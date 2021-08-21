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Глава по нацпримирению провел переговоры с талибами

Глава по нацпримирению провел переговоры с талибами - РИА Новости, 21.08.2021

Глава по нацпримирению провел переговоры с талибами

Глава Высшего совета совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла и бывший президент страны Хамид Карзай провели переговоры с представителями... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T22:13

2021-08-21T22:13

2021-08-21T22:13

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

хамид карзай

абдулла абдулла

россия

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава Высшего совета совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла и бывший президент страны Хамид Карзай провели переговоры с представителями политического офиса движения "Талибан"*."Вместе с Хамидом Карзаем мы встретились с членами политического офиса "Талибана"* и переговорной группой. Мы обменялись мнениями о текущих событиях в области безопасности и политики, а также о всеобъемлющем политическом урегулировании для будущего страны", - написал Абдулла на своей странице в Twitter.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористические организации, запрещенные в России

https://ria.ru/20210821/afganistan-1746695481.html

кабул (город)

афганистан

россия

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, хамид карзай, абдулла абдулла, россия