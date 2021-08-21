https://ria.ru/20210821/afganistan-1746664971.html

Талибы заявили, что к ним присоединился брат президента Афганистана

Талибы заявили, что к ним присоединился брат президента Афганистана - РИА Новости, 21.08.2021

Талибы заявили, что к ним присоединился брат президента Афганистана

Движение "Талибан"* заявило, что ему присягнул на верность Хашмат Гани — младший брат президента Афганистана. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T12:06

2021-08-21T12:06

2021-08-21T18:48

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

нато

панджшер (провинция)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746356123_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_69eefb96e2e5f1253fceda7b2e7ada4f.jpg

КАИР, 21 авг — РИА Новости. Движение "Талибан"* заявило, что ему присягнул на верность Хашмат Гани — младший брат президента Афганистана.Как говорится в заявлении, при этом присутствовал Халиль Аль-Рахман Хаккани, высокопоставленный член террористической группировки "Сеть Хаккани", поддерживающей тесные контакты с талибами.Ранее местный телеканал Shamshad News сообщил, что в Кабуле прошла встреча между Хаккани и бывшим премьер-министром, лидером Исламской партии Афганистана Гульбеддином Хекматияром. Подробности встречи не разглашаются.При этом источник РИА Новости в движении рассказал, что глава политофиса "Талибана" мулла Барадар приехал в Кабул на переговоры о создании правительства.Ситуация в Афганистане особенно обострилась на фоне вывода американских войск: в начале августа боевики "Талибана" развернули широкомасштабное наступление, захватили крупные города, а 15 августа вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Талибы заявляют, что двадцатилетняя война окончена, а форма правления прояснится в ближайшее время.Сейчас талибы контролируют большую часть территории Афганистана и все наземные пограничные переходы. Граждан других стран и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и стран НАТО.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210821/afganistan-1746654724.html

сша

афганистан

панджшер (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-21T12:06 true PT1M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, афганистан, нато, панджшер (провинция)