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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210821/afganistan-1746702706.html
Гани не обсуждал мирный процесс в Афганистане, заявил посол России
Гани не обсуждал мирный процесс в Афганистане, заявил посол России - РИА Новости, 21.08.2021
Гани не обсуждал мирный процесс в Афганистане, заявил посол России
Экс-президент Афганистана Ашраф Гани в ходе личных встреч всегда отказывался обсуждать мирный процесс в стране, заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T21:07
2021-08-21T21:07
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
der spiegel
россия
дмитрий жирнов
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БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Экс-президент Афганистана Ашраф Гани в ходе личных встреч всегда отказывался обсуждать мирный процесс в стране, заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в интервью изданию Spiegel.Посол рассказал, что дважды беседовал с президентом и затрагивал вопрос двухсторонних экономических отношений, однако Гани менял тему, когда речь заходила о мирном процессе. Вместе с тем Жирнов охарактеризовал Гани как образованного и опытного человека.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористические организации, запрещенные в России
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, der spiegel, россия, дмитрий жирнов
21:07 21.08.2021
 
Гани не обсуждал мирный процесс в Афганистане, заявил посол России

Посол России в Афганистане Жирнов: экс-президент Афганистана Гани не хотел обсуждать мирный процесс

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Экс-президент Афганистана Ашраф Гани в ходе личных встреч всегда отказывался обсуждать мирный процесс в стране, заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в интервью изданию Spiegel.
"Единственное, что мне не нравилось: он не хотел говорить о мирном процессе... Он всегда менял тему", - сообщил Жирнов.
Посол рассказал, что дважды беседовал с президентом и затрагивал вопрос двухсторонних экономических отношений, однако Гани менял тему, когда речь заходила о мирном процессе. Вместе с тем Жирнов охарактеризовал Гани как образованного и опытного человека.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористические организации, запрещенные в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ТалибанАфганистанDer SpiegelРоссияДмитрий Жирнов
 
 
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