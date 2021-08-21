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В Мурманске сгорел рейсовый автобус на остановке

В Мурманске сгорел рейсовый автобус на остановке - РИА Новости, 21.08.2021

В Мурманске сгорел рейсовый автобус на остановке

Рейсовый автобус №106, курсирующий из Мурманска в аэропорт, сгорел на остановке в областном центре, обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T14:05

2021-08-21T14:05

2021-08-21T14:28

происшествия

мурманск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МУРМАНСК, 21 авг – РИА Новости. Рейсовый автобус №106, курсирующий из Мурманска в аэропорт, сгорел на остановке в областном центре, обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС."В районе остановки "Фадеев Ручей" (Мурманск) произошло возгорание рейсового автобуса №106. Погибших, пострадавших нет. Водитель и пассажиры самостоятельно эвакуировались", - говорится в сообщении.Как видно на фотографии, предоставленной пресс-службой ГУ МЧС, автобус выгорел полностью. Причины устанавливаются.

мурманск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мурманск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)