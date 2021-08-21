https://ria.ru/20210821/deti-1746687148.html

Роспотребнадзор расследует случаи отравления детей на сборах в Подмосковье

Роспотребнадзор расследует случаи отравления детей на сборах в Подмосковье - РИА Новости, 21.08.2021

Роспотребнадзор расследует случаи отравления детей на сборах в Подмосковье

Управление Роспотребнадзора по Московской области начало эпидемиологическое расследование для установления причин вспышки острой кишечной инфекции среди детей в РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T17:40

2021-08-21T17:40

2021-08-21T17:40

происшествия

одинцово

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Московской области начало эпидемиологическое расследование для установления причин вспышки острой кишечной инфекции среди детей в "Парк отеле "Ершово" в Одинцово, сообщили журналистам в ведомстве.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в подмосковном доме отдыха произошло массовое отравление детей, семь госпитализированы."В связи с поступлением информации о регистрации случаев острой кишечной инфекции среди детей, находящихся на спортивных сборах в АО "Парк отель "Ершово" городского округа Одинцово, специалистами управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начато проведение эпидемиологического расследования в целях установления причинно-следственной связи возникновения вспышки и ликвидации очага", - говорится в сообщении.Выдано предписание о проведении дополнительных профилактических мероприятий, проводятся лабораторные исследования проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, обследование сотрудников пищеблока, заболевших и контактных, уточнили в Роспотребнадзоре."Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20210820/otravlenie-1746511392.html

https://ria.ru/20210811/penza-1745367784.html

одинцово

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)