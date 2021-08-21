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К Земле летит потенциально опасный астероид
К Земле летит потенциально опасный астероид - РИА Новости, 21.08.2021
К Земле летит потенциально опасный астероид
Астероид 2016 AJ193, относящийся к классу потенциально опасных, 21 августа приблизится к Земле на минимальное расстояние - около 3,4 миллиона километров,... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T00:14
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Астероид 2016 AJ193, относящийся к классу потенциально опасных, 21 августа приблизится к Земле на минимальное расстояние - около 3,4 миллиона километров, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.По американским данным, наиболее близко он подойдет к Земле в 18.10 мск. Скорость астероида - 26 километров в секунду. Его размеры - от 400 до 1300 метров.Как ранее пояснили РИА Новости в пресс-службе Московского планетария, для планеты этот астероид угрозы не представляет, хотя и относится к потенциально опасным.Там отметили, что за всю историю наблюдений за объектами подобного рода астероиды пролетали около Земли и на значительно более близких расстояниях. Так, если этот астероид подлетит к Земле на 3,4 миллиона километров, то намного более крупная Луна расположена всего почти в 380 тысячах километров.
https://ria.ru/20210728/asteroidy-1743186870.html
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москва, московский планетарий, наса, космос - риа наука, луна, земля
К Земле летит потенциально опасный астероид
Астероид, относящийся к классу потенциально опасных, приблизится к Земле на минимальное расстояние