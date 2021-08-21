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В Китае назвали десять самых отвратительных деликатесов в мире
В Китае назвали десять самых отвратительных деликатесов в мире - РИА Новости, 21.08.2021
В Китае назвали десять самых отвратительных деликатесов в мире
Китайский пользователь портала WeChat назвал десять самых отвратительных и шокирующих продуктов. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T11:57
2021-08-21T19:25
в мире
китай
тайвань
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Китайский пользователь портала WeChat назвал десять самых отвратительных и шокирующих продуктов.На десятое место он поместил хаукарль. Это традиционное исландское блюдо, представляющее собой частично разложившееся вяленое мясо гренландской полярной акулы. Оно отличается резким запахом аммиака."Говорят, что вкус ферментированного мяса акулы еще хуже, чем запах", — написал пользователь.На девятом месте оказался хаггис — шотландский деликатес из бараньих потрохов."Внешне блюдо выглядит крайне неаппетитно, словно все это уже побывало в желудке барана. Во время употребления пищи на губах остается толстый слой бараньего жира, который тяжело смыть", — говорится в статье.Далее следует индонезийский суп из летучих мышей под названием паники. Автор отметил, что интерес к этому блюду не ослаб даже из-за пандемии коронавируса.Затем идет экзотический дуриан. Отмечается, что это самый неоднозначный фрукт из-за его убийственного запаха.На шестом месте расположились жареные кузнечики из Уганды. Их поедание считается традицией в этой стране."Но не думайте, что жареные кузнечики, продаваемые в придорожных киосках, будут дочиста вымыты", — предупреждает автор.Пятое место занял итальянский сыр касу марцу. Его готовят с добавлением личинок сырной мухи, которые остаются живыми даже при подаче сыра на стол."Звучит ужасно, не так ли? Но еще более ужасно то, что некоторым людям нравится есть сыр вместе с личинками", — подчеркивает автор.Далее идет голубиное мясо. Автор признает, что его широко используют и в Китае, но напоминает о нечистоплотности этих птиц."На Западе голубя называют "крылатой крысой". И это прозвище оправданно", — пишет он.На третьем месте оказались тайваньские пирожки из свиной крови. Их готовят с добавлением риса, кинзы и арахисовой муки."На ночных рынках Тайваня пирожки обычно продаются на палочке, как эскимо", — говорится в статье.Второе место досталось змеиному вину из Вьетнама. Иногда в него кладут также скорпионов, ящериц, термитов или маленьких крокодилов."Будьте осторожны, когда начнете открывать бутылку. Бывали случаи, что змеи длительное время оставались живыми", — предупреждает автор.Возглавляет список балют. Это азиатское блюдо представляет собой утиные яйца, выдержанные до созревания зародыша птенца. Через скорлупу будут видны скелет и оперение. По словам автора, те, кто пробовал это блюдо, говорят, что вкус у него не такой отвратительный, как может показаться на первый взгляд.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, китай, тайвань
11:57 21.08.2021 (обновлено: 19:25 21.08.2021)
 

В Китае назвали десять самых отвратительных деликатесов в мире

© Flickr / zoonabar Традиционное шотландское блюдо "Хаггис"
Традиционное шотландское блюдо Хаггис - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© Flickr / zoonabar
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Китайский пользователь портала WeChat назвал десять самых отвратительных и шокирующих продуктов.
На десятое место он поместил хаукарль. Это традиционное исландское блюдо, представляющее собой частично разложившееся вяленое мясо гренландской полярной акулы. Оно отличается резким запахом аммиака.
"Говорят, что вкус ферментированного мяса акулы еще хуже, чем запах", — написал пользователь.
На девятом месте оказался хаггис — шотландский деликатес из бараньих потрохов.
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"Внешне блюдо выглядит крайне неаппетитно, словно все это уже побывало в желудке барана. Во время употребления пищи на губах остается толстый слой бараньего жира, который тяжело смыть", — говорится в статье.
Далее следует индонезийский суп из летучих мышей под названием паники. Автор отметил, что интерес к этому блюду не ослаб даже из-за пандемии коронавируса.
Затем идет экзотический дуриан. Отмечается, что это самый неоднозначный фрукт из-за его убийственного запаха.
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На шестом месте расположились жареные кузнечики из Уганды. Их поедание считается традицией в этой стране.
"Но не думайте, что жареные кузнечики, продаваемые в придорожных киосках, будут дочиста вымыты", — предупреждает автор.
Пятое место занял итальянский сыр касу марцу. Его готовят с добавлением личинок сырной мухи, которые остаются живыми даже при подаче сыра на стол.
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"Звучит ужасно, не так ли? Но еще более ужасно то, что некоторым людям нравится есть сыр вместе с личинками", — подчеркивает автор.
Далее идет голубиное мясо. Автор признает, что его широко используют и в Китае, но напоминает о нечистоплотности этих птиц.
"На Западе голубя называют "крылатой крысой". И это прозвище оправданно", — пишет он.
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На третьем месте оказались тайваньские пирожки из свиной крови. Их готовят с добавлением риса, кинзы и арахисовой муки.
"На ночных рынках Тайваня пирожки обычно продаются на палочке, как эскимо", — говорится в статье.
Второе место досталось змеиному вину из Вьетнама. Иногда в него кладут также скорпионов, ящериц, термитов или маленьких крокодилов.
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"Будьте осторожны, когда начнете открывать бутылку. Бывали случаи, что змеи длительное время оставались живыми", — предупреждает автор.
Возглавляет список балют. Это азиатское блюдо представляет собой утиные яйца, выдержанные до созревания зародыша птенца. Через скорлупу будут видны скелет и оперение. По словам автора, те, кто пробовал это блюдо, говорят, что вкус у него не такой отвратительный, как может показаться на первый взгляд.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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