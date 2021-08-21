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Культура
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Умерла народная артистка Белоруссии Галина Орлова
Умерла народная артистка Белоруссии Галина Орлова - РИА Новости, 21.08.2021
Умерла народная артистка Белоруссии Галина Орлова
В Белоруссии умерла народная артистка БССР Галина Орлова, сообщил телеканал ОНТ. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T11:00
2021-08-21T11:42
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МИНСК, 21 авг — РИА Новости. В Белоруссии умерла народная артистка БССР Галина Орлова, сообщил телеканал ОНТ.Орлова была женой актера Николая Еременко — старшего и матерью Николая Еременко — младшего.Обстоятельства и причина смерти не сообщаются. О дате прощания с Орловой будет известно позже, уточняет телеканал.Президент Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким артистки, подчеркнув, что она до последней минуты жизни сохранила верность Национальному академическому театру имени Янки Купалы.Галина Орлова родилась в Витебске в 1928 году. В 1948-м окончила студию при Белорусском театре имени Якуба Коласа и была зачислена в его труппу. С 1959 года служила в Купаловском театре.
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белоруссия, кино и сериалы, театр
11:00 21.08.2021 (обновлено: 11:42 21.08.2021)
 
Умерла народная артистка Белоруссии Галина Орлова

Умерла народная артистка Белоруссии Галина Орлова, мать актера Николая Еременко

© Беларусьфильм (1980)Кадр из фильма "Амнистия"
Кадр из фильма Амнистия
© Беларусьфильм (1980)
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МИНСК, 21 авг — РИА Новости. В Белоруссии умерла народная артистка БССР Галина Орлова, сообщил телеканал ОНТ.

"На момент смерти артистке было 92 года. Она являлась старейшей актрисой Купаловского театра", — говорится в сообщении.

Орлова была женой актера Николая Еременко — старшего и матерью Николая Еременко — младшего.
Обстоятельства и причина смерти не сообщаются. О дате прощания с Орловой будет известно позже, уточняет телеканал.
Президент Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким артистки, подчеркнув, что она до последней минуты жизни сохранила верность Национальному академическому театру имени Янки Купалы.

"Созданные ею на легендарной сцене незабываемые образы вошли в золотой фонд отечественной культуры. Жизненный и творческий путь Галины Александровны — яркий пример самоотверженного служения искусству и Родине. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества
Александр Лукашенко
Президент Белоруссии
Галина Орлова родилась в Витебске в 1928 году. В 1948-м окончила студию при Белорусском театре имени Якуба Коласа и была зачислена в его труппу. С 1959 года служила в Купаловском театре.
 
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