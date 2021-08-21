https://ria.ru/20210821/alleya-1746664422.html
"Джазовую аллею" высадили у школы в Коктебеле на Koktebel Jazz Party
"Джазовую аллею" высадили у школы в Коктебеле на Koktebel Jazz Party - РИА Новости, 21.08.2021
"Джазовую аллею" высадили у школы в Коктебеле на Koktebel Jazz Party
Аллею из 25 кипарисовых туй высадили на территории коктебельской школы в Крыму в рамках эко-акции, приуроченной к 19-й годовщине Koktebel Jazz Party, передает... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T12:02
2021-08-21T12:02
2021-08-21T17:46
культура
джаз
коктебель
koktebel jazz party — 2021
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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 21 авг - РИА Новости. Аллею из 25 кипарисовых туй высадили на территории коктебельской школы в Крыму в рамках эко-акции, приуроченной к 19-й годовщине Koktebel Jazz Party, передает корреспондент РИА Новости."Джазовая аллея" расположилась на территории школы имени И.И. Березнюка.Участие в высадке деревьев совместно с волонтерами и учениками школы приняли основатель джазового фестиваля Дмитрий Киселев, главред телеканала "Россия 24" Евгений Бекасов, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, а также блогер и основатель влога на YouTube "Изолента" Трофим Татаренков и другие гости фестиваля.Каждому кипарису было присвоено имя мирового джазового хита.В завершение акции Киселев торжественно вручил директору школы Сергею Жирадкову свидетельство о передаче в собственность экозоны "Джазовая аллея".Уже на протяжении нескольких лет вырученные средства от продажи билетов на Koktebel Jazz Party направляются на нужды коктебельской школы. В предыдущие годы фестиваль помог образовательному учреждению построить двор для прогулок, приобрести интерактивные классные доски, ноутбуки, провести интернет.Директор школы в беседе с РИА Новости напомнил, что Киселев является членом попечительского совета школы с 2015 года.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party проходит в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа.Как сообщали в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Артисты и ВИП-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны будут предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году пройдут в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно будет увидеть на его сайте и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов будет ограничено.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".Генеральными информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), Мультимедиа-платформа СМОТРИМ и Телеканал "Россия - Культура".Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ 89.1 FM.Информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступают: РИА Новости, интернет-ресурс TimeOut.ru, канал Изолента live, телеканал "Москва 24", радио Sputnik, сайт "Комсомольской правды" KP.RU, ИД "Аргументы и факты", а также РИА Новости Крым.
https://ria.ru/20210821/koktebeljazzparty-1746644148.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джаз, коктебель, koktebel jazz party — 2021
12:02 21.08.2021 (обновлено: 17:46 21.08.2021)
"Джазовую аллею" высадили у школы в Коктебеле на Koktebel Jazz Party
"Джазовую аллею" кипарисов высадили у школы в Коктебеле в рамках Koktebel Jazz Party
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 21 авг - РИА Новости.
Аллею из 25 кипарисовых туй высадили на территории коктебельской школы в Крыму в рамках эко-акции, приуроченной к 19-й годовщине Koktebel Jazz Party
, передает корреспондент РИА Новости.
"Джазовая аллея" расположилась на территории школы имени И.И. Березнюка.
Участие в высадке деревьев совместно с волонтерами и учениками школы приняли основатель джазового фестиваля Дмитрий Киселев
, главред телеканала "Россия 24" Евгений Бекасов
, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, а также блогер и основатель влога на YouTube "Изолента" Трофим Татаренков и другие гости фестиваля.
"Сегодняшняя эко-акция стала началом последовательного укоренения идеи ответственного отношения к природным ресурсам. Мы хотим стать примером, дать другим импульс. Я считаю, что сами крымчане должны проявить еще большую энергию и ответственность в развитии своего российского полуострова, своей земли", - подчеркнул Киселев.
Каждому кипарису было присвоено имя мирового джазового хита.
В завершение акции Киселев торжественно вручил директору школы Сергею Жирадкову свидетельство о передаче в собственность экозоны "Джазовая аллея".
Уже на протяжении нескольких лет вырученные средства от продажи билетов на Koktebel Jazz Party направляются на нужды коктебельской школы. В предыдущие годы фестиваль помог образовательному учреждению построить двор для прогулок, приобрести интерактивные классные доски, ноутбуки, провести интернет.
Директор школы в беседе с РИА Новости напомнил, что Киселев является членом попечительского совета школы с 2015 года.
"Джазовый фестиваль и Дмитрий Константинович Киселев оказывали и оказывают помощь школе. И сегодняшняя акция - это подтверждение, что Дмитрий Константинович не забывает о нас, курирует и в действительности знает о жизни и всех чаяниях школы", - отметил Жирадков.
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party проходит в артистическом поселке Коктебель
с 20 по 22 августа.
Как сообщали в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Артисты и ВИП-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны будут предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.
Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году пройдут в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно будет увидеть на его сайте и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов будет ограничено.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).
Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".
Генеральными информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступают: ВГТРК
(Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), Мультимедиа-платформа СМОТРИМ
и Телеканал "Россия - Культура
".
Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ
89.1 FM.
Информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступают: РИА Новости
, интернет-ресурс TimeOut.ru
, канал Изолента live
, телеканал "Москва 24
", радио Sputnik
, сайт "Комсомольской правды" KP.RU
, ИД "Аргументы и факты
", а также РИА Новости Крым
.
За джазом — в Коктебель: в Крыму стартовал Koktebel Jazz Party
1 из 13
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party проходит в артистическом поселке Коктебель в Крыму с 20 по 22 августа.
2 из 13
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева, генерального директора МИА "Россия сегодня".
3 из 13
Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году проходят в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки.
4 из 13
Музыкант и актер Алексей Кортнев впервые выступил на джазовом фестивале с проектом "Нес’JAZZ’ный случай", исполнив композиции, основанные на песнях группы "Несчастный случай".
5 из 13
Музыкант и друг Алексея Кортнева Павел Тимофеев стал соавтором проекта "Нес’JAZZ’ный случай". Зрители очень тепло приняли артистов на сцене фестиваля.
6 из 13
Из-за коронавируса все участники фестиваля должны предоставить один из документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест
7 из 13
Музыкальный коллектив из Лос-Анджелеса Sasha's Block стал хедлайнером первого дня фестиваля Koktebel Jazz Party - 2021.
8 из 13
Участники музыкального коллектива Sasha's Block рассказали, что впервые побывали в Коктебеле, и отметили гостеприимность и дружелюбие людей в Крыму.
9 из 13
Из-за ограничений по COVID-19 в этом году на территории площадки фестиваля не продают еду и алкогольные напитки. Пляжная зона тоже не работает.
10 из 13
Фестиваль Koktebel Jazz Party — 2021 открыли генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева) и телеведущий Эрнест Мацкявичюс.
11 из 13
На открытии фестиваля впервые выступил старейший джазовый российский ансамбль "Уральский диксиленд Игоря Бурко", основанный в 1969 году.
12 из 13
Народный артист России, джазовый пианист Даниил Крамер (справа) и профессор, пианист, композитор Валерий Гроховский устроили на сцене Koktebel Jazz Party музыкальную дуэль.
13 из 13
Директор ансамбля "Уральский диксиленд Игоря Бурко" восхитилась атмосферой и энергетикой Коктебеля, где проходит фестиваль.
1 из 13
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party проходит в артистическом поселке Коктебель в Крыму с 20 по 22 августа.
2 из 13
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева, генерального директора МИА "Россия сегодня".
3 из 13
Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году проходят в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки.
4 из 13
Музыкант и актер Алексей Кортнев впервые выступил на джазовом фестивале с проектом "Нес’JAZZ’ный случай", исполнив композиции, основанные на песнях группы "Несчастный случай".
5 из 13
Музыкант и друг Алексея Кортнева Павел Тимофеев стал соавтором проекта "Нес’JAZZ’ный случай". Зрители очень тепло приняли артистов на сцене фестиваля.
6 из 13
Из-за коронавируса все участники фестиваля должны предоставить один из документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест
7 из 13
Музыкальный коллектив из Лос-Анджелеса Sasha's Block стал хедлайнером первого дня фестиваля Koktebel Jazz Party - 2021.
8 из 13
Участники музыкального коллектива Sasha's Block рассказали, что впервые побывали в Коктебеле, и отметили гостеприимность и дружелюбие людей в Крыму.
9 из 13
Из-за ограничений по COVID-19 в этом году на территории площадки фестиваля не продают еду и алкогольные напитки. Пляжная зона тоже не работает.
10 из 13
Фестиваль Koktebel Jazz Party — 2021 открыли генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева) и телеведущий Эрнест Мацкявичюс.
11 из 13
На открытии фестиваля впервые выступил старейший джазовый российский ансамбль "Уральский диксиленд Игоря Бурко", основанный в 1969 году.
12 из 13
Народный артист России, джазовый пианист Даниил Крамер (справа) и профессор, пианист, композитор Валерий Гроховский устроили на сцене Koktebel Jazz Party музыкальную дуэль.
13 из 13
Директор ансамбля "Уральский диксиленд Игоря Бурко" восхитилась атмосферой и энергетикой Коктебеля, где проходит фестиваль.