Войт)Кит ХарингтонРичард Мэдден
 
 
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