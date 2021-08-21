https://ria.ru/20210821/buryatiya-1746675816.html

В Бурятии задержали третьего из семи сбежавших из психдиспансера

В Бурятии задержали третьего из семи сбежавших из психдиспансера - РИА Новости, 21.08.2021

В Бурятии задержали третьего из семи сбежавших из психдиспансера

В Бурятии задержали третьего из семи сбежавших из психдиспансера преступников, сообщили в пресс-службе правительства республики. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T15:00

2021-08-21T15:00

2021-08-21T17:12

происшествия

улан-удэ

заиграевский район

следственный комитет россии (ск рф)

омон россии

побег осужденных из психдиспансера в бурятии

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КРАСНОЯРСК, 21 авг — РИА Новости. В Бурятии задержали третьего из семи сбежавших из психдиспансера преступников, сообщили в пресс-службе правительства республики.Это Александр Расов, 1987 года рождения. Ранее удалось задержать Александра Абрахимова и Жаргала Муханаева.В региональном МВД РИА Новости рассказали, что никто из троих сопротивления не оказывал, пострадавших нет. Третьего беглеца помогли задержать местные жители, которые сообщили о нем в полицию."Появилась информация, что видели еще одного из сбежавших. Проверяем", — добавили в министерстве.О побеге осужденных, проходивших принудительное лечение в психоневрологическом диспансере в селе Новая Брянь Заиграевского района, стало известно сегодня утром. По данным Следственного комитета, беглецы воспользовались тем, что другие пациенты устроили массовые беспорядки, выбрались из здания и перелезли через бетонный забор. При побеге они ранили санитара.В Улан-Удэ и восьми районах Бурятии объявили план "Сирена", к поискам подключили бойцов ОМОНа и СОБРа. За информацию о беглецах объявлено вознаграждение.

https://ria.ru/20210821/pobeg-1746672255.html

улан-удэ

заиграевский район

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происшествия, улан-удэ, заиграевский район, следственный комитет россии (ск рф), омон россии, побег осужденных из психдиспансера в бурятии