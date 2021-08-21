https://ria.ru/20210821/buryatiya-1746669127.html
Власти Бурятии объявили вознаграждение за информацию о беглых преступниках
Власти Бурятии объявили вознаграждение за информацию о беглых преступниках - РИА Новости, 21.08.2021
Власти Бурятии объявили вознаграждение за информацию о беглых преступниках
За информацию о сбежавших из республиканского психдиспансера преступниках объявлено вознаграждение, сообщает пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T13:11
2021-08-21T13:11
2021-08-21T13:45
происшествия
улан-удэ
заиграевский район
омон россии
побег осужденных из психдиспансера в бурятии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
КРАСНОЯРСК, 21 авг - РИА Новости. За информацию о сбежавших из республиканского психдиспансера преступниках объявлено вознаграждение, сообщает пресс-служба МВД республики.Ранее в пресс-службе правительства сообщили, что 21 августа семь преступников сбежали из республиканского психоневрологического диспансера в Заиграевском районе, где проходят принудительное лечение осужденные. В правительстве уточнили, что санитару психдиспансера при побеге нанесены поверхностные раны. Двух преступников уже поймали. В Улан-Удэ и восьми районах республики объявлен план "Сирена". К поимке привлечены бойцы СОБРа и ОМОНа."За значимую информацию, способствующую задержанию беглецов, объявлено вознаграждение", - говорится в сообщении.
улан-удэ
заиграевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, улан-удэ, заиграевский район, омон россии, побег осужденных из психдиспансера в бурятии
13:11 21.08.2021 (обновлено: 13:45 21.08.2021)
Власти Бурятии объявили вознаграждение за информацию о беглых преступниках
Власти Бурятии объявили вознаграждение за информацию о сбежавших из психдиспансера преступниках