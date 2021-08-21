https://ria.ru/20210821/debaty-1746653881.html

"Единая Россия" сформировала команды для участия в думских дебатах

"Единая Россия" сформировала команды для участия в думских дебатах - РИА Новости, 21.08.2021

"Единая Россия" сформировала команды для участия в думских дебатах

Партия "Единая Россия" сформировала свои дебат-команды, в которые вошли руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов, председатель думского комитета по... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T09:29

2021-08-21T09:29

2021-08-21T09:29

политика

вячеслав никонов

единая россия

госдума рф

общероссийский народный фронт

андрей макаров

выборы в государственную думу

сергей перминов

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" сформировала свои дебат-команды, в которые вошли руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов, председатель думского комитета по информполитике, замсекретаря Генсовета "Единой России" Александр Хинштейн, заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина и другие, не исключён вариант участия в дебатах и лидеров федерального списка: министра обороны РФ Сергея Шойгу, главы МИД РФ Сергея Лаврова, врача Дениса Проценко, сопредседателя ОНФ Елены Шмелевой и детского омбудсмена Анны Кузнецовой, рассказали РИА Новости в партии.Ранее сообщалось, что Первый канал откроет 24 августа показ дебатов на телевидении политических партий перед выборами в Госдуму, в первом выпуске примут участие четыре партии.Замсекретаря генсовета партии подчеркнул, что цель "Единой России" - обсуждение важных тем для жителей страны, регионов и округов, волнующих вопросов, а также стратегии и тактики развития регионов России и будущего страны в целом.Кроме того, по словам одного из собеседников в партии, в дебатах примут участие первый замруководителя думской фракции ЕР Андрей Исаев, председатель комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров, руководитель фракции ЕР в нижней палате парламента Сергей Неверов, глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, председатель думского комитета по информполитике, замсекретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн, заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. В этот период в России будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (ещё троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

https://ria.ru/20210812/zyuganov-1745544245.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, вячеслав никонов, единая россия, госдума рф, общероссийский народный фронт, андрей макаров, выборы в государственную думу, сергей перминов, россия