https://ria.ru/20210821/biden-1746647532.html
Байден назвал эвакуацию из Афганистана "крупнейшим авиамостом в истории"
Байден назвал эвакуацию из Афганистана "крупнейшим авиамостом в истории" - РИА Новости, 21.08.2021
Байден назвал эвакуацию из Афганистана "крупнейшим авиамостом в истории"
Президент США Джо Байден в разговоре с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани назвал эвакуацию людей из Афганистана "крупнейшим авиамостом в истории",... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T03:37
2021-08-21T03:37
2021-08-21T03:37
захват власти в афганистане талибами
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани назвал эвакуацию людей из Афганистана "крупнейшим авиамостом в истории", организовать который было бы невозможно без помощи арабской монархии, сообщила пресс-служба Белого дома.Катар стал основным перевалочным пунктом для тысяч американцев, граждан третьих стран и уязвимых категорий афганского населения, которых вывозят из Кабула американские военно-транспортные самолеты.Байден также поблагодарил эмира за то, что Катар предоставил свою территорию для проведения межафганских переговоров.
https://ria.ru/20210819/biden-1746248599.html
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в мире, сша, катар, афганистан, джо байден, вашингтон
Байден назвал эвакуацию из Афганистана "крупнейшим авиамостом в истории"
Байден в разговоре с эмиром Катара назвал эвакуацию из Афганистана "крупнейшим авиамостом в истории"