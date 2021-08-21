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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210821/dzhaz-1746666746.html
Ольга Синяева и AllSee band готовят две премьеры на Koktebel Jazz Party
Ольга Синяева и AllSee band готовят две премьеры на Koktebel Jazz Party - РИА Новости, 21.08.2021
Ольга Синяева и AllSee band готовят две премьеры на Koktebel Jazz Party
Группа AllSee band и вокалистка Ольга Синяева выступят на сцене фестиваля Koktebel Jazz Party в субботу, представив публике в том числе абсолютно новые песни... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T12:36
2021-08-21T13:36
культура
джаз
коктебель
koktebel jazz party — 2021
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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 21 авг - РИА Новости. Группа AllSee band и вокалистка Ольга Синяева выступят на сцене фестиваля Koktebel Jazz Party в субботу, представив публике в том числе абсолютно новые песни коллектива.Классического джаза в репертуаре группы на фестивале не будет, сообщила она РИА Новости."У нас сегодня будет фанковый вечер", - добавила Синяева.Вокалистка рассказала, что музыку к песням группы пишут разные участники коллектива, текстами занимается она сама. Участники AllSee band отметили, что фестиваль в Коктебеле представил музыкантам прекрасную возможность общения с публикой и коллегами."Это очень классное мероприятие. Состав участников традиционно впечатляет. Возможность пообщаться с музыкантами из других стран", - сказал на пресс-конференции пианист коллектива Анатолий Корчагин.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party проходит в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа. Как сообщили в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Артисты и ВИП-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны будут предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году пройдут в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно будет увидеть на его сайте и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов будет ограничено.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".
https://ria.ru/20210821/koktebeljazzparty-1746644148.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
джаз, коктебель, koktebel jazz party — 2021
12:36 21.08.2021 (обновлено: 13:36 21.08.2021)
 
Ольга Синяева и AllSee band готовят две премьеры на Koktebel Jazz Party

Ольга Синяева и AllSee band готовят две премьеры во второй день фестиваля Koktebel Jazz Party

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФестиваль Koktebel Jazz Party-2021. День второй
Фестиваль Koktebel Jazz Party-2021. День второй - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Читать ria.ru в
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 21 авг - РИА Новости. Группа AllSee band и вокалистка Ольга Синяева выступят на сцене фестиваля Koktebel Jazz Party в субботу, представив публике в том числе абсолютно новые песни коллектива.
"Да, сегодня будут две премьеры. Всего будет семь песен", - сказала Синяева на пресс-конференции в Коктебеле.
Классического джаза в репертуаре группы на фестивале не будет, сообщила она РИА Новости.
"У нас сегодня будет фанковый вечер", - добавила Синяева.
Вокалистка рассказала, что музыку к песням группы пишут разные участники коллектива, текстами занимается она сама. Участники AllSee band отметили, что фестиваль в Коктебеле представил музыкантам прекрасную возможность общения с публикой и коллегами.
"Это очень классное мероприятие. Состав участников традиционно впечатляет. Возможность пообщаться с музыкантами из других стран", - сказал на пресс-конференции пианист коллектива Анатолий Корчагин.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФестиваль Koktebel Jazz Party-2021. День второй
Фестиваль Koktebel Jazz Party-2021. День второй - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Фестиваль Koktebel Jazz Party-2021. День второй
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party проходит в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа. Как сообщили в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Артисты и ВИП-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны будут предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.
Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году пройдут в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно будет увидеть на его сайте и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов будет ограничено.
Фестиваль Koktebel Jazz Party-2021. День первый - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
Вчера, 11:47Культура
Всем назло: в Крыму проходит фестиваль Koktebel Jazz Party
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).
Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".
За джазом — в Коктебель: в Крыму стартовал Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Международный фестиваль Koktebel Jazz Party проходит в артистическом поселке Коктебель в Крыму с 20 по 22 августа.

На открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму
1 из 13

Международный фестиваль Koktebel Jazz Party проходит в артистическом поселке Коктебель в Крыму с 20 по 22 августа.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева, генерального директора МИА "Россия сегодня".

Генеральный директор МИА Россия сегодня, основатель Международного фестиваля Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму
2 из 13

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева, генерального директора МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году проходят в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки.

Выступление участников старейшего джазового российского ансамбля Уральский диксиленд Игоря Бурко на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму
3 из 13

Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году проходят в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Музыкант и актер Алексей Кортнев впервые выступил на джазовом фестивале с проектом "Нес’JAZZ’ный случай", исполнив композиции, основанные на песнях группы "Несчастный случай".

Музыкант, актер, солист и лидер группы Несчастный случай Алексей Кортнев во время проверки звука на фестивале Koktebel Jazz Party-2021
4 из 13

Музыкант и актер Алексей Кортнев впервые выступил на джазовом фестивале с проектом "Нес’JAZZ’ный случай", исполнив композиции, основанные на песнях группы "Несчастный случай".

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Музыкант и друг Алексея Кортнева Павел Тимофеев стал соавтором проекта "Нес’JAZZ’ный случай". Зрители очень тепло приняли артистов на сцене фестиваля.

Музыкант Павел Тимофеев во время проверки звука на Koktebel Jazz Party-2021
5 из 13

Музыкант и друг Алексея Кортнева Павел Тимофеев стал соавтором проекта "Нес’JAZZ’ный случай". Зрители очень тепло приняли артистов на сцене фестиваля.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Из-за коронавируса все участники фестиваля должны предоставить один из документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест

Фестиваль Koktebel Jazz Party-2021. День первый
6 из 13

Из-за коронавируса все участники фестиваля должны предоставить один из документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Музыкальный коллектив из Лос-Анджелеса Sasha's Block стал хедлайнером первого дня фестиваля Koktebel Jazz Party - 2021.

Певица Майя Сайк и участники музыкального коллектива Sasha's Block выступают на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму
7 из 13

Музыкальный коллектив из Лос-Анджелеса Sasha's Block стал хедлайнером первого дня фестиваля Koktebel Jazz Party - 2021.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Участники музыкального коллектива Sasha's Block рассказали, что впервые побывали в Коктебеле, и отметили гостеприимность и дружелюбие людей в Крыму.

Певцы Лаванс Колли, Екатерина Готлиб (Шемякина) и участники музыкального коллектива Sasha's Block выступают на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму
8 из 13

Участники музыкального коллектива Sasha's Block рассказали, что впервые побывали в Коктебеле, и отметили гостеприимность и дружелюбие людей в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Из-за ограничений по COVID-19 в этом году на территории площадки фестиваля не продают еду и алкогольные напитки. Пляжная зона тоже не работает.

Журналисты на пресс-конференции, посвященной открытию Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму
9 из 13

Из-за ограничений по COVID-19 в этом году на территории площадки фестиваля не продают еду и алкогольные напитки. Пляжная зона тоже не работает.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Фестиваль Koktebel Jazz Party — 2021 открыли генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева) и телеведущий Эрнест Мацкявичюс.

Фестиваль Koktebel Jazz Party-2021. День первый
10 из 13

Фестиваль Koktebel Jazz Party — 2021 открыли генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева) и телеведущий Эрнест Мацкявичюс.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На открытии фестиваля впервые выступил старейший джазовый российский ансамбль "Уральский диксиленд Игоря Бурко", основанный в 1969 году.

Выступление участницы старейшего джазового российского ансамбля Уральский диксиленд Игоря Бурко на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму
11 из 13

На открытии фестиваля впервые выступил старейший джазовый российский ансамбль "Уральский диксиленд Игоря Бурко", основанный в 1969 году.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Народный артист России, джазовый пианист Даниил Крамер (справа) и профессор, пианист, композитор Валерий Гроховский устроили на сцене Koktebel Jazz Party музыкальную дуэль.

Народный артист России, джазовый пианист Даниил Крамер и пианист, композитор Валерий Гроховский выступают на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму
12 из 13

Народный артист России, джазовый пианист Даниил Крамер (справа) и профессор, пианист, композитор Валерий Гроховский устроили на сцене Koktebel Jazz Party музыкальную дуэль.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Директор ансамбля "Уральский диксиленд Игоря Бурко" восхитилась атмосферой и энергетикой Коктебеля, где проходит фестиваль.

Фестиваль Koktebel Jazz Party-2021. День первый
13 из 13

Директор ансамбля "Уральский диксиленд Игоря Бурко" восхитилась атмосферой и энергетикой Коктебеля, где проходит фестиваль.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 13

Международный фестиваль Koktebel Jazz Party проходит в артистическом поселке Коктебель в Крыму с 20 по 22 августа.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 13

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева, генерального директора МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
3 из 13

Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году проходят в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 13

Музыкант и актер Алексей Кортнев впервые выступил на джазовом фестивале с проектом "Нес’JAZZ’ный случай", исполнив композиции, основанные на песнях группы "Несчастный случай".

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
5 из 13

Музыкант и друг Алексея Кортнева Павел Тимофеев стал соавтором проекта "Нес’JAZZ’ный случай". Зрители очень тепло приняли артистов на сцене фестиваля.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
6 из 13

Из-за коронавируса все участники фестиваля должны предоставить один из документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 13

Музыкальный коллектив из Лос-Анджелеса Sasha's Block стал хедлайнером первого дня фестиваля Koktebel Jazz Party - 2021.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 13

Участники музыкального коллектива Sasha's Block рассказали, что впервые побывали в Коктебеле, и отметили гостеприимность и дружелюбие людей в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
9 из 13

Из-за ограничений по COVID-19 в этом году на территории площадки фестиваля не продают еду и алкогольные напитки. Пляжная зона тоже не работает.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
10 из 13

Фестиваль Koktebel Jazz Party — 2021 открыли генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева) и телеведущий Эрнест Мацкявичюс.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 13

На открытии фестиваля впервые выступил старейший джазовый российский ансамбль "Уральский диксиленд Игоря Бурко", основанный в 1969 году.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 13

Народный артист России, джазовый пианист Даниил Крамер (справа) и профессор, пианист, композитор Валерий Гроховский устроили на сцене Koktebel Jazz Party музыкальную дуэль.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
13 из 13

Директор ансамбля "Уральский диксиленд Игоря Бурко" восхитилась атмосферой и энергетикой Коктебеля, где проходит фестиваль.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
 
КультураджазКоктебельKoktebel Jazz Party — 2021
 
 
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