https://ria.ru/20210821/avto-1746642852.html

Автомобилистам рассказали, когда стоит заправлять полный бак

Автомобилистам рассказали, когда стоит заправлять полный бак - РИА Новости, 21.08.2021

Автомобилистам рассказали, когда стоит заправлять полный бак

Бензобак, заправленный по максимуму, представляет собой опасность только в случае перелива топлива, которое может разлиться на дорогу и спровоцировать... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T03:13

2021-08-21T03:13

2021-08-21T03:13

авилон

volkswagen group

авто

россия

константин епанешников

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Бензобак, заправленный по максимуму, представляет собой опасность только в случае перелива топлива, которое может разлиться на дорогу и спровоцировать возгорание. Однако порой полная заправка как раз рекомендована, особенно если бак металлический, рассказывает агентству "Прайм" директор по сервису и запасным частям "Авилон Volkswagen" Константин Епанешников.Таким образом, добавил он, металлический бак лучше заливать по максимуму, чтобы обеспечить наименьшее количество конденсата и соответственно уменьшить вероятность появления коррозии.Особенно это важно в зимний период, когда перемещение машины с холодной улицы в теплый гараж способствует образованию конденсата, заключил Епанешников.

https://ria.ru/20210818/mashina-1746158401.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авилон , volkswagen group, авто, россия, константин епанешников