Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210821/asteroid-1746642121.html
К Земле летит потенциально опасный астероид
К Земле летит потенциально опасный астероид - РИА Новости, 21.08.2021
К Земле летит потенциально опасный астероид
Астероид 2016 AJ193, относящийся к классу потенциально опасных, 21 августа приблизится к Земле на минимальное расстояние - около 3,4 миллиона километров,... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T00:14
2021-08-21T00:14
москва
московский планетарий
наса
космос - риа наука
луна
земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585459906_0:250:3071:1977_1920x0_80_0_0_056840244b429dda1ae8233a4c274c49.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Астероид 2016 AJ193, относящийся к классу потенциально опасных, 21 августа приблизится к Земле на минимальное расстояние - около 3,4 миллиона километров, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.По американским данным, наиболее близко он подойдет к Земле в 18.10 мск. Скорость астероида - 26 километров в секунду. Его размеры - от 400 до 1300 метров.Как ранее пояснили РИА Новости в пресс-службе Московского планетария, для планеты этот астероид угрозы не представляет, хотя и относится к потенциально опасным.Там отметили, что за всю историю наблюдений за объектами подобного рода астероиды пролетали около Земли и на значительно более близких расстояниях. Так, если этот астероид подлетит к Земле на 3,4 миллиона километров, то намного более крупная Луна расположена всего почти в 380 тысячах километров.
https://ria.ru/20210728/asteroidy-1743186870.html
москва
луна
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585459906_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_845291b4c0fa4a104e94612d23c96537.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, московский планетарий, наса, космос - риа наука, луна, земля
00:14 21.08.2021
 
К Земле летит потенциально опасный астероид

Астероид, относящийся к классу потенциально опасных, приблизится к Земле на минимальное расстояние

© Depositphotos / meteorАстероид приближается к Земле
Астероид приближается к Земле - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© Depositphotos / meteor
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Астероид 2016 AJ193, относящийся к классу потенциально опасных, 21 августа приблизится к Земле на минимальное расстояние - около 3,4 миллиона километров, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
По американским данным, наиболее близко он подойдет к Земле в 18.10 мск. Скорость астероида - 26 километров в секунду. Его размеры - от 400 до 1300 метров.
Как ранее пояснили РИА Новости в пресс-службе Московского планетария, для планеты этот астероид угрозы не представляет, хотя и относится к потенциально опасным.
Там отметили, что за всю историю наблюдений за объектами подобного рода астероиды пролетали около Земли и на значительно более близких расстояниях. Так, если этот астероид подлетит к Земле на 3,4 миллиона километров, то намного более крупная Луна расположена всего почти в 380 тысячах километров.
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 01:12Наука
ООН предупредила о большом количестве астероидов, угрожающих Земле
 
МоскваМосковский планетарийНАСАКосмос - РИА НаукаЛунаЗемля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21На Камчатке эвакуировали тела погибших на вулкане туристов
04:44В Конгресс США внесли проект резолюции об импичменте Байдену
04:10Красивый, не значит вкусный: как выбирать персики
04:06Пушков ответил на "истерику" украинского дипломата из-за борьбы с Россией
03:37Байден назвал эвакуацию из Афганистана "крупнейшим авиамостом в истории"
03:35СМИ: в Афганистане талибы избили британца и его жену
03:25В Роспотребнадзоре дали совет потерявшим аппетит после COVID-19
03:13Кинолог рассказал, что нельзя делать при виде бродячей собаки
03:13Автомобилистам рассказали, когда стоит заправлять полный бак
02:55В Словакии заявили, что президент страны не поедет на "Крымскую платформу"
02:41Опубликовано видео с найденной после четырех дней поисков девочкой
02:12Россиянам напомнили о "скрытых" налогах
02:10Биолог рассказал, когда смертность от COVID-19 пойдет вниз
01:41Полицейского, застрелившего ветерана ВВС в Капитолии, оправдали
01:24Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины и секретаря СНБО
01:11Эксперт предупредил о "вредных" условиях кредитного договора
00:50В Пентагоне объяснили инцидент с передачей афганского ребенка военным
00:36Компания Arianespace подтвердила перенос пуска "Союза" по запросу OneWeb
00:28В Смоленской области завели дело на мужчину, открывшего стрельбу по соседу
00:24В Москве завели дело на мужчину, ударившего соседа и сбившего его собаку
Лента новостейМолния