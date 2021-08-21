https://ria.ru/20210821/afganistan-1746664971.html
Талибы заявили, что к ним присоединился брат президента Афганистана
Талибы заявили, что к ним присоединился брат президента Афганистана - РИА Новости, 21.08.2021
Талибы заявили, что к ним присоединился брат президента Афганистана
Движение "Талибан"* заявило, что ему присягнул на верность Хашмат Гани — младший брат президента Афганистана. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T12:06
2021-08-21T12:06
2021-08-21T18:48
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
нато
панджшер (провинция)
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КАИР, 21 авг — РИА Новости. Движение "Талибан"* заявило, что ему присягнул на верность Хашмат Гани — младший брат президента Афганистана.Как говорится в заявлении, при этом присутствовал Халиль Аль-Рахман Хаккани, высокопоставленный член террористической группировки "Сеть Хаккани", поддерживающей тесные контакты с талибами.Ранее местный телеканал Shamshad News сообщил, что в Кабуле прошла встреча между Хаккани и бывшим премьер-министром, лидером Исламской партии Афганистана Гульбеддином Хекматияром. Подробности встречи не разглашаются.При этом источник РИА Новости в движении рассказал, что глава политофиса "Талибана" мулла Барадар приехал в Кабул на переговоры о создании правительства.Ситуация в Афганистане особенно обострилась на фоне вывода американских войск: в начале августа боевики "Талибана" развернули широкомасштабное наступление, захватили крупные города, а 15 августа вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Талибы заявляют, что двадцатилетняя война окончена, а форма правления прояснится в ближайшее время.Сейчас талибы контролируют большую часть территории Афганистана и все наземные пограничные переходы. Граждан других стран и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и стран НАТО.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210821/afganistan-1746654724.html
сша
афганистан
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-21T12:06
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РИА Новости
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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, панджшер (провинция)
12:06 21.08.2021 (обновлено: 18:48 21.08.2021)
Талибы заявили, что к ним присоединился брат президента Афганистана
Талибы заявили, что к ним присоединился младший брат президента Афганистана Хашмат Гани