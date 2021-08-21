https://ria.ru/20210821/afganistan-1746695481.html
Источник рассказал, когда "Талибан"* сформирует новое правительство
Источник рассказал, когда "Талибан"* сформирует новое правительство - РИА Новости, 21.08.2021
Источник рассказал, когда "Талибан"* сформирует новое правительство
Глава политического офиса движения "Талибан"* мулла Абдул Гани Барадар намерен в ближайшие две недели принять решение о структуре будущего правительства... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T19:41
2021-08-21T19:41
2021-08-21T19:41
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746422114_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_31f378a8f1a009cbc5eee8c2f4bf1380.jpg
КАБУЛ, 21 авг - РИА Новости. Глава политического офиса движения "Талибан"* мулла Абдул Гани Барадар намерен в ближайшие две недели принять решение о структуре будущего правительства Афганистана, сообщил РИА Новости источник в "Талибане".Другой источник в канцелярии экс-президента страны Хамида Карзая также рассказал РИА Новости, что высокопоставленные члены движения "Талибан"* обсудили в Кабуле создание инклюзивного правительства, переговоры продолжаются.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя движения сообщало, что Барадар и еще несколько членов политофиса талибов прибыли в Кабул, чтобы провести переговоры о создании правительства с политическими партиями.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210820/konstitutsiya-1746555082.html
кабул (город)
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746422114_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_97a89cf4cae5200a65645f9b398a377e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город), афганистан
Источник рассказал, когда "Талибан"* сформирует новое правительство
Источник: глава "Талибана"* в ближайшие две недели расскажет о новом правительстве