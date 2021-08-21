Ольга Синяева и AllSee band готовят две премьеры на Koktebel Jazz Party

Ольга Синяева и AllSee band готовят две премьеры во второй день фестиваля Koktebel Jazz Party
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party проходит в артистическом поселке Коктебель в Крыму с 20 по 22 августа.
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party проходит в артистическом поселке Коктебель в Крыму с 20 по 22 августа.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева, генерального директора МИА "Россия сегодня".
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева, генерального директора МИА "Россия сегодня".
Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году проходят в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки.
Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году проходят в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки.
Музыкант и актер Алексей Кортнев впервые выступил на джазовом фестивале с проектом "Нес’JAZZ’ный случай", исполнив композиции, основанные на песнях группы "Несчастный случай".
Музыкант и актер Алексей Кортнев впервые выступил на джазовом фестивале с проектом "Нес’JAZZ’ный случай", исполнив композиции, основанные на песнях группы "Несчастный случай".
Музыкант и друг Алексея Кортнева Павел Тимофеев стал соавтором проекта "Нес’JAZZ’ный случай". Зрители очень тепло приняли артистов на сцене фестиваля.
Музыкант и друг Алексея Кортнева Павел Тимофеев стал соавтором проекта "Нес’JAZZ’ный случай". Зрители очень тепло приняли артистов на сцене фестиваля.
Из-за коронавируса все участники фестиваля должны предоставить один из документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест
Из-за коронавируса все участники фестиваля должны предоставить один из документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест
Музыкальный коллектив из Лос-Анджелеса Sasha's Block стал хедлайнером первого дня фестиваля Koktebel Jazz Party - 2021.
Музыкальный коллектив из Лос-Анджелеса Sasha's Block стал хедлайнером первого дня фестиваля Koktebel Jazz Party - 2021.
Участники музыкального коллектива Sasha's Block рассказали, что впервые побывали в Коктебеле, и отметили гостеприимность и дружелюбие людей в Крыму.
Участники музыкального коллектива Sasha's Block рассказали, что впервые побывали в Коктебеле, и отметили гостеприимность и дружелюбие людей в Крыму.
Из-за ограничений по COVID-19 в этом году на территории площадки фестиваля не продают еду и алкогольные напитки. Пляжная зона тоже не работает.
Из-за ограничений по COVID-19 в этом году на территории площадки фестиваля не продают еду и алкогольные напитки. Пляжная зона тоже не работает.
Фестиваль Koktebel Jazz Party — 2021 открыли генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева) и телеведущий Эрнест Мацкявичюс.
Фестиваль Koktebel Jazz Party — 2021 открыли генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева) и телеведущий Эрнест Мацкявичюс.
На открытии фестиваля впервые выступил старейший джазовый российский ансамбль "Уральский диксиленд Игоря Бурко", основанный в 1969 году.
На открытии фестиваля впервые выступил старейший джазовый российский ансамбль "Уральский диксиленд Игоря Бурко", основанный в 1969 году.
Народный артист России, джазовый пианист Даниил Крамер (справа) и профессор, пианист, композитор Валерий Гроховский устроили на сцене Koktebel Jazz Party музыкальную дуэль.
Народный артист России, джазовый пианист Даниил Крамер (справа) и профессор, пианист, композитор Валерий Гроховский устроили на сцене Koktebel Jazz Party музыкальную дуэль.
Директор ансамбля "Уральский диксиленд Игоря Бурко" восхитилась атмосферой и энергетикой Коктебеля, где проходит фестиваль.
Директор ансамбля "Уральский диксиленд Игоря Бурко" восхитилась атмосферой и энергетикой Коктебеля, где проходит фестиваль.
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party проходит в артистическом поселке Коктебель в Крыму с 20 по 22 августа.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева, генерального директора МИА "Россия сегодня".
Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году проходят в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки.
Музыкант и актер Алексей Кортнев впервые выступил на джазовом фестивале с проектом "Нес’JAZZ’ный случай", исполнив композиции, основанные на песнях группы "Несчастный случай".
Музыкант и друг Алексея Кортнева Павел Тимофеев стал соавтором проекта "Нес’JAZZ’ный случай". Зрители очень тепло приняли артистов на сцене фестиваля.
Из-за коронавируса все участники фестиваля должны предоставить один из документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест
Музыкальный коллектив из Лос-Анджелеса Sasha's Block стал хедлайнером первого дня фестиваля Koktebel Jazz Party - 2021.
Участники музыкального коллектива Sasha's Block рассказали, что впервые побывали в Коктебеле, и отметили гостеприимность и дружелюбие людей в Крыму.
Из-за ограничений по COVID-19 в этом году на территории площадки фестиваля не продают еду и алкогольные напитки. Пляжная зона тоже не работает.
Фестиваль Koktebel Jazz Party — 2021 открыли генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева) и телеведущий Эрнест Мацкявичюс.
На открытии фестиваля впервые выступил старейший джазовый российский ансамбль "Уральский диксиленд Игоря Бурко", основанный в 1969 году.
Народный артист России, джазовый пианист Даниил Крамер (справа) и профессор, пианист, композитор Валерий Гроховский устроили на сцене Koktebel Jazz Party музыкальную дуэль.
Директор ансамбля "Уральский диксиленд Игоря Бурко" восхитилась атмосферой и энергетикой Коктебеля, где проходит фестиваль.