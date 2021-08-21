https://ria.ru/20210821/arenda-1746671283.html

В России предложили ввести налоговый вычет за аренду квартир

В России предложили ввести налоговый вычет за аренду квартир - РИА Новости, 21.08.2021

В России предложили ввести налоговый вычет за аренду квартир

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило ввести налоговый вычет за аренду квартир. Проект документа опубликован на федеральном... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T13:45

2021-08-21T13:45

2021-08-21T14:17

экономика

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

жилье

россия

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило ввести налоговый вычет за аренду квартир. Проект документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Изменения предлагается внести в государственную программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".В Минстрое считают, что подобная мера поможет развитию рынка арендного жилья."Большая часть арендного фонда находится в "теневом" секторе российской экономики и не приносит доходов в бюджет. Институциональное арендное жилье в России практически отсутствует", — говорится в проекте.Кроме того, ведомство предлагает создать механизмы поддержки проектов коммерческой аренды с предоставлением ипотечных кредитов и сделать долгосрочную аренду альтернативой предоставления жилых помещений в собственность.Предполагается, что в результате этих мер к 2030 году объем строительства арендного жилья вырастет до пяти миллионов квадратных метров.

https://realty.ria.ru/20210808/kredit-1744619413.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), жилье, россия