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В Бурятии из психдиспансера сбежали пятеро осужденных
В Бурятии из психдиспансера сбежали пятеро осужденных - РИА Новости, 21.08.2021
В Бурятии из психдиспансера сбежали пятеро осужденных
Из психоневрологического диспансера в Бурятии сбежали пять человек, сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T10:58
2021-08-21T10:58
2021-08-21T13:15
происшествия
заиграевский район
омон россии
побег осужденных из психдиспансера в бурятии
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КРАСНОЯРСК, 21 авг — РИА Новости. Из психоневрологического диспансера в Бурятии сбежали пять человек, сообщает пресс-служба правительства республики.Интернат расположен в селе Новая Брянь Заиграевского района. Там проходят принудительное лечение осужденные.Информация о сбежавших уточняется.В правительстве отметили, что на место выдвинулись бойцы ОМОНа и СОБРа, руководство регионального главка МВД. Местных жителей попросили проявлять бдительность и следить за детьми.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, заиграевский район, омон россии, побег осужденных из психдиспансера в бурятии
10:58 21.08.2021 (обновлено: 13:15 21.08.2021)
В Бурятии из психдиспансера сбежали пятеро осужденных
Пять человек сбежали из психоневрологического диспансера в Заиграевском районе Бурятии