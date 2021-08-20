https://ria.ru/20210820/zelenskiy-1746612728.html

Пресс-секретарь Зеленского объяснил перенос встречи с Байденом

Пресс-секретарь Зеленского объяснил перенос встречи с Байденом - РИА Новости, 20.08.2021

Пресс-секретарь Зеленского объяснил перенос встречи с Байденом

Киев и Вашингтон согласовали, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту США Джозефу Байдену будет удобнее встретиться 31 августа, сообщил... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T19:16

2021-08-20T19:16

2021-08-20T19:16

в мире

сша

джо байден

владимир зеленский

мид украины

андрей ермак

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КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Киев и Вашингтон согласовали, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту США Джозефу Байдену будет удобнее встретиться 31 августа, сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров на брифинге.Ранее встреча двух лидеров планировалась на 30 августа."Вы уже знаете, что немного изменился формат встречи Владимира Зеленского с Джозефом Байденом. Добавилась встречу с глазу на глаз. И, соответственно, решили, что удобнее будет встретиться 31 августа. Мы на это охотно согласились, потому что так президент Украины сможет полноценно, а не спеша принять участие в памятных мероприятиях к годовщине Иловайской трагедии 29 августа", - сказал он. Трансляция велась на странице офиса президента в Facebook.Никифоров также отметил, что США заменили своего представителя на саммите "Крымской платформы", который состоится в Киеве 23 августа, но об этом, по его словам, должна официально сообщить американская сторона.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава офиса президента Украины Андрей Ермак уже посещали США для подготовки встречи. Ранее Кулеба заявил, что Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне в конце августа обсудят три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.

https://radiosputnik.ria.ru/20210814/ukraina-1745729125.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210809/zelenskiy-1745068229.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, джо байден, владимир зеленский, мид украины, андрей ермак