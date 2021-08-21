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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210821/afganistan-1746705181.html
Талибы через Россию предложили соглашение вице-президенту Афганистана
Талибы через Россию предложили соглашение вице-президенту Афганистана - РИА Новости, 21.08.2021
Талибы через Россию предложили соглашение вице-президенту Афганистана
Террористическое движение "Талибан"* попросило Москву содействовать в налаживании политического диалога с повстанцами в Панджшерском ущелье, сообщил российский... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T21:42
2021-08-21T22:27
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
кабул
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Террористическое движение "Талибан"* попросило Москву содействовать в налаживании политического диалога с повстанцами в Панджшерском ущелье, сообщил российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Дипломат пояснил, что сегодня в Афганистане осталась одна точка, неподконтрольная талибам, — это провинция Панджшер. Он напомнил, что в ущелье перебрался первый вице-президент Амрулла Салех, который провозгласил себя главой государства после бегства президента Ашрафа Гани. Там также находится сын бывшего полевого командира моджахедов Ахмад Масуд, который призвал западные страны помочь бойцам сопротивления оружием. Панджшерцы, по словам посла, пытаются "сколотить народное ополчение"."Дословно они (талибы. — Прим. ред.) просили, чтобы Россия передала лидерам Панджшера следующее: "до настоящего времени талибы не предпринимали ни одной попытки войти в Панджшер силой, группировка рассчитывает на нахождение мирного пути разрешения ситуации, например через достижение политического соглашения. Талибы не хотят кровопролития и настроены на диалог. &lt;...&gt; Сами талибы хотят урегулировать ситуацию более цивилизованно, чем то, как хочет поступить бывший первый вице-президент Салех", — заключил Жирнов.Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск: в начале августа боевики "Талибана"* развернули широкомасштабное наступление, захватили крупные города, а 15 августа вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ. Талибы заявляют, что двадцатилетняя война окончена, а форма правления прояснится в ближайшее время.Сейчас движение контролирует большую часть территории Афганистана и все наземные пограничные переходы. Граждан других стран и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и стран НАТО.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, афганистан, кабул
21:42 21.08.2021 (обновлено: 22:27 21.08.2021)
 
Талибы через Россию предложили соглашение вице-президенту Афганистана

Посол Жирнов: талибы попросили Россию передать лидерам ополчения в Панджшере политический сигнал

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики Талибана* в Мехтарламе
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Террористическое движение "Талибан"* попросило Москву содействовать в налаживании политического диалога с повстанцами в Панджшерском ущелье, сообщил российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Дипломат пояснил, что сегодня в Афганистане осталась одна точка, неподконтрольная талибам, — это провинция Панджшер.
"У нас сегодня был в посольстве высокопоставленный представитель политического офиса талибов, и он просил, зная, что Россия пользуется большим авторитетом в Афганистане у разных политических сил, просил нас передать панджшерцам политический сигнал", — рассказал Жирнов.
Он напомнил, что в ущелье перебрался первый вице-президент Амрулла Салех, который провозгласил себя главой государства после бегства президента Ашрафа Гани. Там также находится сын бывшего полевого командира моджахедов Ахмад Масуд, который призвал западные страны помочь бойцам сопротивления оружием. Панджшерцы, по словам посла, пытаются "сколотить народное ополчение".
"Дословно они (талибы. — Прим. ред.) просили, чтобы Россия передала лидерам Панджшера следующее: "до настоящего времени талибы не предпринимали ни одной попытки войти в Панджшер силой, группировка рассчитывает на нахождение мирного пути разрешения ситуации, например через достижение политического соглашения. Талибы не хотят кровопролития и настроены на диалог. <...> Сами талибы хотят урегулировать ситуацию более цивилизованно, чем то, как хочет поступить бывший первый вице-президент Салех", — заключил Жирнов.
Мулла Абдул Гани Барадар вместе с другими членами делегации Талибана во время прибытия на международную мирную конференцию в Москву - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
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Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск: в начале августа боевики "Талибана"* развернули широкомасштабное наступление, захватили крупные города, а 15 августа вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ.
Талибы заявляют, что двадцатилетняя война окончена, а форма правления прояснится в ближайшее время.
Сейчас движение контролирует большую часть территории Афганистана и все наземные пограничные переходы. Граждан других стран и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и стран НАТО.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанКабул
 
 
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