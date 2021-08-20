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Пресс-секретарь Зеленского объяснил перенос встречи с Байденом
Пресс-секретарь Зеленского объяснил перенос встречи с Байденом - РИА Новости, 20.08.2021
Пресс-секретарь Зеленского объяснил перенос встречи с Байденом
Киев и Вашингтон согласовали, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту США Джозефу Байдену будет удобнее встретиться 31 августа, сообщил... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T19:16
2021-08-20T19:16
в мире
сша
джо байден
владимир зеленский
мид украины
андрей ермак
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КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Киев и Вашингтон согласовали, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту США Джозефу Байдену будет удобнее встретиться 31 августа, сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров на брифинге.Ранее встреча двух лидеров планировалась на 30 августа."Вы уже знаете, что немного изменился формат встречи Владимира Зеленского с Джозефом Байденом. Добавилась встречу с глазу на глаз. И, соответственно, решили, что удобнее будет встретиться 31 августа. Мы на это охотно согласились, потому что так президент Украины сможет полноценно, а не спеша принять участие в памятных мероприятиях к годовщине Иловайской трагедии 29 августа", - сказал он. Трансляция велась на странице офиса президента в Facebook.Никифоров также отметил, что США заменили своего представителя на саммите "Крымской платформы", который состоится в Киеве 23 августа, но об этом, по его словам, должна официально сообщить американская сторона.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава офиса президента Украины Андрей Ермак уже посещали США для подготовки встречи. Ранее Кулеба заявил, что Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне в конце августа обсудят три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.
https://radiosputnik.ria.ru/20210814/ukraina-1745729125.html
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в мире, сша, джо байден, владимир зеленский, мид украины, андрей ермак
19:16 20.08.2021
 
Пресс-секретарь Зеленского объяснил перенос встречи с Байденом

Пресс-секретарь Зеленского Никифоров объяснил перенос встречи с Байденом: так удобнее

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Киев и Вашингтон согласовали, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту США Джозефу Байдену будет удобнее встретиться 31 августа, сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров на брифинге.
Ранее встреча двух лидеров планировалась на 30 августа.
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
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Зеленскому подсказали "самое главное" перед встречей с Байденом
"Вы уже знаете, что немного изменился формат встречи Владимира Зеленского с Джозефом Байденом. Добавилась встречу с глазу на глаз. И, соответственно, решили, что удобнее будет встретиться 31 августа. Мы на это охотно согласились, потому что так президент Украины сможет полноценно, а не спеша принять участие в памятных мероприятиях к годовщине Иловайской трагедии 29 августа", - сказал он. Трансляция велась на странице офиса президента в Facebook.
Никифоров также отметил, что США заменили своего представителя на саммите "Крымской платформы", который состоится в Киеве 23 августа, но об этом, по его словам, должна официально сообщить американская сторона.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава офиса президента Украины Андрей Ермак уже посещали США для подготовки встречи. Ранее Кулеба заявил, что Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне в конце августа обсудят три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту, в саду Мариинского дворца в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 15:57Сказано в эфире
"Получит гораздо скромнее". Чего ждать от встречи Зеленского и Байдена?
 
В миреСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийМИД УкраиныАндрей Ермак
 
 
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