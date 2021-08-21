https://ria.ru/20210821/afganistan-1746702706.html

Гани не обсуждал мирный процесс в Афганистане, заявил посол России

Гани не обсуждал мирный процесс в Афганистане, заявил посол России - РИА Новости, 21.08.2021

Гани не обсуждал мирный процесс в Афганистане, заявил посол России

Экс-президент Афганистана Ашраф Гани в ходе личных встреч всегда отказывался обсуждать мирный процесс в стране, заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T21:07

2021-08-21T21:07

2021-08-21T21:07

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

der spiegel

россия

дмитрий жирнов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746321149_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_3dcd5902477f7849f97a9f5cfed115c9.jpg

БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Экс-президент Афганистана Ашраф Гани в ходе личных встреч всегда отказывался обсуждать мирный процесс в стране, заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в интервью изданию Spiegel.Посол рассказал, что дважды беседовал с президентом и затрагивал вопрос двухсторонних экономических отношений, однако Гани менял тему, когда речь заходила о мирном процессе. Вместе с тем Жирнов охарактеризовал Гани как образованного и опытного человека.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористические организации, запрещенные в России

https://ria.ru/20210821/kabul-1746701648.html

кабул (город)

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), талибан, афганистан, der spiegel, россия, дмитрий жирнов