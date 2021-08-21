https://ria.ru/20210821/alleya-1746664422.html

"Джазовую аллею" высадили у школы в Коктебеле на Koktebel Jazz Party

"Джазовую аллею" высадили у школы в Коктебеле на Koktebel Jazz Party - РИА Новости, 21.08.2021

"Джазовую аллею" высадили у школы в Коктебеле на Koktebel Jazz Party

Аллею из 25 кипарисовых туй высадили на территории коктебельской школы в Крыму в рамках эко-акции, приуроченной к 19-й годовщине Koktebel Jazz Party, передает... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T12:02

2021-08-21T12:02

2021-08-21T17:46

культура

джаз

коктебель

koktebel jazz party — 2021

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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 21 авг - РИА Новости. Аллею из 25 кипарисовых туй высадили на территории коктебельской школы в Крыму в рамках эко-акции, приуроченной к 19-й годовщине Koktebel Jazz Party, передает корреспондент РИА Новости."Джазовая аллея" расположилась на территории школы имени И.И. Березнюка.Участие в высадке деревьев совместно с волонтерами и учениками школы приняли основатель джазового фестиваля Дмитрий Киселев, главред телеканала "Россия 24" Евгений Бекасов, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, а также блогер и основатель влога на YouTube "Изолента" Трофим Татаренков и другие гости фестиваля.Каждому кипарису было присвоено имя мирового джазового хита.В завершение акции Киселев торжественно вручил директору школы Сергею Жирадкову свидетельство о передаче в собственность экозоны "Джазовая аллея".Уже на протяжении нескольких лет вырученные средства от продажи билетов на Koktebel Jazz Party направляются на нужды коктебельской школы. В предыдущие годы фестиваль помог образовательному учреждению построить двор для прогулок, приобрести интерактивные классные доски, ноутбуки, провести интернет.Директор школы в беседе с РИА Новости напомнил, что Киселев является членом попечительского совета школы с 2015 года.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party проходит в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа.Как сообщали в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Артисты и ВИП-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны будут предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году пройдут в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно будет увидеть на его сайте и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов будет ограничено.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".Генеральными информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), Мультимедиа-платформа СМОТРИМ и Телеканал "Россия - Культура".Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ 89.1 FM.Информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступают: РИА Новости, интернет-ресурс TimeOut.ru, канал Изолента live, телеканал "Москва 24", радио Sputnik, сайт "Комсомольской правды" KP.RU, ИД "Аргументы и факты", а также РИА Новости Крым.

https://ria.ru/20210821/koktebeljazzparty-1746644148.html

https://ria.ru/20210820/festival-1746537209.html

коктебель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джаз, коктебель, koktebel jazz party — 2021