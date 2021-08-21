https://ria.ru/20210821/buryatiya-1746672520.html
СК рассказал, как преступникам удалось сбежать из психдиспансера в Бурятии
СК рассказал, как преступникам удалось сбежать из психдиспансера в Бурятии - РИА Новости, 21.08.2021
СК рассказал, как преступникам удалось сбежать из психдиспансера в Бурятии
Пациенты психоневрологического диспансера в Бурятии устроили массовые беспорядки, чем воспользовались для побега содержавшиеся там семь преступников, сообщает... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T14:02
2021-08-21T14:02
2021-08-21T18:28
происшествия
улан-удэ
заиграевский район
омон россии
побег осужденных из психдиспансера в бурятии
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КРАСНОЯРСК, 21 авг - РИА Новости. Пациенты психоневрологического диспансера в Бурятии устроили массовые беспорядки, чем воспользовались для побега содержавшиеся там семь преступников, сообщает пресс-служба регионального главка СК России.По данным правительства республики, побег был совершен в субботу из республиканского психдиспансера в Заиграевском районе, где принудительно лечат осужденных. При побеге злоумышленники ранили санитара, двух беглецов уже задержали. В Улан-Удэ и восьми районах Бурятии объявлен план "Сирена", к поимке привлечены бойцы СОБРа и ОМОНа, за информацию о бежавших объявлено вознаграждение."По предварительным данным, в одном из блоков психоневрологического диспансера, расположенном на втором этаже здания, содержались 59 лиц, к которым по решению суда применялись принудительные меры медицинского характера. 21 августа около полудня пациенты указанного блока начали массовые беспорядки. В это же время, пользуясь тем, что санитары были отвлечены, семеро пациентов выбрались из здания, перелезли через бетонный забор и совершили побег", - говорится в сообщении.
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улан-удэ
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РИА Новости
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"Через окошко, ломали решетку" – задержанный о побеге из психдиспансера в Бурятии
В Бурятии задержали всех семерых преступников, сбежавших из психдиспансера в селе Новая Брянь Заиграевского район. По данным Следственного комитета, беглецы воспользовались тем, что другие пациенты устроили массовые беспорядки, выбрались из здания и перелезли через бетонный забор. При побеге они ранили санитара.
2021-08-21T14:02
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происшествия, улан-удэ, заиграевский район, омон россии, побег осужденных из психдиспансера в бурятии
14:02 21.08.2021 (обновлено: 18:28 21.08.2021)
СК рассказал, как преступникам удалось сбежать из психдиспансера в Бурятии
СК: побегу семи преступников из психдиспансера в Бурятии предшествовали массовые беспорядки