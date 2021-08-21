https://ria.ru/20210821/eternals-1746566184.html

Сальма Хайек объяснила, почему сначала отказалась от роли в "Вечных"

Сальма Хайек объяснила, почему сначала отказалась от роли в "Вечных" - РИА Новости, 21.08.2021

Сальма Хайек объяснила, почему сначала отказалась от роли в "Вечных"

Сальма Хайек объяснила, почему сначала отказалась от роли в новом блокбастере Marvel "Вечные". Об этом она рассказала журналисту из издания Entertainment... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T00:59

2021-08-21T00:59

2021-08-21T00:59

культура

marvel comics

сальма хайек

новости культуры

кино и сериалы

анджелина джоли (войт)

кит харингтон

ричард мэдден

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Сальма Хайек объяснила, почему сначала отказалась от роли в новом блокбастере Marvel "Вечные". Об этом она рассказала журналисту из издания Entertainment Weekly.В фильме говорится о представителях бессмертной инопланетной расы — Вечных. Они прибыли на Землю семь тысяч лет назад и защищали людей от гуманоидов Девиантов.Персонажа Хайек зовут Аджак. Она лидер Вечных.Актриса призналась: когда она услышала, что представители Marvel планируют с ней встретиться, то сразу решила, что ей хотят предложить маленькую второстепенную роль."Я сказала: "Забудьте об этом. Только Богу известно, чью бабушку они хотят, чтобы я сыграла". Обычно мне говорят, что я буду статистом или старой проституткой. Однако как только я узнала, что режиссер фильма — Хлоя Чжао, то сразу согласилась встретиться и все обсудить", — уверяет Хайек. В картине также снимались Анджелина Джоли, Кумэйл Нанджиани, Джемма Чан, Кит Харрингтон, Ричард Мэдден и другие.Фильм выйдет в российский прокат 4 ноября 2021 года.

https://ria.ru/20210819/eternals-1746315547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

marvel comics, сальма хайек, новости культуры, кино и сериалы, анджелина джоли (войт), кит харингтон, ричард мэдден