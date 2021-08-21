https://ria.ru/20210821/dagestan-1746697703.html

В Дагестане инструктор "тарзанки" сорвался в пропасть и погиб

В Дагестане инструктор "тарзанки" сорвался в пропасть и погиб - РИА Новости, 21.08.2021

В Дагестане инструктор "тарзанки" сорвался в пропасть и погиб

Инструктор зиплайна - вариант "тарзанки" для спуска по тросу, горизонтально натянутому между двумя точками, - в Хунзахском районе Дагестана сорвался в пропасть... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T20:04

2021-08-21T20:04

2021-08-21T20:04

происшествия

хунзахский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600765447_0:215:3080:1948_1920x0_80_0_0_b89e238d8d4bf5eb9ac47545e2f3735b.jpg

МАХАЧКАЛА, 21 авг - РИА Новости. Инструктор зиплайна - вариант "тарзанки" для спуска по тросу, горизонтально натянутому между двумя точками, - в Хунзахском районе Дагестана сорвался в пропасть и погиб, сообщает пресс-служба МВД Дагестана."На площадке в Матласе 30-летний инструктор не смог правильно принять спускавшегося по линии туриста, после чего они вдвоём сорвались с площадки. Инструктор не был пристёгнут страховочным тросом и в итоге сорвался вниз", - говорится в сообщении.По информации ведомства, пострадавший в срочном порядке был доставлен в ближайшее медучреждение, но жизнь молодого человека спасти не удалось.

https://ria.ru/20210817/turisty-1746083057.html

хунзахский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хунзахский район