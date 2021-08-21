14:41 21.08.2021 (обновлено: 19:25 21.08.2021)
В Пакистане террорист-смертник атаковал автоколонну, двое детей погибли
Посольство КНР в Пакистане: террорист атаковал автоколонну со служащими из Китая, двое детей погибли
© Flickr / Wasif MalikКарета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
© Flickr / Wasif Malik
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Террорист-смертник атаковал автоколонну с китайскими служащими в пакистанской провинции Белуджистан, один гражданин КНР был ранен, двое местных детей погибли, сообщило посольство Китая в Пакистане.
"Посольство Китая в Пакистане решительно осуждает этот теракт, выражает свое сочувствие пострадавшим из обеих стран и соболезнования безвинным жертвам в Пакистане", - говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном на сайте посольства.
Инцидент произошел в пятницу на строящемся объекте скоростного шоссе в портовом городе Гвадар, который является частью проект Китайско-пакистанского экономического коридора - инфраструктурного проекта, который должен соединить пакистанский юго-западный город Гвадар с китайским Синьцзян-Уйгурским автономным районом. Сообщается, что несколько раненых были госпитализированы в больницу Гвадара.
Посольство призвало пакистанские власти провести расследование нападения и призвать виновных к ответственности.
Китайская дипмиссия напоминает, что в последнее время ситуация в сфере безопасности в Пакистане является тяжелой: один за другим были совершены несколько терактов, жертвами которых стали граждане Китая.