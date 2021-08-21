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В России предложили ввести налоговый вычет за аренду квартир
В России предложили ввести налоговый вычет за аренду квартир - РИА Новости, 21.08.2021
В России предложили ввести налоговый вычет за аренду квартир
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило ввести налоговый вычет за аренду квартир. Проект документа опубликован на федеральном... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T13:45
2021-08-21T14:17
экономика
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
жилье
россия
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило ввести налоговый вычет за аренду квартир. Проект документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Изменения предлагается внести в государственную программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".В Минстрое считают, что подобная мера поможет развитию рынка арендного жилья."Большая часть арендного фонда находится в "теневом" секторе российской экономики и не приносит доходов в бюджет. Институциональное арендное жилье в России практически отсутствует", — говорится в проекте.Кроме того, ведомство предлагает создать механизмы поддержки проектов коммерческой аренды с предоставлением ипотечных кредитов и сделать долгосрочную аренду альтернативой предоставления жилых помещений в собственность.Предполагается, что в результате этих мер к 2030 году объем строительства арендного жилья вырастет до пяти миллионов квадратных метров.
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экономика, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), жилье, россия
13:45 21.08.2021 (обновлено: 14:17 21.08.2021)
 
В России предложили ввести налоговый вычет за аренду квартир

Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду квартир

© "Россети Московский регион"Дома реновации в Мосрентгене
Дома реновации в Мосрентгене
© "Россети Московский регион"
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило ввести налоговый вычет за аренду квартир. Проект документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Изменения предлагается внести в государственную программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".
Ипотека - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
8 августа, 09:00
Эксперт объяснил, почему кредит на первый взнос по ипотеке не лучшая идея
В Минстрое считают, что подобная мера поможет развитию рынка арендного жилья.
"Большая часть арендного фонда находится в "теневом" секторе российской экономики и не приносит доходов в бюджет. Институциональное арендное жилье в России практически отсутствует", — говорится в проекте.
Кроме того, ведомство предлагает создать механизмы поддержки проектов коммерческой аренды с предоставлением ипотечных кредитов и сделать долгосрочную аренду альтернативой предоставления жилых помещений в собственность.
Предполагается, что в результате этих мер к 2030 году объем строительства арендного жилья вырастет до пяти миллионов квадратных метров.
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ЭкономикаМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)ЖильеРоссия
 
 
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