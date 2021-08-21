https://ria.ru/20210821/buryatiya-1746659551.html

В Бурятии из психдиспансера сбежали пятеро осужденных

В Бурятии из психдиспансера сбежали пятеро осужденных - РИА Новости, 21.08.2021

В Бурятии из психдиспансера сбежали пятеро осужденных

Из психоневрологического диспансера в Бурятии сбежали пять человек, сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T10:58

2021-08-21T10:58

2021-08-21T13:15

происшествия

заиграевский район

омон россии

побег осужденных из психдиспансера в бурятии

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КРАСНОЯРСК, 21 авг — РИА Новости. Из психоневрологического диспансера в Бурятии сбежали пять человек, сообщает пресс-служба правительства республики.Интернат расположен в селе Новая Брянь Заиграевского района. Там проходят принудительное лечение осужденные.Информация о сбежавших уточняется.В правительстве отметили, что на место выдвинулись бойцы ОМОНа и СОБРа, руководство регионального главка МВД. Местных жителей попросили проявлять бдительность и следить за детьми.

заиграевский район

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, заиграевский район, омон россии, побег осужденных из психдиспансера в бурятии