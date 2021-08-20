https://ria.ru/20210820/zima-1746483935.html

Аналитики назвали самое затратное для россиян время года

Аналитики назвали самое затратное для россиян время года - РИА Новости, 20.08.2021

Аналитики назвали самое затратное для россиян время года

Зимой россияне тратят значительно больше, чем в остальные сезоны: возрастают расходы не только на такие категории ежедневного спроса, как продукты питания, но... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T05:13

2021-08-20T05:13

2021-08-20T05:13

общество

зима

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/10/1593336615_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_52d47d22c984f9d00d663c5b2a89ef92.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Зимой россияне тратят значительно больше, чем в остальные сезоны: возрастают расходы не только на такие категории ежедневного спроса, как продукты питания, но и, неожиданно, на садовые принадлежности, подсчитал для РИА Новости оператор фискальных данных СБИС.В рамках исследования были изучены обезличенные данные средних чеков операций за период второго полугодия 2020 года и первого полугодия 2021 года. Всего через этого оператора отправляют чеки более 270 тысяч организаций.Также, по данным аналитиков, в это время возрастает средний чек и на покупку всего необходимого для садоводства: летом на это тратят не более 1200 рублей в месяц, зимой эта сумма возрастает до 1500 рублей.При этом весна и лето – период самых низких средних чеков. В среднем за 2021 год россияне потратили в этот период по 500 рублей за каждый поход в продуктовый, 3000 рублей на косметику и бытовую химию, около 5000 рублей на ювелирную продукцию и 1200 рублей на садоводство. Однако трат на строительство в эти месяцы больше: средний чек весной и летом составляет около 5000 рублей. Осень для россиян чуть более дорогое время года, в этот период средний чек в продуктовых магазинах увеличивается до 600 рублей.

https://ria.ru/20210805/pitomets-1744434635.html

зима

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, зима, москва, россия