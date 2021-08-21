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Автомобилистам рассказали, когда стоит заправлять полный бак
Автомобилистам рассказали, когда стоит заправлять полный бак - РИА Новости, 21.08.2021
Автомобилистам рассказали, когда стоит заправлять полный бак
Бензобак, заправленный по максимуму, представляет собой опасность только в случае перелива топлива, которое может разлиться на дорогу и спровоцировать... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T03:13
2021-08-21T03:13
авилон
volkswagen group
авто
россия
константин епанешников
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Бензобак, заправленный по максимуму, представляет собой опасность только в случае перелива топлива, которое может разлиться на дорогу и спровоцировать возгорание. Однако порой полная заправка как раз рекомендована, особенно если бак металлический, рассказывает агентству "Прайм" директор по сервису и запасным частям "Авилон Volkswagen" Константин Епанешников.Таким образом, добавил он, металлический бак лучше заливать по максимуму, чтобы обеспечить наименьшее количество конденсата и соответственно уменьшить вероятность появления коррозии.Особенно это важно в зимний период, когда перемещение машины с холодной улицы в теплый гараж способствует образованию конденсата, заключил Епанешников.
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авилон , volkswagen group, авто, россия, константин епанешников
03:13 21.08.2021
 
Автомобилистам рассказали, когда стоит заправлять полный бак

Эксперт Епанешников: полная заправка рекомендована автомобилям с металлическим бензобаком

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Бензобак, заправленный по максимуму, представляет собой опасность только в случае перелива топлива, которое может разлиться на дорогу и спровоцировать возгорание. Однако порой полная заправка как раз рекомендована, особенно если бак металлический, рассказывает агентству "Прайм" директор по сервису и запасным частям "Авилон Volkswagen" Константин Епанешников.

"В современных автомобилях баки, как правило, изготавливают из пластика, что препятствует образованию коррозии. Если же топливный бак сделан из металла, то коррозия может появиться", — пояснил Епанешников.

Таким образом, добавил он, металлический бак лучше заливать по максимуму, чтобы обеспечить наименьшее количество конденсата и соответственно уменьшить вероятность появления коррозии.
Особенно это важно в зимний период, когда перемещение машины с холодной улицы в теплый гараж способствует образованию конденсата, заключил Епанешников.
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АвилонVolkswagen GroupАвтоРоссияКонстантин Епанешников
 
 
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