https://ria.ru/20210821/buryatiya-1746669233.html

В Бурятии задержали двоих из семи сбежавших из психдиспансера

В Бурятии задержали двоих из семи сбежавших из психдиспансера - РИА Новости, 21.08.2021

В Бурятии задержали двоих из семи сбежавших из психдиспансера

Двоих из семи сбежавших из психдиспансера в Бурятии преступников уже задержали, сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T13:11

2021-08-21T13:11

2021-08-21T16:05

происшествия

улан-удэ

заиграевский район

омон россии

республика бурятия

побег осужденных из психдиспансера в бурятии

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КРАСНОЯРСК, 21 авг — РИА Новости. Двоих из семи сбежавших из психдиспансера в Бурятии преступников уже задержали, сообщает пресс-служба правительства республики.Это Александр Абрахимов и Жаргал Муханаев, уточняется в сообщении.О побеге осужденных, проходивших принудительное лечение в психоневрологическом диспансере в селе Новая Брянь Заиграевского района, стало известно сегодня утром. При побеге небольшие ранения получил один из санитаров учреждения.Из ориентировки МВД следует, что большую часть сбежавших отправили на принудительное лечение по статьям о кражах, вымогательстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и умышленном уничтожении чужого имущества. Один из них — инвалид второй группы.В Улан-Удэ и восьми районах Бурятии объявили план "Сирена", к поискам сбежавших подключили бойцов ОМОНа и СОБРа. На место выехали руководители регионального Минздрава и МВД.Правительство Бурятии объявило вознаграждение за значимую информацию, которая поможет задержать беглецов.

https://ria.ru/20210806/pobeg-1744766558.html

улан-удэ

заиграевский район

республика бурятия

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происшествия, улан-удэ, заиграевский район, омон россии, республика бурятия, побег осужденных из психдиспансера в бурятии