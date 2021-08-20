Пресс-секретарь Зеленского объяснил перенос встречи с Байденом
Пресс-секретарь Зеленского Никифоров объяснил перенос встречи с Байденом: так удобнее
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства
КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Киев и Вашингтон согласовали, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту США Джозефу Байдену будет удобнее встретиться 31 августа, сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров на брифинге.
Ранее встреча двух лидеров планировалась на 30 августа.
"Вы уже знаете, что немного изменился формат встречи Владимира Зеленского с Джозефом Байденом. Добавилась встречу с глазу на глаз. И, соответственно, решили, что удобнее будет встретиться 31 августа. Мы на это охотно согласились, потому что так президент Украины сможет полноценно, а не спеша принять участие в памятных мероприятиях к годовщине Иловайской трагедии 29 августа", - сказал он. Трансляция велась на странице офиса президента в Facebook.
Никифоров также отметил, что США заменили своего представителя на саммите "Крымской платформы", который состоится в Киеве 23 августа, но об этом, по его словам, должна официально сообщить американская сторона.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава офиса президента Украины Андрей Ермак уже посещали США для подготовки встречи. Ранее Кулеба заявил, что Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне в конце августа обсудят три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.