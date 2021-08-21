https://ria.ru/20210821/dagestan-1746697703.html
В Дагестане инструктор "тарзанки" сорвался в пропасть и погиб
В Дагестане инструктор "тарзанки" сорвался в пропасть и погиб - РИА Новости, 21.08.2021
В Дагестане инструктор "тарзанки" сорвался в пропасть и погиб
Инструктор зиплайна - вариант "тарзанки" для спуска по тросу, горизонтально натянутому между двумя точками, - в Хунзахском районе Дагестана сорвался в пропасть... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T20:04
2021-08-21T20:04
2021-08-21T20:04
происшествия
хунзахский район
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МАХАЧКАЛА, 21 авг - РИА Новости. Инструктор зиплайна - вариант "тарзанки" для спуска по тросу, горизонтально натянутому между двумя точками, - в Хунзахском районе Дагестана сорвался в пропасть и погиб, сообщает пресс-служба МВД Дагестана."На площадке в Матласе 30-летний инструктор не смог правильно принять спускавшегося по линии туриста, после чего они вдвоём сорвались с площадки. Инструктор не был пристёгнут страховочным тросом и в итоге сорвался вниз", - говорится в сообщении.По информации ведомства, пострадавший в срочном порядке был доставлен в ближайшее медучреждение, но жизнь молодого человека спасти не удалось.
https://ria.ru/20210817/turisty-1746083057.html
хунзахский район
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происшествия, хунзахский район
В Дагестане инструктор "тарзанки" сорвался в пропасть и погиб
Инструктор зиплайна в Хунзахском районе Дагестана сорвался в пропасть и погиб
МАХАЧКАЛА, 21 авг - РИА Новости. Инструктор зиплайна - вариант "тарзанки" для спуска по тросу, горизонтально натянутому между двумя точками, - в Хунзахском районе Дагестана сорвался в пропасть и погиб, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.
"На площадке в Матласе 30-летний инструктор не смог правильно принять спускавшегося по линии туриста, после чего они вдвоём сорвались с площадки. Инструктор не был пристёгнут страховочным тросом и в итоге сорвался вниз", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, пострадавший в срочном порядке был доставлен в ближайшее медучреждение, но жизнь молодого человека спасти не удалось.