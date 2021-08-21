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https://ria.ru/20210821/biometriya-1746655795.html
Эксперт оценил риски кредитования через банкомат с помощью биометрии
Эксперт оценил риски кредитования через банкомат с помощью биометрии - РИА Новости, 21.08.2021
Эксперт оценил риски кредитования через банкомат с помощью биометрии
Случаев взлома или обмана с помощью Единой биометрической системы пока не зафиксировано, поэтому нет оснований предполагать, что кредиты, оформляемые с помощью... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T10:04
2021-08-21T10:04
технологии
россия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Случаев взлома или обмана с помощью Единой биометрической системы пока не зафиксировано, поэтому нет оснований предполагать, что кредиты, оформляемые с помощью биометрии в банкоматах, будут более рискованными по сравнению с обычными, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.Российские банки начали сбор биометрических данных клиентов в единую систему с 2018 года. Пройдя идентификацию в системе, можно с помощью голоса и фотоизображения, например, удаленно открыть счет или заказать выпуск карты на портале госуслуг. Кроме того, несколько крупных банков планируют дать возможность клиентам оформить кредит через банкомат по биометрическим данным, сообщила на этой неделе "Российская газета"."Это логичное продолжение функциональности Единой биометрической системы. Пока случаев взлома или обмана с ее помощью не было, поэтому нет оснований говорить о том, что возрастут риски, например, подмены личности", - полагает Шуст.Тем не менее, более точные данные появятся по мере масштабирования пилотных проектов, подчеркнул эксперт. "Поэтому очень логично, что это будет пилотный проект - это позволит оценить и востребованность, и риски, и практическую реализуемость подобной услуги", - пояснил он.Основной вопрос, как отметил эксперт, состоит в востребованности такого сервиса, ведь аналогичный процесс можно реализовать, например, и через мобильное приложение. "Мне кажется, что интерес представляет следующий шаг: создание на основе таких банкоматов полностью автоматизированных отделений, где клиенты могли бы получить полный спектр финансовых услуг, вообще не взаимодействуя с сотрудниками банка", - рассуждает Шуст.
https://ria.ru/20210609/biometriya-1736232527.html
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технологии, россия
10:04 21.08.2021
 
Эксперт оценил риски кредитования через банкомат с помощью биометрии

Эксперт Павел Шуст оценил риски кредитования через банкомат с помощью Единой биометрической системы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетители банка снимают деньги через банкоматы
Посетители банка снимают деньги через банкоматы - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Случаев взлома или обмана с помощью Единой биометрической системы пока не зафиксировано, поэтому нет оснований предполагать, что кредиты, оформляемые с помощью биометрии в банкоматах, будут более рискованными по сравнению с обычными, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
Российские банки начали сбор биометрических данных клиентов в единую систему с 2018 года. Пройдя идентификацию в системе, можно с помощью голоса и фотоизображения, например, удаленно открыть счет или заказать выпуск карты на портале госуслуг. Кроме того, несколько крупных банков планируют дать возможность клиентам оформить кредит через банкомат по биометрическим данным, сообщила на этой неделе "Российская газета".
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"Это логичное продолжение функциональности Единой биометрической системы. Пока случаев взлома или обмана с ее помощью не было, поэтому нет оснований говорить о том, что возрастут риски, например, подмены личности", - полагает Шуст.
Тем не менее, более точные данные появятся по мере масштабирования пилотных проектов, подчеркнул эксперт. "Поэтому очень логично, что это будет пилотный проект - это позволит оценить и востребованность, и риски, и практическую реализуемость подобной услуги", - пояснил он.
Основной вопрос, как отметил эксперт, состоит в востребованности такого сервиса, ведь аналогичный процесс можно реализовать, например, и через мобильное приложение. "Мне кажется, что интерес представляет следующий шаг: создание на основе таких банкоматов полностью автоматизированных отделений, где клиенты могли бы получить полный спектр финансовых услуг, вообще не взаимодействуя с сотрудниками банка", - рассуждает Шуст.
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