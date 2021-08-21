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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210821/afganistan-1746693599.html
Талибы заявили, что обеспечивают безопасность иностранных военных
Талибы заявили, что обеспечивают безопасность иностранных военных - РИА Новости, 21.08.2021
Талибы заявили, что обеспечивают безопасность иностранных военных
Движение "Талибан"* обеспечивает безопасность иностранных военных, которые находятся в аэропорту Кабула, сообщает СМИ со ссылкой на представителей движения. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T19:16
2021-08-21T19:16
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
кабул
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* обеспечивает безопасность иностранных военных, которые находятся в аэропорту Кабула, сообщает СМИ со ссылкой на представителей движения."Тысячи западных военнослужащих находятся внутри аэропорта Кабула, и мы обеспечиваем их безопасное присутствие", - приводит агентство Рейтер заявление представителя "Талибана".В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников, в том числе дипломатов, и работавших на иностранные миссии афганцев уже несколько дней проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Согласно заявлению президента США Джо Байдена, в аэропорту находятся 6 тысяч американских военных.В аэропорту в понедельник царил хаос из-за множества взлетов и посадок вертолетов, на борту которых находились сотрудники дипмиссий. Многие афганцы в попытке покинуть страну приехали в аэропорт и начали штурмовать не только здание, но и самолеты. В СМИ и соцсетях появились фотографии и видеокадры, как люди залезают на самолет, который уже готов к взлету, на некоторых видео видно, как самолет взлетает с людьми на шасси. По данным телеканала Tolo News, число погибших в аэропорту в результате стрельбы, давки и падения с самолета при эвакуации возросло до 40.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, афганистан, кабул
19:16 21.08.2021
 
Талибы заявили, что обеспечивают безопасность иностранных военных

Талибы заявили, что обеспечивают безопасность иностранных военных в аэропорту Кабула

© AP Photo / Shekib RahmaniЛюди в аэропорту Кабула
Люди в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© AP Photo / Shekib Rahmani
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* обеспечивает безопасность иностранных военных, которые находятся в аэропорту Кабула, сообщает СМИ со ссылкой на представителей движения.
"Тысячи западных военнослужащих находятся внутри аэропорта Кабула, и мы обеспечиваем их безопасное присутствие", - приводит агентство Рейтер заявление представителя "Талибана".
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 20:30Захват власти в Афганистане талибами
Минобороны России оценило ситуацию в Афганистане
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников, в том числе дипломатов, и работавших на иностранные миссии афганцев уже несколько дней проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Согласно заявлению президента США Джо Байдена, в аэропорту находятся 6 тысяч американских военных.
В аэропорту в понедельник царил хаос из-за множества взлетов и посадок вертолетов, на борту которых находились сотрудники дипмиссий. Многие афганцы в попытке покинуть страну приехали в аэропорт и начали штурмовать не только здание, но и самолеты. В СМИ и соцсетях появились фотографии и видеокадры, как люди залезают на самолет, который уже готов к взлету, на некоторых видео видно, как самолет взлетает с людьми на шасси. По данным телеканала Tolo News, число погибших в аэропорту в результате стрельбы, давки и падения с самолета при эвакуации возросло до 40.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанКабул
 
 
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