https://ria.ru/20210821/dtp-1746668184.html

В Германии автобус с туристами из Чехии попал в ДТП

В Германии автобус с туристами из Чехии попал в ДТП - РИА Новости, 21.08.2021

В Германии автобус с туристами из Чехии попал в ДТП

Автобус с чешскими туристами попал в аварию на юге-востоке Германии, 10 человек госпитализированы, сообщило Чешское ТВ. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T12:59

2021-08-21T12:59

2021-08-21T12:59

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бавария

чехия

германия

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ПРАГА, 21 авг – РИА Новости. Автобус с чешскими туристами попал в аварию на юге-востоке Германии, 10 человек госпитализированы, сообщило Чешское ТВ."Автобус с чешскими туристами... в районе города Кельхайм в Баварии съехал с шоссе и упал набок. Два человека получили травмы средней тяжести, восемь – легкие травмы. Все они доставлены в местные больницы. Всего в автобусе, по данным турфирмы Čedok, которая является организатором поездки, находилось 34 человека. Причины аварии выясняет баварская полиция", - говорится в сообщении.По данным МИД Чехии, консульство республики в Мюнхене находится в контакте с туристами и готово оказать им всю необходимую поддержку. Ожидается, что в ближайшее время за туристами прибудет автобус из Чехии.

https://ria.ru/20210808/dtp-1744924120.html

бавария

чехия

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в мире, бавария, чехия, германия