https://ria.ru/20210820/zhara-1746459149.html

Плюс семьдесят на солнце: как выживают в самой жаркой точке России

Плюс семьдесят на солнце: как выживают в самой жаркой точке России - РИА Новости, 20.08.2021

Плюс семьдесят на солнце: как выживают в самой жаркой точке России

Калмыцкий поселок Утта официально считают самым жарким местом в России. Летом температура на солнце — около 70 градусов. Водовоз — до сих пор востребованная... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T08:00

2021-08-20T08:00

2021-08-20T14:21

общество

рекорды

республика калмыкия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746455503_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1705fd3277c4aa4488922f9ba591b5f7.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Калмыцкий поселок Утта официально считают самым жарким местом в России. Летом температура на солнце — около 70 градусов. Водовоз — до сих пор востребованная профессия. Пресную воду можно накачать только в колодцах, а они в степи. Днем у жителей сиеста. Об особенностях выживания на "полюсе жары" — в репортаже РИА Новости."Даже птицы не летают""Чтобы прочувствовать местный колорит, вам нужно было в мае приехать. Тогда у нас страшная пыльная буря прошла. Порывы ветра под 25 метров в секунду, видимость нулевая, земля с небом сравнялась. Или в конце июля, когда в тени 42, а на солнце — больше 70", — с Гульзадой Бисембаевой, начальницей уттинской метеорологической станции, мы идем по пустому поселку. В полдень на улицах ни души. Ветер гонит по дороге перекати-поле. В тени покрашенного в серебристый цвет памятника Ленину прячется щенок."Сейчас еще не так жарко, хоть какую-то живность встретишь. В самый зной даже птицы не летают", — продолжает Гульзада Ишановна. В помещении она снимает с головы косынку. Всего пять минут назад намочила ее, чтобы не получить солнечный удар. Пока дошла до работы, ткань высохла."Не подумайте, на улице у нас в обморок не падают. Разве что раньше детям на линейке в честь последнего звонка становилось плохо. Сейчас в жару стараются сократить программу", — рассказывает метеоролог.На станции первым делом проверяем показания термометров. В тени — 39, на почве — 63. "Холодает", — радуется Бисембаева.Здесь она родилась и выросла. Но и для нее местный климат в тягость. Жалуется на солнечную аллергию. Стоит выйти с открытыми плечами на улицу, все тело зудит, кожа покрывается пятнами. "И не у одной меня так. Может, солнце стало агрессивнее?""Спим на улице"Самой жаркой точкой на карте России поселок Утта назвали в 2010-м. Температура в тени (именно на этот показатель смотрят метеорологи) 12 июля поднялась до 45,4 градуса. На почве — 70. Это до сих пор абсолютный рекорд по стране.Тот год Бисембаева помнит хорошо — уже в июле степь пожелтела. Выгорело 85 процентов растительности.Раньше пиковые показатели температуры фиксировали здесь лишь в течение нескольких дней. В последние годы жара затяжная."Вот, например, данные за август, — Гульзада Ишановна достает из шкафа журнал метеорологических наблюдений. — Только в первой декаде температура была на шесть градусов выше средней за предыдущие годы. Одиннадцать дней почва прогревалась до 74 градусов".Первый вопрос, который задают уттинцам: как они раньше жили без кондиционеров.Вместе с аномальной даже для этого места жарой в Калмыкию пришла еще одна напасть — песчаные бури. Местные говорят, их долго не было. Сразу за метеостанцией — барханы. Сейчас это больше туристический объект — сюда приезжают ради красивых фото "как в Сахаре". Но жители опасаются, что пески начнут засыпать дома."У меня очень яркие воспоминания детства: после пыльных бурь мы не могли открыть калитку — вход заваливало. Приходилось откапывать. У забора всегда стояла лопата", — говорит начальница метеостанции."Умер за рулем"Вечером, когда перестает дуть обжигающий ветер, а зной сменяется прохладой, Елена Туекбасова выходит посидеть на лавочке у забора. У нее сахарный диабет и лишний вес, в такую жару ей особенно тяжело."Раньше дома у всех были мазаные, прохладу сохраняли. А сейчас все зашились в пластик, в сайдинг", — Елена показывает на железный забор, которым обнесен ее участок. На его месте когда-то стоял штакетник, и в саду было прохладнее — от колодцев шел свежий воздух.Муж Туекбасовой работал водовозом. Умер за рулем, когда объезжал чабанские стоянки."Тогда ребята воду только ночью возили, чтобы до зноя успеть, — объясняет Елена. — Под утро мужу плохо стало. Он решил: пока не развезет все заказы, домой не вернется. В итоге сердце не выдержало. Но в последнем отчете указано, что он все точки объехал".Со смертью мужа зачахло и хозяйство семьи."Пока Миша был жив, воду мы не экономили. Перед домом росли абрикосы, карликовая вишня. В огороде — баклажаны, картошка, чеснок. Теперь все подчистую высохло. Ни одного дерева", — говорит Елена.В связи с потерей кормильца она получает пенсию — 9,4 тысячи рублей. Из них тысячу ежемесячно тратит, чтобы заказать в дом воду. Одна цистерна в три с половиной "куба" — 500 рублей. Жителям Утты полагаются "безводные" — 30 процентов к окладу. Но платят их тем, кто работает."Очередь занимали с ночи"Едва рассветает, один из пяти местных водовозов Ринат Нуралиев отправляется в рейс. На часах шесть утра, но в кабине его ГАЗа уже душно, как в бане.В окрестностях Утты несколько степных колодцев. Ближайший примерно в километре по барханам. Все, кроме одного, вырыли еще в советское время. Последний — два года назад. Пока он не функционировал, с водой были проблемы. В самые засушливые дни водовозы с ночи выстраивались в очередь, чтобы опередить коллег."Если воду всю выкачивают, через час колодец снова наполнится. Но простаивать никому не охота", — объясняет Ринат.Нуралиев — потомственный водовоз. За рулем грузовика сидели его отец и брат. Сам он долгое время работал в совхозе, потом купил собственную машину. Но при нынешних ценах на бензин ездить невыгодно: "Это скорее обязанность, что ли. Или призвание".Ринату 43 года. Почти все мужчины его возраста покинули поселок. Он о таком даже не думал."Не могу я в городе: суета, машины, — Ринат размашистым движением дергает ручку передач с розочкой на набалдашнике. — Да и от ходьбы по асфальту у меня ноги болят. А здесь, в степи, могу десятки километров пройти".О смене профессии он тоже не думает. Шум мотора заглушает некоторые его слова. Но по выражению лица понятно: он счастлив."Здесь температура ощущается по-другому"На чабанской стоянке Рината давно ждут: питьевая вода у пастуха Саида закончилась. Жена чабана с красивым именем Зумруд разливает чай. На вкус он слегка солоноватый. На точке (так здесь называют чабанскую стоянку) есть скважина. Вот только вода идет соленая — пригодна разве что для животных.Саид — дагестанец, но родился в Калмыкии. Овцеводством занялся по примеру отца."В Дагестане тоже жарко. Но здесь температуру ощущаешь по-другому. У нас в горах нет этой духоты. И песчаных бурь", — замечает он.Его супруга жалуется, что песок попадает в волосы, обувь, просачивается сквозь оконные рамы, оседает на еде. Она даже готовить старается заранее, если знает, что надвигается буря.Оазис в степиУтта не всегда была безводной пустыней. В конце 1980-х сюда провели водопровод от Волги — по прямой это 140 километров. Все ради нужд овцеводческого совхоза. Тогда поселок превратился в настоящий оазис посреди степи. Местные жители выращивали фрукты, а цветы были у каждой хозяйки.Тогда же открыли лимонадный цех. Две пустые бутылки можно было сдать в пункт приема, а взамен получить одну — с "Буратино" или ситро."Потом, в девяностые, пастухи стали делать незаконные врезки в трубы и заливали степь, чтобы поить коров, овец. В итоге воду перекрыли", — объясняет глава поселка Вадим Сангаджиев. Его "Нива" прыгает на кочках. Асфальт в Утте в огромных ямах: быстро приходит в негодность из-за высокой температуры.Сангаджиев возглавляет сельское поселение с 2018-го. При нем в Утте наладили уличное освещение, построили детский сад, пожарную часть. До этого степь, которая "горела страшно", тушили водовозы.В пандемийном 2020-м в центре поселка появилась железная стела "Утта — полюс жары". Сангаджиев варил ее сам."Идей для проектов много, — признается он. — Хотелось бы, например, обустроить парковую зону, выложить площадку плиткой, посадить деревья. Правда, сколько ни пробовали, все кустарники засыхают. Те, что растут, — еще со времен Советского Союза"."На себе экономим"У учительницы русского языка Светланы Абильхаировой довольно большое хозяйство — 20 коров и 12 телят. Цистерны воды ее семье хватает на день-два."Иногда на себе экономим ради телят. Животные при недостатке питья теряют в весе", — объясняет она.Из-за засухи в последние годы скотину держать стало невыгодно."Дождей нет, травы нет, питания нет. Бродят неприкаянные. Раньше были естественные пастбища — животные паслись в степи. Для них главное, чтобы полынь росла. А сейчас она сгорает за лето. Приходится откладывать огромные деньги на корма. На животноводческих стоянках люди по полтора-два миллиона за зиму тратят. Это цена квартиры".Все уттинцы, услышав про жару, начинают рассказывать про ломающиеся кондиционеры, нехватку воды и другие проблемы. Но тут же шутят: пар костей не ломит.

https://ria.ru/20210526/polovode-1733804569.html

республика калмыкия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, рекорды, республика калмыкия