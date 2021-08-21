https://ria.ru/20210821/avariya-1746673556.html

В Башкирии два человека погибли в ДТП с грузовым поездом

В Башкирии два человека погибли в ДТП с грузовым поездом - РИА Новости, 21.08.2021

В Башкирии два человека погибли в ДТП с грузовым поездом

Два человека погибли, ещё двое получили тяжёлые травмы при столкновении иномарки с грузовым поездом в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T14:12

2021-08-21T14:12

2021-08-21T14:12

происшествия

стерлитамак

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

куйбышевская железная дорога

россия

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УФА, 21 авг - РИА Новости. Два человека погибли, ещё двое получили тяжёлые травмы при столкновении иномарки с грузовым поездом в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону.По данным ведомства, авария произошла в ночь на субботу на регулируемом переезде без дежурного работника на перегоне "Белое Озеро" - "Дарьино" Куйбышевской железной дороги в Гафурийском районе. Столкнулись грузовой поезд и Ford."По предварительной информации, в результате ДТП погибло двое человек, двое пострадали. Сотрудники МЧС России произвели деблокирование. Пострадавшие направлены в больницу Стерлитамака, их состояние тяжелое", - говорится в сообщении ГУМЧС по Башкирии.Отмечается, что схода состава не допущено.

https://ria.ru/20210820/dtp-1746630403.html

стерлитамак

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, стерлитамак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), куйбышевская железная дорога, россия