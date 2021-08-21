https://ria.ru/20210821/dzhaz-1746666746.html

Ольга Синяева и AllSee band готовят две премьеры на Koktebel Jazz Party

Ольга Синяева и AllSee band готовят две премьеры на Koktebel Jazz Party - РИА Новости, 21.08.2021

Ольга Синяева и AllSee band готовят две премьеры на Koktebel Jazz Party

Группа AllSee band и вокалистка Ольга Синяева выступят на сцене фестиваля Koktebel Jazz Party в субботу, представив публике в том числе абсолютно новые песни... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T12:36

2021-08-21T12:36

2021-08-21T13:36

культура

джаз

коктебель

koktebel jazz party — 2021

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/15/1746666508_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_1471247c9ba8aa9ab8006806c1f7b34a.jpg

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 21 авг - РИА Новости. Группа AllSee band и вокалистка Ольга Синяева выступят на сцене фестиваля Koktebel Jazz Party в субботу, представив публике в том числе абсолютно новые песни коллектива.Классического джаза в репертуаре группы на фестивале не будет, сообщила она РИА Новости."У нас сегодня будет фанковый вечер", - добавила Синяева.Вокалистка рассказала, что музыку к песням группы пишут разные участники коллектива, текстами занимается она сама. Участники AllSee band отметили, что фестиваль в Коктебеле представил музыкантам прекрасную возможность общения с публикой и коллегами."Это очень классное мероприятие. Состав участников традиционно впечатляет. Возможность пообщаться с музыкантами из других стран", - сказал на пресс-конференции пианист коллектива Анатолий Корчагин.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party проходит в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа. Как сообщили в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Артисты и ВИП-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны будут предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году пройдут в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно будет увидеть на его сайте и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов будет ограничено.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".

https://ria.ru/20210821/koktebeljazzparty-1746644148.html

коктебель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джаз, коктебель, koktebel jazz party — 2021