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Умерла народная артистка Белоруссии Галина Орлова

Умерла народная артистка Белоруссии Галина Орлова - РИА Новости, 21.08.2021

Умерла народная артистка Белоруссии Галина Орлова

В Белоруссии умерла народная артистка БССР Галина Орлова, сообщил телеканал ОНТ. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T11:00

2021-08-21T11:00

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культура

белоруссия

кино и сериалы

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МИНСК, 21 авг — РИА Новости. В Белоруссии умерла народная артистка БССР Галина Орлова, сообщил телеканал ОНТ.Орлова была женой актера Николая Еременко — старшего и матерью Николая Еременко — младшего.Обстоятельства и причина смерти не сообщаются. О дате прощания с Орловой будет известно позже, уточняет телеканал.Президент Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким артистки, подчеркнув, что она до последней минуты жизни сохранила верность Национальному академическому театру имени Янки Купалы.Галина Орлова родилась в Витебске в 1928 году. В 1948-м окончила студию при Белорусском театре имени Якуба Коласа и была зачислена в его труппу. С 1959 года служила в Купаловском театре.

белоруссия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, кино и сериалы, театр