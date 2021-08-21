"Единая Россия" сформировала команды для участия в думских дебатах
Партия "Единая Россия" определились с кандидатами на участие в думских дебатах
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" сформировала свои дебат-команды, в которые вошли руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов, председатель думского комитета по информполитике, замсекретаря Генсовета "Единой России" Александр Хинштейн, заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина и другие, не исключён вариант участия в дебатах и лидеров федерального списка: министра обороны РФ Сергея Шойгу, главы МИД РФ Сергея Лаврова, врача Дениса Проценко, сопредседателя ОНФ Елены Шмелевой и детского омбудсмена Анны Кузнецовой, рассказали РИА Новости в партии.
Ранее сообщалось, что Первый канал откроет 24 августа показ дебатов на телевидении политических партий перед выборами в Госдуму, в первом выпуске примут участие четыре партии.
"Дебат-команды сформированы. Войдут наши кандидаты - яркие, сильные, профессиональные... Первая пятерка будет участвовать в дебатах при условии, что для обсуждения будет заявлена значимая, важная для жителей страны, регионов тема. Определен достойный оппонент. Рабочий график кандидата позволит участвовать в дебатах",- сказал замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов.
Замсекретаря генсовета партии подчеркнул, что цель "Единой России" - обсуждение важных тем для жителей страны, регионов и округов, волнующих вопросов, а также стратегии и тактики развития регионов России и будущего страны в целом.
Кроме того, по словам одного из собеседников в партии, в дебатах примут участие первый замруководителя думской фракции ЕР Андрей Исаев, председатель комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров, руководитель фракции ЕР в нижней палате парламента Сергей Неверов, глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, председатель думского комитета по информполитике, замсекретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн, заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.
Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. В этот период в России будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (ещё троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.
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