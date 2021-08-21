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Гани не обсуждал мирный процесс в Афганистане, заявил посол России
Гани не обсуждал мирный процесс в Афганистане, заявил посол России - РИА Новости, 21.08.2021
Гани не обсуждал мирный процесс в Афганистане, заявил посол России
Экс-президент Афганистана Ашраф Гани в ходе личных встреч всегда отказывался обсуждать мирный процесс в стране, заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T21:07
2021-08-21T21:07
2021-08-21T21:07
захват власти в афганистане талибами
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БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Экс-президент Афганистана Ашраф Гани в ходе личных встреч всегда отказывался обсуждать мирный процесс в стране, заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в интервью изданию Spiegel.Посол рассказал, что дважды беседовал с президентом и затрагивал вопрос двухсторонних экономических отношений, однако Гани менял тему, когда речь заходила о мирном процессе. Вместе с тем Жирнов охарактеризовал Гани как образованного и опытного человека.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористические организации, запрещенные в России
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, der spiegel, россия, дмитрий жирнов
Гани не обсуждал мирный процесс в Афганистане, заявил посол России
Посол России в Афганистане Жирнов: экс-президент Афганистана Гани не хотел обсуждать мирный процесс