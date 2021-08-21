https://ria.ru/20210821/afganistan-1746695481.html

Источник рассказал, когда "Талибан"* сформирует новое правительство

Источник рассказал, когда "Талибан"* сформирует новое правительство - РИА Новости, 21.08.2021

Источник рассказал, когда "Талибан"* сформирует новое правительство

Глава политического офиса движения "Талибан"* мулла Абдул Гани Барадар намерен в ближайшие две недели принять решение о структуре будущего правительства... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T19:41

2021-08-21T19:41

2021-08-21T19:41

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

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КАБУЛ, 21 авг - РИА Новости. Глава политического офиса движения "Талибан"* мулла Абдул Гани Барадар намерен в ближайшие две недели принять решение о структуре будущего правительства Афганистана, сообщил РИА Новости источник в "Талибане".Другой источник в канцелярии экс-президента страны Хамида Карзая также рассказал РИА Новости, что высокопоставленные члены движения "Талибан"* обсудили в Кабуле создание инклюзивного правительства, переговоры продолжаются.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя движения сообщало, что Барадар и еще несколько членов политофиса талибов прибыли в Кабул, чтобы провести переговоры о создании правительства с политическими партиями.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210820/konstitutsiya-1746555082.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), афганистан