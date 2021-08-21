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В Нижегородской области автобус врезался в опору водопровода
В Нижегородской области автобус врезался в опору водопровода - РИА Новости, 21.08.2021
В Нижегородской области автобус врезался в опору водопровода
Девять человек получили травмы в ДТП с автобусом, врезавшимся в опору водопровода в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T11:23
2021-08-21T11:23
2021-08-21T11:50
происшествия
нижегородская область
балахнинский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Девять человек получили травмы в ДТП с автобусом, врезавшимся в опору водопровода в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Маршрутное такси наехало на препятствие около 8.30 в субботу в Балахнинском районе."По предварительной информации, водитель автобуса, обилечивая пассажиров, совершил наезд на опору водопровода. В результате происшествия девять человек доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.По данным администрации Балахнинского района, автобус принадлежит частному перевозчику. Девять человек (все пожилого возраста) были доставлены в Балахнинскую ЦРБ, восемь из них после осмотра врача отпущены домой.
https://ria.ru/20210814/delo-1745746050.html
нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, балахнинский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
11:23 21.08.2021 (обновлено: 11:50 21.08.2021)
В Нижегородской области автобус врезался в опору водопровода
МВД: автобус врезался в опору водопровода в Нижегородской области, девять человек пострадали