https://ria.ru/20210821/ataka-1746674980.html

В Пакистане террорист-смертник атаковал автоколонну, двое детей погибли

В Пакистане террорист-смертник атаковал автоколонну, двое детей погибли - РИА Новости, 21.08.2021

В Пакистане террорист-смертник атаковал автоколонну, двое детей погибли

Террорист-смертник атаковал автоколонну с китайскими служащими в пакистанской провинции Белуджистан, один гражданин КНР был ранен, двое местных детей погибли,... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T14:41

2021-08-21T14:41

2021-08-21T19:25

в мире

происшествия

китай

пакистан

белуджистан

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Террорист-смертник атаковал автоколонну с китайскими служащими в пакистанской провинции Белуджистан, один гражданин КНР был ранен, двое местных детей погибли, сообщило посольство Китая в Пакистане.Инцидент произошел в пятницу на строящемся объекте скоростного шоссе в портовом городе Гвадар, который является частью проект Китайско-пакистанского экономического коридора - инфраструктурного проекта, который должен соединить пакистанский юго-западный город Гвадар с китайским Синьцзян-Уйгурским автономным районом. Сообщается, что несколько раненых были госпитализированы в больницу Гвадара.Посольство призвало пакистанские власти провести расследование нападения и призвать виновных к ответственности.Китайская дипмиссия напоминает, что в последнее время ситуация в сфере безопасности в Пакистане является тяжелой: один за другим были совершены несколько терактов, жертвами которых стали граждане Китая.

https://ria.ru/20210819/kapitoliy-1746447894.html

китай

пакистан

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в мире, происшествия, китай, пакистан, белуджистан