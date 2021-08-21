https://ria.ru/20210821/buryatiya-1746672520.html

СК рассказал, как преступникам удалось сбежать из психдиспансера в Бурятии

СК рассказал, как преступникам удалось сбежать из психдиспансера в Бурятии - РИА Новости, 21.08.2021

СК рассказал, как преступникам удалось сбежать из психдиспансера в Бурятии

Пациенты психоневрологического диспансера в Бурятии устроили массовые беспорядки, чем воспользовались для побега содержавшиеся там семь преступников, сообщает... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T14:02

2021-08-21T14:02

2021-08-21T18:28

происшествия

улан-удэ

заиграевский район

омон россии

побег осужденных из психдиспансера в бурятии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/15/1746684651_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_96b9afcd66dff9bd3f643916695e45db.jpg

КРАСНОЯРСК, 21 авг - РИА Новости. Пациенты психоневрологического диспансера в Бурятии устроили массовые беспорядки, чем воспользовались для побега содержавшиеся там семь преступников, сообщает пресс-служба регионального главка СК России.По данным правительства республики, побег был совершен в субботу из республиканского психдиспансера в Заиграевском районе, где принудительно лечат осужденных. При побеге злоумышленники ранили санитара, двух беглецов уже задержали. В Улан-Удэ и восьми районах Бурятии объявлен план "Сирена", к поимке привлечены бойцы СОБРа и ОМОНа, за информацию о бежавших объявлено вознаграждение."По предварительным данным, в одном из блоков психоневрологического диспансера, расположенном на втором этаже здания, содержались 59 лиц, к которым по решению суда применялись принудительные меры медицинского характера. 21 августа около полудня пациенты указанного блока начали массовые беспорядки. В это же время, пользуясь тем, что санитары были отвлечены, семеро пациентов выбрались из здания, перелезли через бетонный забор и совершили побег", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210806/pobeg-1744766558.html

улан-удэ

заиграевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Через окошко, ломали решетку" – задержанный о побеге из психдиспансера в Бурятии В Бурятии задержали всех семерых преступников, сбежавших из психдиспансера в селе Новая Брянь Заиграевского район. По данным Следственного комитета, беглецы воспользовались тем, что другие пациенты устроили массовые беспорядки, выбрались из здания и перелезли через бетонный забор. При побеге они ранили санитара. 2021-08-21T14:02 true PT1M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, улан-удэ, заиграевский район, омон россии, побег осужденных из психдиспансера в бурятии