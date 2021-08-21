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В Смоленской области завели дело на мужчину, открывшего стрельбу по соседу
В Смоленской области завели дело на мужчину, открывшего стрельбу по соседу - РИА Новости, 21.08.2021
В Смоленской области завели дело на мужчину, открывшего стрельбу по соседу
Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в отношении жителя города Ельня Смоленской области, открывшего стрельбу по соседу, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T00:28
2021-08-21T00:28
2021-08-21T00:28
происшествия
смоленская область
брянск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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БРЯНСК, 21 авг – РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в отношении жителя города Ельня Смоленской области, открывшего стрельбу по соседу, сообщает СУСК РФ по региону.Ранее полиция сообщила о задержании мужчины, устроившего стрельбу в Ельне.Следствие предварительно установило, что вечером в пятницу между двумя мужчинами 58 и 59 лет произошел конфликт, после чего подозреваемый обстрелял знакомого, ранив его в живот, спину и руки. После этого он закрылся у себя дома с оружием. При силовой поддержке Росгвардии его задержали.
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происшествия, смоленская область, брянск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
В Смоленской области завели дело на мужчину, открывшего стрельбу по соседу
В Смоленской области завели дело о покушении на убийство против устроившего стрельбу в городе Ельня