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В Пакистане террорист-смертник атаковал автоколонну, двое детей погибли
В Пакистане террорист-смертник атаковал автоколонну, двое детей погибли - РИА Новости, 21.08.2021
В Пакистане террорист-смертник атаковал автоколонну, двое детей погибли
Террорист-смертник атаковал автоколонну с китайскими служащими в пакистанской провинции Белуджистан, один гражданин КНР был ранен, двое местных детей погибли,... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T14:41
2021-08-21T19:25
в мире
происшествия
китай
пакистан
белуджистан
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Террорист-смертник атаковал автоколонну с китайскими служащими в пакистанской провинции Белуджистан, один гражданин КНР был ранен, двое местных детей погибли, сообщило посольство Китая в Пакистане.Инцидент произошел в пятницу на строящемся объекте скоростного шоссе в портовом городе Гвадар, который является частью проект Китайско-пакистанского экономического коридора - инфраструктурного проекта, который должен соединить пакистанский юго-западный город Гвадар с китайским Синьцзян-Уйгурским автономным районом. Сообщается, что несколько раненых были госпитализированы в больницу Гвадара.Посольство призвало пакистанские власти провести расследование нападения и призвать виновных к ответственности.Китайская дипмиссия напоминает, что в последнее время ситуация в сфере безопасности в Пакистане является тяжелой: один за другим были совершены несколько терактов, жертвами которых стали граждане Китая.
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в мире, происшествия, китай, пакистан, белуджистан
14:41 21.08.2021 (обновлено: 19:25 21.08.2021)
 
В Пакистане террорист-смертник атаковал автоколонну, двое детей погибли

Посольство КНР в Пакистане: террорист атаковал автоколонну со служащими из Китая, двое детей погибли

© Flickr / Wasif MalikКарета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
Карета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© Flickr / Wasif Malik
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Террорист-смертник атаковал автоколонну с китайскими служащими в пакистанской провинции Белуджистан, один гражданин КНР был ранен, двое местных детей погибли, сообщило посольство Китая в Пакистане.
"Посольство Китая в Пакистане решительно осуждает этот теракт, выражает свое сочувствие пострадавшим из обеих стран и соболезнования безвинным жертвам в Пакистане", - говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном на сайте посольства.
Инцидент произошел в пятницу на строящемся объекте скоростного шоссе в портовом городе Гвадар, который является частью проект Китайско-пакистанского экономического коридора - инфраструктурного проекта, который должен соединить пакистанский юго-западный город Гвадар с китайским Синьцзян-Уйгурским автономным районом. Сообщается, что несколько раненых были госпитализированы в больницу Гвадара.
Посольство призвало пакистанские власти провести расследование нападения и призвать виновных к ответственности.
Китайская дипмиссия напоминает, что в последнее время ситуация в сфере безопасности в Пакистане является тяжелой: один за другим были совершены несколько терактов, жертвами которых стали граждане Китая.
Полиция в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 19:22
Полиция у Капитолия ведет переговоры с мужчиной, угрожающим взорвать бомбу
 
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