Талибы заявили, что обеспечивают безопасность иностранных военных
Талибы заявили, что обеспечивают безопасность иностранных военных в аэропорту Кабула
© AP Photo / Shekib RahmaniЛюди в аэропорту Кабула
© AP Photo / Shekib Rahmani
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* обеспечивает безопасность иностранных военных, которые находятся в аэропорту Кабула, сообщает СМИ со ссылкой на представителей движения.
"Тысячи западных военнослужащих находятся внутри аэропорта Кабула, и мы обеспечиваем их безопасное присутствие", - приводит агентство Рейтер заявление представителя "Талибана".
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников, в том числе дипломатов, и работавших на иностранные миссии афганцев уже несколько дней проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Согласно заявлению президента США Джо Байдена, в аэропорту находятся 6 тысяч американских военных.
В аэропорту в понедельник царил хаос из-за множества взлетов и посадок вертолетов, на борту которых находились сотрудники дипмиссий. Многие афганцы в попытке покинуть страну приехали в аэропорт и начали штурмовать не только здание, но и самолеты. В СМИ и соцсетях появились фотографии и видеокадры, как люди залезают на самолет, который уже готов к взлету, на некоторых видео видно, как самолет взлетает с людьми на шасси. По данным телеканала Tolo News, число погибших в аэропорту в результате стрельбы, давки и падения с самолета при эвакуации возросло до 40.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России.