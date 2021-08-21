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В Башкирии два человека погибли в ДТП с грузовым поездом
В Башкирии два человека погибли в ДТП с грузовым поездом - РИА Новости, 21.08.2021
В Башкирии два человека погибли в ДТП с грузовым поездом
Два человека погибли, ещё двое получили тяжёлые травмы при столкновении иномарки с грузовым поездом в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T14:12
2021-08-21T14:12
2021-08-21T14:12
происшествия
стерлитамак
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
куйбышевская железная дорога
россия
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УФА, 21 авг - РИА Новости. Два человека погибли, ещё двое получили тяжёлые травмы при столкновении иномарки с грузовым поездом в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону.По данным ведомства, авария произошла в ночь на субботу на регулируемом переезде без дежурного работника на перегоне "Белое Озеро" - "Дарьино" Куйбышевской железной дороги в Гафурийском районе. Столкнулись грузовой поезд и Ford."По предварительной информации, в результате ДТП погибло двое человек, двое пострадали. Сотрудники МЧС России произвели деблокирование. Пострадавшие направлены в больницу Стерлитамака, их состояние тяжелое", - говорится в сообщении ГУМЧС по Башкирии.Отмечается, что схода состава не допущено.
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происшествия, стерлитамак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), куйбышевская железная дорога, россия
В Башкирии два человека погибли в ДТП с грузовым поездом
В Башкирии два человека погибли в ДТП с грузовым поездом и иномаркой