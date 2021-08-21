https://ria.ru/20210821/buryatiya-1746669127.html

Власти Бурятии объявили вознаграждение за информацию о беглых преступниках

Власти Бурятии объявили вознаграждение за информацию о беглых преступниках - РИА Новости, 21.08.2021

Власти Бурятии объявили вознаграждение за информацию о беглых преступниках

За информацию о сбежавших из республиканского психдиспансера преступниках объявлено вознаграждение, сообщает пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T13:11

2021-08-21T13:11

2021-08-21T13:45

происшествия

улан-удэ

заиграевский район

омон россии

побег осужденных из психдиспансера в бурятии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

КРАСНОЯРСК, 21 авг - РИА Новости. За информацию о сбежавших из республиканского психдиспансера преступниках объявлено вознаграждение, сообщает пресс-служба МВД республики.Ранее в пресс-службе правительства сообщили, что 21 августа семь преступников сбежали из республиканского психоневрологического диспансера в Заиграевском районе, где проходят принудительное лечение осужденные. В правительстве уточнили, что санитару психдиспансера при побеге нанесены поверхностные раны. Двух преступников уже поймали. В Улан-Удэ и восьми районах республики объявлен план "Сирена". К поимке привлечены бойцы СОБРа и ОМОНа."За значимую информацию, способствующую задержанию беглецов, объявлено вознаграждение", - говорится в сообщении.

улан-удэ

заиграевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, улан-удэ, заиграевский район, омон россии, побег осужденных из психдиспансера в бурятии