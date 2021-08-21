https://ria.ru/20210821/biden-1746647532.html

Байден назвал эвакуацию из Афганистана "крупнейшим авиамостом в истории"

Байден назвал эвакуацию из Афганистана "крупнейшим авиамостом в истории" - РИА Новости, 21.08.2021

Байден назвал эвакуацию из Афганистана "крупнейшим авиамостом в истории"

Президент США Джо Байден в разговоре с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани назвал эвакуацию людей из Афганистана "крупнейшим авиамостом в истории",... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T03:37

2021-08-21T03:37

2021-08-21T03:37

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

катар

афганистан

джо байден

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани назвал эвакуацию людей из Афганистана "крупнейшим авиамостом в истории", организовать который было бы невозможно без помощи арабской монархии, сообщила пресс-служба Белого дома.Катар стал основным перевалочным пунктом для тысяч американцев, граждан третьих стран и уязвимых категорий афганского населения, которых вывозят из Кабула американские военно-транспортные самолеты.Байден также поблагодарил эмира за то, что Катар предоставил свою территорию для проведения межафганских переговоров.

https://ria.ru/20210819/biden-1746248599.html

сша

катар

афганистан

вашингтон

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в мире, сша, катар, афганистан, джо байден, вашингтон