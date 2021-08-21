https://ria.ru/20210821/aksenov-1746709270.html
Здравого смысла в "Крымской платформе" нет, заявил Аксенов
Здравого смысла в "Крымской платформе" нет, заявил Аксенов - РИА Новости, 21.08.2021
Здравого смысла в "Крымской платформе" нет, заявил Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в проведении киевского саммита "Крымская платформа" нет логики и здравого смысла. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T22:44
2021-08-21T22:44
2021-08-21T22:44
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сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в проведении киевского саммита "Крымская платформа" нет логики и здравого смысла.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти"."Что они хотят делать на "Крымской платформе", мне непонятно. Собирают там союзников, вынашивают планы, козни, как российскому Крыму нанести максимальный ущерб. Логики никакой и здравого смысла в этой "Крымской платформе" нет", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
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в мире, украина, сергей аксенов (политик), россия
Здравого смысла в "Крымской платформе" нет, заявил Аксенов
Глава Крыма Аксенов: в "Крымской платформе" нет логики и здравого смысла