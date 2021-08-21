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В Мурманске сгорел рейсовый автобус на остановке
В Мурманске сгорел рейсовый автобус на остановке - РИА Новости, 21.08.2021
В Мурманске сгорел рейсовый автобус на остановке
Рейсовый автобус №106, курсирующий из Мурманска в аэропорт, сгорел на остановке в областном центре, обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T14:05
2021-08-21T14:28
происшествия
мурманск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МУРМАНСК, 21 авг – РИА Новости. Рейсовый автобус №106, курсирующий из Мурманска в аэропорт, сгорел на остановке в областном центре, обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС."В районе остановки "Фадеев Ручей" (Мурманск) произошло возгорание рейсового автобуса №106. Погибших, пострадавших нет. Водитель и пассажиры самостоятельно эвакуировались", - говорится в сообщении.Как видно на фотографии, предоставленной пресс-службой ГУ МЧС, автобус выгорел полностью. Причины устанавливаются.
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РИА Новости
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происшествия, мурманск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:05 21.08.2021 (обновлено: 14:28 21.08.2021)
 
В Мурманске сгорел рейсовый автобус на остановке

МЧС: рейсовый автобус, курсирующий из Мурманска в аэропорт, сгорел на остановке в областном центре

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи в Казани
Машины скорой помощи в Казани - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МУРМАНСК, 21 авг – РИА Новости. Рейсовый автобус №106, курсирующий из Мурманска в аэропорт, сгорел на остановке в областном центре, обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
"В районе остановки "Фадеев Ручей" (Мурманск) произошло возгорание рейсового автобуса №106. Погибших, пострадавших нет. Водитель и пассажиры самостоятельно эвакуировались", - говорится в сообщении.
Как видно на фотографии, предоставленной пресс-службой ГУ МЧС, автобус выгорел полностью. Причины устанавливаются.
 
ПроисшествияМурманскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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