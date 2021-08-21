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Роспотребнадзор расследует случаи отравления детей на сборах в Подмосковье
Роспотребнадзор расследует случаи отравления детей на сборах в Подмосковье - РИА Новости, 21.08.2021
Роспотребнадзор расследует случаи отравления детей на сборах в Подмосковье
Управление Роспотребнадзора по Московской области начало эпидемиологическое расследование для установления причин вспышки острой кишечной инфекции среди детей в РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T17:40
2021-08-21T17:40
происшествия
одинцово
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Московской области начало эпидемиологическое расследование для установления причин вспышки острой кишечной инфекции среди детей в "Парк отеле "Ершово" в Одинцово, сообщили журналистам в ведомстве.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в подмосковном доме отдыха произошло массовое отравление детей, семь госпитализированы."В связи с поступлением информации о регистрации случаев острой кишечной инфекции среди детей, находящихся на спортивных сборах в АО "Парк отель "Ершово" городского округа Одинцово, специалистами управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начато проведение эпидемиологического расследования в целях установления причинно-следственной связи возникновения вспышки и ликвидации очага", - говорится в сообщении.Выдано предписание о проведении дополнительных профилактических мероприятий, проводятся лабораторные исследования проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, обследование сотрудников пищеблока, заболевших и контактных, уточнили в Роспотребнадзоре."Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20210820/otravlenie-1746511392.html
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одинцово
московская область (подмосковье)
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происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
17:40 21.08.2021
 
Роспотребнадзор расследует случаи отравления детей на сборах в Подмосковье

Роспотребнадзор расследует случаи отравления детей в "Парк отеле "Ершово" в Одинцово

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Московской области начало эпидемиологическое расследование для установления причин вспышки острой кишечной инфекции среди детей в "Парк отеле "Ершово" в Одинцово, сообщили журналистам в ведомстве.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в подмосковном доме отдыха произошло массовое отравление детей, семь госпитализированы.
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В Тольятти семь детей попали в больницу после отравления в бассейне
"В связи с поступлением информации о регистрации случаев острой кишечной инфекции среди детей, находящихся на спортивных сборах в АО "Парк отель "Ершово" городского округа Одинцово, специалистами управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начато проведение эпидемиологического расследования в целях установления причинно-следственной связи возникновения вспышки и ликвидации очага", - говорится в сообщении.
Выдано предписание о проведении дополнительных профилактических мероприятий, проводятся лабораторные исследования проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, обследование сотрудников пищеблока, заболевших и контактных, уточнили в Роспотребнадзоре.
"Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области", - отметили в ведомстве.
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ПроисшествияОдинцовоМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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