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Экс-президент Боливии, находясь в тюрьме, попыталась нанести себе травму
Экс-президент Боливии, находясь в тюрьме, попыталась нанести себе травму - РИА Новости, 21.08.2021
Экс-президент Боливии, находясь в тюрьме, попыталась нанести себе травму
Экс-президент Боливии Жанин Аньес, отбывающая предварительное заключение, попыталась нанести себе травму, но ее состояние стабильно, сообщает газета Página... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T23:14
2021-08-21T23:14
в мире
боливия
эво моралес
жанин аньес
луис арсе
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 авг - РИА Новости. Экс-президент Боливии Жанин Аньес, отбывающая предварительное заключение, попыталась нанести себе травму, но ее состояние стабильно, сообщает газета Página Siete со ссылкой на главу аппарата правительства Эдуардо Дель Кастильо."У нее небольшие царапины на одной руке, поводов для беспокойства нет", - добавил Дель Кастильо.Аньес находится в тюрьме уже пять месяцев. Полиция задержала ее в ночь на 13 марта по подозрению в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре в рамках расследуемого дела о госперевороте. Накануне генпрокуратура Боливии представила в Верховный суд новые обвинения против экс-президента.После того как оппозиция в Боливии заявила о массовых нарушениях на президентских выборах 20 октября 2019 года, президент Эво Моралес под давлением военных ушел с поста главы государства и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии. Власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес . На новых президентских выборах в 2020 году победил социалист Луис Арсе, который является сторонником Моралеса.
https://radiosputnik.ria.ru/20210313/boliviya-1601102295.html
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в мире, боливия, эво моралес, жанин аньес, луис арсе
23:14 21.08.2021
 
Экс-президент Боливии, находясь в тюрьме, попыталась нанести себе травму

Экс-президент Боливии Жанин Аньес, находящаяся в тюрьме, попыталась нанести себе травму

© AP Photo / Natacha PisarenkoОппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 авг - РИА Новости. Экс-президент Боливии Жанин Аньес, отбывающая предварительное заключение, попыталась нанести себе травму, но ее состояние стабильно, сообщает газета Página Siete со ссылкой на главу аппарата правительства Эдуардо Дель Кастильо.
"С сожалением сообщаю, что госпожа Жанин Аньес, должно быть, хотела нанести себе вред ранним утром, однако заявляем, что ее здоровье абсолютно стабильно", - приводит издание его слова.
"У нее небольшие царапины на одной руке, поводов для беспокойства нет", - добавил Дель Кастильо.
Аньес находится в тюрьме уже пять месяцев. Полиция задержала ее в ночь на 13 марта по подозрению в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре в рамках расследуемого дела о госперевороте. Накануне генпрокуратура Боливии представила в Верховный суд новые обвинения против экс-президента.
Оппозиционный лидер Боливии Жанин Аньес после объявления себя временным президентом страны на балконе Президентского дворца в Ла-Пасе. 12 ноября 2019
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Пряталась в ящике под кроватью: как задержали экс-президента Боливии
После того как оппозиция в Боливии заявила о массовых нарушениях на президентских выборах 20 октября 2019 года, президент Эво Моралес под давлением военных ушел с поста главы государства и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии. Власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес . На новых президентских выборах в 2020 году победил социалист Луис Арсе, который является сторонником Моралеса.
 
В миреБоливияЭво МоралесЖанин АньесЛуис Арсе
 
 
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