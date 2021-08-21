https://ria.ru/20210821/bilan-1746554083.html

Билан и Zivert записали кавер-версию песни "Это была любовь"

Билан и Zivert записали кавер-версию песни "Это была любовь" - РИА Новости, 21.08.2021

Билан и Zivert записали кавер-версию песни "Это была любовь"

Дима Билан и Zivert (Юлия Зиверт) записали кавер-версию песни "Это была любовь". Об этом певец сообщил в своем микроблоге. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T03:40

2021-08-21T03:40

2021-08-21T03:40

культура

дима билан (виктор белан)

новости культуры

музыка

юлия зиверт (zivert)

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Дима Билан и Zivert (Юлия Зиверт) записали кавер-версию песни "Это была любовь". Об этом певец сообщил в своем микроблоге. Трек уже доступен на цифровых платформах. "Сколько интересных сюрпризов готовит творческая жизнь, если хотеть ею жить и желать, стремиться к новым интересным интонациям, горизонтам моего музыкального бытования… Вот и случилось то, о чем сокровенно думал и мечтал (прикладывая, конечно, усилия к этому), — это помузицировать с Зиверт. Я тоже, как и многие из вас, поклонник ее необыкновенного голоса, харизмы и вкуса к музыке!" — признался Дима в своем Instagram-аккаунте. Оригинальная песня вошла в третий студийный альбом Била "Время-река" 2006 года."Так красиво, Димочка", "Измененный текст берет за душу, проникновенная версия очень", "Как же здорово, что у этой песни появилось новое дыхание и она проживет еще одну жизнь", — оценили трек фанаты.

https://ria.ru/20210820/bilan-1745981173.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дима билан (виктор белан), новости культуры, музыка, юлия зиверт (zivert)