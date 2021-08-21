https://ria.ru/20210821/delo-1746642731.html

В Смоленской области завели дело на мужчину, открывшего стрельбу по соседу

В Смоленской области завели дело на мужчину, открывшего стрельбу по соседу - РИА Новости, 21.08.2021

В Смоленской области завели дело на мужчину, открывшего стрельбу по соседу

Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в отношении жителя города Ельня Смоленской области, открывшего стрельбу по соседу, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T00:28

2021-08-21T00:28

2021-08-21T00:28

происшествия

смоленская область

брянск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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БРЯНСК, 21 авг – РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в отношении жителя города Ельня Смоленской области, открывшего стрельбу по соседу, сообщает СУСК РФ по региону.Ранее полиция сообщила о задержании мужчины, устроившего стрельбу в Ельне.Следствие предварительно установило, что вечером в пятницу между двумя мужчинами 58 и 59 лет произошел конфликт, после чего подозреваемый обстрелял знакомого, ранив его в живот, спину и руки. После этого он закрылся у себя дома с оружием. При силовой поддержке Росгвардии его задержали.

https://ria.ru/20210821/delo-1746642609.html

смоленская область

брянск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, смоленская область, брянск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия